Billie Eilish se estrena por sorpresa como actriz en un inquietante y sugerente papel de la serie 'Enjambre'

Billie Eilish se ha estrenado como actriz en la serie Enjambre (Swarm) de Amazon Prime Video. La premiada artista interpreta en debuta como actriz, interpretando a un personaje llamado Eva, del que no se han dado más detalles, pero a quien se ha podido ver en un teaser que compartió la artista en su cuenta de Instagram. Su participación se había mantenido en secreto hasta ahora, lo que ha causado un revuelo inmediato en redes.

Enjambre es la primera serie de Donald Glover desde Atlanta, un proyecto creado con Janine Nabers, una joven dramaturga que escribió el guion de un episodio de la serie de FX en la tercera temporada. En esta historia, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) interpreta a Dre, una fanática devota y obsesiva de la mayor estrella del pop del mundo cuyo fandom da un giro oscuro y la envía a un viaje surrealista, violento e inesperado.

La serie ha dado mucho que hablar desde que se lanzó su primer tráiler, no solo por lo sangrientas que son algunas de sus imágenes, también por las similitudes con Beyoncé y su fandom "BeyHive", las cuales no parecen ser demasiado sútiles. Ya desde el inicio de los episodios, en los que aparece una advertencia que dice: "Esto no es ficción. Cualquier parecido con la realidad es intencionado".

La temporada explora en siete episodios (que se mueven en distintos géneros) los peligros de las relaciones parasociales que se forman a distancia a través de una pantalla, sirviendo de cuento con moraleja sobre lo que puede ocurrir cuando el delirio y la realidad se cruzan hasta que ya no pueden distinguirse. Glover la describe como "una serie de la posverdad".

Por las pocas imágenes que circulaban hace unas horas por la red, se ha rumoreado que Eilish podría dar vida en la serie a la líder de una secta femenina o a una terapeuta desequilibrada. Lo que sí se sabe con seguridad es que su personaje aparece en el cuarto episodio de la serie, en el que está acreditada como estrella invitada, y que tiene gran relevancia y presencia en los hechos que se narran en esa media hora.

Por lo que se puede ver en el teaser que ha compartido la estrella en Instagram, su personaje además de misterioso, es profundamente hipnótico, seductor, sugerente y muy inquietante. Si el espectador tiene que guiarse por esos segundos en pantalla, parece que su debut en la pantalla no decepcionará a sus fans.

'Enjambre' está disponible en Amazon Prime Video.

