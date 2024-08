Esta es la serie que no te puedes perder el fin de semana: la temporada final de un fenómeno de Netflix

Mientras tratamos de sobrellevar las altas temperaturas, las plataformas de streaming siguen llenándose de opciones a las que echarle un vistazo desde casa, a salvo del calor asfixiante. Y esta semana, hay hasta siete títulos de series y películas a los que debemos seguir la pista, y que están disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Apple TV+, Filmin y SkyShowtime.

En primer lugar, recopilamos los estrenos de películas que han llegado estos últimos días. El primero es A fondo, un filme dirigido por Kelly Blatz sobre un joven ex soldado que intenta reconciliarse con su padre a través de las carreras de motos.

Después, la lista incluye el que fue uno de los primeros grandes largometrajes que nos dio el 2024 y que, tras su paso por cines, aterriza en SkyShowtime: Los que se quedan. También ha sido el año de Kristen Stewart, que esta primavera nos regaló Sangre en los labios, una película queer en todos los sentidos de la palabra y un thriller de venganza que protagoniza junto a Katy O'Brian.

Cierran los estrenos de películas la comedia romántica Cualquiera menos tú, con Glen Powell (Top Gun: Maverick) y Sydney Sweeney (Euphoria); y Los instigadores, el nuevo largometraje de Apple TV+, que cuenta en su reparto con Matt Damon y Casey Affleck.

Por último, esta semana conviene recordar la llegada de dos títulos de series como Those about to Die, el drama de gladiadores con Anthony Hopkins que promete saciarnos mientras esperamos el estreno de Gladiator 2 y que está disponible en Amazon Prime Video; y la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy, que se despide en Netflix.

'A fondo'

Tráiler | 'A fondo' (VO)

Película

Dónde verla: Amazon Prime Video

Esta película nos presenta una emocionante aventura de acción sobre un joven que ha tenido mala suerte. Después de ser expulsado de forma disciplinaria como soldado, el protagonista recurre a su padre ausente para que lo ayude a cumplir su sueño de pilotar motos en el campeonato de Supersport.

'Los que se quedan'

Tráiler | 'Los que se quedan'

Película

Dónde verla: SkyShowtime

Paul Giamatti vuelve a trabajar con el cineasta Alexander Payne (Entre copas) para dar con una película encantadora y conmovedora sobre la condición humana ideal para disfrutar estas fiestas. En ella seguimos a Paul Hunham, un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio americano que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad.

Allí tendrá que velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir y, contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas, y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam.

'The Umbrella Academy'

Tráiler | Temporada final de 'The Umbrella Academy'

Serie (temporada 4)

Dónde verla: Netflix

Basada en la serie de cómics del mismo nombre de Gerard Way, The Umbrella Academy sigue a un grupo de hermanos con superpoderes que se reencuentran tras la muerte de su padre.

Después de la tercera temporada y el gran giro del final, los protagonistas tendrán que asumir la existencia de una nueva línea temporal en la que el patriarca de la familia y los hermanos ya no tienen poderes. Aunque esa no es la única rareza que hay en ella, porque en esta línea temporal también hay nuevos enemigos que quieren borrarles del mapa.

'Those about to Die'

'Those about To Die' | Tráiler español

Serie

Dónde verla: Amazon Prime Video

Protagonizada por sir Anthony Hopkins e inspirada en el libro de no ficción del mismo nombre escrito por Daniel P. Mannix, la serie se adentra en el espectacular, complejo y corrupto mundo de las carreras de cuadrigas y las peleas de gladiadores de la antigua Roma.

La serie indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde, y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma. Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo.

'Sangre en los labios'

Tráiler | 'Sangre en los labios'

Película

Dónde verla: Filmin

La última película de Rose Glass, titulada en un inicio Love Lies Bleeding, retrata la electrizante historia de amor y venganza de Lou (Kristen Stewart), una solitaria gerente de gimnasio, y Jackie (Katy O’Brian), una recién llegada a Las Vegas que tiene el sueño de ser culturista profesional. Como si se tratara de una frenética reacción en cadena, la pasión que surge entre ambas las empuja hacia la violenta espiral de crímenes que esconde la familia de Lou.

Se trata de una películaqueeren todos los sentidos de la palabra, porque cuestiona todos los límites de lo normativo sin cortarse y desde el prisma estético hasta lo moral. El amor que surge entre Lou y Jackie tiene una fuerza tan grande y liberadora que va más allá de lo físico y lo corporal. Y puede que por eso su desenlace sea tan catártico.

'Cualquiera menos tú'

Tráiler | 'Cualquiera menos tú'

Película

Dónde verla: Movistar Plus+

Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.

'Los instigadores'

Tráiler | 'Los instigadores'

Película

Dónde verla: Apple TV+

Rory (Matt Damon) y Cobby (Casey Affleck) son socios muy a su pesar: un padre desesperado y un exconvicto, unen sus fuerzas para robar la fortuna ilegal de un político corrupto. Pero cuando su plan sale mal, se ven envueltos en una situación de lo más caótica, perseguidos no solo por la policía, sino también por capos del crimen y turbios burócratas.

Totalmente superados, convencen a la terapeuta de Rory (Hong Chau) para que se una a ellos en su huida. Tendrán que dejar sus diferencias de lado y trabajar juntos para evitar ser capturados... o algo peor.