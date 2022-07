Crítica: 'Paper Girls', una buena sustituta de 'Stranger Things' con personalidad y una mitología ambiciosa

Una serie ambientada en los años 80, con un grupo de preadolescentes que deben enfrentarse a una amenaza extraordinaria nos hace pensar inmediatamente en Stranger Things, pero Paper Girls, la nueva serie de Amazon poco más tiene que ver con la creación de los hermanos Duffer: ahí empiezan y se acaban las comparaciones.

Las protagonistas de esta historia basada en los cómics de Brian K. Vaughan (que, por cierto, y para evitar suspicacias, empezaron su publicación en 2015) son Erin, Tiffany, Mac y KJ, cuatro repartidoras de periódicos que salen a hacer su ruta en la mañana siguiente a la noche de Halloween. Pero cuando creen que su mayor problema será hacerle frente a un grupo de chicos mayores que deciden acosarlas, se ven atrapadas en el fuego cruzado de dos facciones de viajeros que vienen de un futuro lejano en el que hay una cruenta guerra civil.

Mientras luchan por su supervivencia, en medio de la confusión que les provocan situaciones que no pueden explicar de forma lógica, pasan cosas, y de repente se dan cuenta de que han viajado en el tiempo de 1988 a 2019. Y allí, además de verse obligadas a seguir juntas, como si de una nueva versión de El club de los cinco se tratara, se encontrarán con las versiones adultas de sí mismas.

Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky, Camryn Jones y Fina Strazza, las protagonistas de Paper Girls'.

A veces nos preguntan qué le diríamos a nuestro yo de hace unos años si pudiéramos vernos frente a frente. Esos hipotéticos siempre derivan en momentos inspiradores, en los que nos decimos que todo va a ir bien; que eso que nos preocupaba entonces no es tan importante, pero ¿qué pasaría si es nuestro yo pasado el que nos encuentra y se decepciona al descubrir que su futuro no es el que había imaginado?

En medio de todo el aparataje futurista, y el caos de una gran amenaza externa, en la que unos están interesados en evitar que la línea temporal se alterey otros creen que si tienen la capacidad de modificar algo para mejor lo harán, son las implicaciones personales del viaje al futuro de las protagonistas el aspecto más interesante y con más potencial de la serie.

No solo porque encuentren que su futuro no es el que habían soñado o porque descubran cosas de su identidad que aún no habían descifrado, que ya es bastante información para procesar en una edad en la que aún no sabes realmente quién eres y mucho menos quién quieres ser. Una pensaría que la prioridad de todas es volver a su pasado, ya sea porque allí se sienten más seguras o para hacer lo necesario para evitar convertirse en sus yoes futuros, pero aquí se revela otro de los puntos fuertes de Paper Girls: explora la idea de que el tiempo pasado no siempre fue mejor para todos.

Sofia Rosinsky y Riley Lai Nelet en el segundo episodio de 'Paper Girls'.

Aunque viendo la serie los espectadores experimentamos esa nostalgia por la simplicidad de los años 80, la hayamos vivido o no, Paper Girls no hace un retrato romántico de aquella época, en la que la xenofobia imperaba por la amenaza de la guerra fría y no se hablaba de otras realidades que no fueran las normativas. Si pensamos en las obras juveniles referentes de la época, su tono se acerca más a Cuenta conmigo que a las películas de Amblin Productions.

Hay que superar el trámite del primer episodio que además de oscuro en algunos tramos, resulta algo caótico por la cantidad de elementos correspondientes a la mitología, y al mismo tiempo, por lo que se ha elegido omitir con respecto al cómic (en cuyo primer tomo también reina la sobreinformación). En el segundo, la serie se asienta y parece funcionar mejor a pequeña escala, cuando se centra en las implicaciones personales de los viajes en el tiempo.

Solo he visto los dos primeros, pero en este punto empezamos a entender todo lo que está en juego y podemos apreciar mejor la química entre sus solventes y encantadoras protagonistas, que son capaces de despertar nuestra empatía con poco esfuerzo. Este es el momento de decidir si la serie es para vosotros o no. Yo le daría una oportunidad.

'Paper Girls' está disponible en Amazon Prime Video.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan