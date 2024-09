Acaba de llegar a Netflix y es ya lo más visto: la serie de Nicole Kidman que tiene solo 6 episodios y te enganchará

Netflix cerró el año 2023 con alrededor de 247 millones de suscriptores a nivel global. Se trata, además, de una de las plataformas de streaming que cuenta con uno de los catálogos más amplios. Y es que cada semana, la compañía estrena nuevas películas, series y documentales que, en pocos días, se convierten en un éxito.

De esta forma, entre los estrenos más destacados del mes se encuentra la cuarta temporada de Emily in Paris, la serie española Respira o la aclamada ficción estadounidense Prison Break. En cuanto a películas, algunas de las más populares son Rebel Ridge, La liberación o El sindicato.

Entre los estrenos de este mes de septiembre se encuentra una miniserie de solo 6 episodios que se ha colado rápidamente en el top 1 de las series más vistas en España. Se trata, nada más y nada menos, que de La pareja perfecta. La ficción estadounidense se estrenó el pasado 5 de septiembre y está arrasando ya en la plataforma como lo más visto.

'La pareja perfecta' | Tráiler subtitulado

La pareja perfecta es una serie de misterio dirigida por Susanne Bier, ganadora del Emmy por El infiltrado, y está basada en el bestseller de Elin Hilderbrand publicado en The New York Times. La serie cuenta con un elenco de lujo, encabezado por la afamada Nicole Kidman. Completan el reparto actores de la talla de Liev Schreiber, Isabelle Adjani, Eve Hewson, Dakota Fanning, Billy Howle y Jack Reynor, entre otros.

Ambientada en la isla de Nantucket, colonia de veraneo de ricos en Massachusetts, la serie sigue a un grupo de invitados a la boda más esperada y exclusiva de la temporada. El enlace se cancela de forma repentina cuando esa misma mañana aparece un cadáver en la playa.

'La pareja perfecta'. NETFLIX

Aunque en apariencia toda la familia Winbury es perfecta y feliz, en realidad tiene más secretos de los que el dinero puede ocultar. Todos son sospechosos, y a medida que se va revelando lo que oculta cada uno de ellos, el espectador (y la policía) tendrá que averiguar por cuál de esos secretos estarían dispuestos a pena matar.

Nicole Kidman encarna el papel de la famosa y exitosa escritora de novelas de misterio Greer Garrison Winbury, miembro de una de las familias más ricas de la isla, madre del novio y futura suegra de una nuera que no es la que ella habría elegido para su hijo. Precisamente hace dos días, la actriz no pudo recoger la Copa Volpi a mejor actriz del Festival de Venecia por el reciente fallecimiento de su madre.

La serie ha tenido una inmejorable acogida en Netflix, puesto que se ha colado rápidamente en el top 1 de las series más vistas en España. Por su parte, la crítica también ha elogiado la ficción. En este sentido, The Guardian asegura que "el magnífico asesinato misterioso de Nicole Kidman es ridículamente bueno (...) Es casi imposible resistirse a darse un atracón con este elegante drama detectivesco".

Por su parte, The Telegraph compara la ficción con otras similares como Big Little Lies o The White Lotus. "El último potboiler de Netflix podría ser tu próximo atracón", señala el diario británico, mientras que Slant define la trama como "soleada, divertida y sexy": "Podría haber salido directamente de las páginas de una de las novelas de la propia Greer".