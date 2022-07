Lo que tienes que saber de 'Paper Girls': Ciencia ficción, aventuras adolescentes y nostalgia ochentera

Los fans de los cómics están viviendo buenos tiempos con las series de televisión. A las varias adaptaciones que ya hemos visto este 2022, y unas semanas antes de que lleguen She-Hulk y Sandman, Amazon Prime Video estrena este 29 de julio Paper Girls, la serie juvenil de ciencia ficción basada en el trabajo de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang.

Con nostalgia ochentera, aventuras adolescentes y elementos de ciencia ficción futurista y viajes en el tiempo, quienes estén buscando una sustituta de Stranger Things tienen en esta nueva propuesta una buena alternativa para disfrutar este verano.

Esta historia nacida de la pluma del autor de cómics como Saga, Young Justice o Y: El último hombre comenzó su publicación en octubre de 2015, y concluyó en julio de 2019 con su grapa número 30. Fue ganadora de un premio Eisner en 2016 y finalista en los Hugo a mejor novela gráfica en 2017.

La premisa

Después de la noche de Halloween de 1988, cuatro repartidoras de periódicos adolescentes están haciendo su ruta de entrega cuando se ven atrapadas en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra. Transportadas al futuro, deberán encontrar la manera de volver al pasado, un viaje que las llevará a enfrentarse con las versiones adultas de sí mismas.

Perseguidas por una facción militar de viajeros en el tiempo conocida como Los Viejos, que ha prohibido los viajes en el tiempo para poder mantenerse en el poder, tendrán que superar sus diferencias y aprender a confiar en las demás y en ellas mismas para sobrevivir y conseguir volver a casa.

Un "coming of age" ochentero con viajes en el tiempo

Las protagonistas son cuatro chicas de 12 años que viven en un barrio residencial. Aunque no son amigas cuando empieza la aventura que cambiará sus vidas, y de que son muy distintas entre sí, comparten los mismos intereses que cualquier otra joven de su edad y la época en la que viven.

Como en Stranger Things, deberán aprender a trabajar juntas para sobrevivir y escapar de los peligros en los que se ven atrapadas, pero esta historia las enfrenta con el choque de descubrir que su futuro es muy diferente del que imaginaban, justo en un momento en el que están definiendo en qué personas se quieren convertir.

Más que una 'Stranger Things' con protagonistas femeninas

Riley Lai Nelet y Ali Wong interpretan a Erin en diferentes etapas de su vida.

La ambientación en los ochenta, el grupo de amigas que debe luchar contra peligros inimaginables y las aventuras nocturnas en bicicleta pueden recordarnos a la serie de los hermanos Duffer, pero Paper Girls es más que una Stranger Things con protagonistas femeninas.

Hay monstruos oscuros, pero aquí también hay viajes en el tiempo, luchas generacionales, una guerra épica y un vistazo a más de cincuenta siglos en el futuro. A pesar de las inevitables comparaciones, la mitología de esta historia se desvía desde el principio de la serie de Netflix y aborda temas distintos, como la homofobia o el racismo.

Delante y detrás de cámaras

Al elenco de rostros nuevos en los papeles de las jóvenes protagonistas formado por Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Fina Strazza, se unen otros actores como Adina Porter (American Horror Story), Ali Wong (Quizás para siempre, Tuca y Bertie) o Nate Corddry (Para toda la humanidad).

En un principio, se anunció que Stephany Folsom (Toy Story 4) sería la encargada de la adaptación y que compartiría las labores de showrunner con Christopher C. Rogers. Esta formación estuvo en marcha hasta el verano de 2021, cuando Folsom se retiró del proyecto y dejó a Rogers como único showrunner a partir de ese momento

La dirección de los ocho episodios de la temporada se la reparten Mairzee Almas (The Sandman), Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie), Destiny Ekaragha (The End of the F***ing World) y Karen Gaviola (Lucifer).

'Paper Girls' se estrena el 29 de julio en Amazon Prime Video.

