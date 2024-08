Qué fue de los actores de 'Los Goonies': así han cambiado 40 años después de la película

La década de los 80 nos dejó con algunas películas realmente emblemáticas y entretenidas. Una de ellas fue Los Goonies, un largometraje de aventuras dirigido por Richard Donner (Superman, 1978) que fue todo un fenómeno y al que ya se considera como una de las películas más icónicas del género.

Estrenada en el año 1985, Los Goonies sigue a un grupo de niños que se hacen llamar los Goonies y que intentarán salvar sus casas de la crisis inmobiliaria buscando el tesoro del legendario pirata Willy el Tuerto. Sin embargo, el viaje no será fácil, porque tienen a un grupo de criminales que también están buscando el tesoro y les están pisando los talones.

El largometraje surgió a partir de una historia original de Steven Spielberg y su guion fue adaptado por Chris Columbus (Harry Potter y la piedra filosofal). Su estreno en cines fue todo un éxito que se debió en parte a su premisa, pero también al maravilloso elenco de jóvenes actores con el que contaba. Un reparto estelar formado por estrellas infantiles como Josh Brolin, Ke Huy Quan, Sean Astin, Corey Feldman y Martha Plimpton, entre otros, que gestionaron el éxito de formas distintas, encauzando sus carreras en el mundo del entretenimiento con otros grandes proyectos. Recordamos lo que ocurrió con ellos después de Los Goonies.

Sean Astin

Sean Astin en 'Los Goonies' y ahora

Conocido por interpretar al pequeño Mikey Walsh en la película, Sean Astin ha contado en algunas entrevistas que guarda muy buenos recuerdos del rodaje de Los Goonies. "Me quedé con uno de los mapas originales. Tenía uno de los inhaladores para el asma del personaje", contó.

El actor continuó protagonizando películas después de aquel éxito, con papeles en filmes como Rudy (1993) o el inolvidable hobbit Samwise Gamgee de la trilogía de El Señor de los Anillos. Además, recientemente le hemos visto aparecer en la segunda temporada de Stranger Things.

Josh Brolin

Josh Brolin en 'Los Goonies' y ahora

Al igual que ocurrió con otros compañeros de reparto, Josh Brolin también aprovechó el fenómeno de Los Goonies para catapultar su carrera como actor y, aunque no repitió el éxito de aquella película, sí que tuvo algunos papeles en películas muy conocidas como No es país para viejos (2007), W. (2008), Puro vicio (2015) o ¡Ave, César! (2016). Incluso fue nominado al Oscar por Mi nombre es Harvey Milk (2008).

Además, Brolin también participó en el Universo Cinematográfico de Marvel interpretando al villano Thanos y recientemente ha protagonizado la exitosa saga Dune.

Del rodaje de Los Goonies recuerda que "lo pasé genial", pero también reconoció que "fue la peor película que podría haber hecho para ser la primera que hacía".

Corey Feldman

Corey Feldman en 'Los Goonies' y ahora

El caso de Corey Feldman fue ligeramente diferente, porque ya era una estrella infantil en Hollywood antes de que interpretar a Mouth en Los Goonies. Aunque lo que ocurrió después fue similar a lo que vivieron sus compañeros de reparto, llegando a protagonizar otras películas emblemáticas de los 80, entre las que destacan Cuenta conmigo (1986) y Jóvenes ocultos (1987).

Desde entonces ha trabajado en diferentes proyectos y, en especial, en su carrera musical. Y también estrenó en 2020 un documental en el que habla del abuso sexual que él y su amigo Corey Haim -compañero de reparto en Jóvenes ocultos- sufrieron como estrellas infantiles en los años 80.

En una de sus declaraciones, Feldman se acordó de su experiencia en el rodaje de Los Goonies, destacando la cantidad de famosos que les visitaron durante la fase de producción. "Era como si tuviéramos el set más genial del estudio. Harrison Ford vino y entró en las cuevas con nosotros. Era como si estuviéramos con Indiana Jones", contaba.

Jeff Cohen

Jeff Cohen en 'Los Goonies' y ahora

A diferencia del resto de sus compañeros, Jeff Cohen no tuvo muchos papeles importantes en pantalla después de interpretar a Chunk en Los Goonies. Sí que es cierto que apareció en series de éxito como Lazos de familia, pero su carrera como actor se estancó.

El actor habló sobre esto mismo en una entrevista con el Daily Mail, donde contaba que, una vez que llegó a la pubertad, no le llegaban más papeles. "Fue terrible", dijo. "Mi primer amor fue la interpretación, pero la pubertad tenía otros planes para mí. Fue una retirada obligada, pero yo no dejé de interpretar, fue la interpretación la que me abandonó a mí".

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan en 'Los Goonies' y ahora

Después de Los Goonies y de interpretar al pequeño escudero de Indiana Jones en El templo maldito (1984), Quan pasó algunos años trabajando tanto delante como detrás de las cámaras.

Sin embargo, no fue hasta el 2022 que no llegó su siguiente gran éxito con Todo a la vez en todas partes, la película que arrasó en los Oscar y donde él mismo recibió una estatuilla como Mejor Actor de Reparto.

De hecho, durante su discurso de agradecimiento, Quan mencionó a Cohen, reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood y le dijo a la audiencia que "los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido con los míos. A todos los que están ahí afuera, ¡por favor, seguid soñando!".

Martha Plimpton

Martha Plimpton en 'Los Goonies' y ahora

El caso de Martha Plimpton es similar al de sus compañeros de Los Goonies. Después de interpretar a Stef en la película, la joven actriz siguió trabajando y ha tenido una carrera estable desde entonces, aunque la de Martha Plimpton sigue siendo su película más conocida.