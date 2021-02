‘Constantine’: J.J. Abrams prepara para HBO Max el regreso del personaje de DC Comics

A la tercera va la vencida. O eso es lo que esperan HBO Max y J.J. Abrams de la serie que preparan sobre Constantine, el personaje de DC Comics que ya ha tenido dos intentonas audiovisuales. La primera fue en forma de película, con Keanu Reeves como protagonista en 2005. Tuvo un éxito moderado, pero no se convirtió en la franquicia que muchos preveían.

La segunda fue en forma de serie para la NBC que tuvo sólo una temporada, aunque el actor que lo interpretaba, Matt Ryan, lo retomó para el universo expandido que hicieron de los personajes de DC en Arrow y en Legends of tomorrow. Ahora, J.J. Abrams intentará reavivar la llama del personaje con su productora Bad Robot y de la mano de HBO Max según informa el medio especializado Deadline.

Según la web se está preparando un reboot con el que empezarán de cero una nueva adaptación que tendrá a Guy Bolton, autor británico de los libros The Pictures y The Syndicate, a cargo del piloto. Para ello se buscará a un actor diferente para interpretar a John Constantine, que en esta versión será “un joven londinense”. En la historia original se le describe como “un brujo de clase trabajadora, un detective de lo oculto y un estafador” y es conocido por su cara de pocos amigos, su cinismo y su vicio compulsivo por el tabaco.

Keanu Reeves en la película sobre el personaje.

Constantine fue creado por Alan Moore, Rick Veitch, Steve Bissette y John Totleben, y apareció por primera vez en un cómic que apareció por primera vez en el número 37 de The Saga of the Swamp Thing (junio de 1985) antes de ramificarse en su propia serie.

Una nueva apuesta de la plataforma por la marca DC, tras apostar por estrenar el montaje de Zack Snyder de La liga de la justicia, película que tuvo que abandonar por motivos personales y que finalmente terminó Joss Whedon. Snyder ha remontado e incluso rodado escenas nuevas para una de las apuestas más fuertes de HBO Max de los próximos meses.

También te puede interesar...

• La precuela de 'Juego de Tronos', 'Cuentos de Dunk y Egg', también será una serie de HBO

• 'Harry Potter' vuelve: HBO Max prepara una nueva serie del personaje creado por J. K. Rowling