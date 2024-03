Las mejores películas de marzo (2024): de 'Dune: Parte Dos' y 'El clan de hierro' a 'How to have sex'

Después de dar cierre a una intensísima temporada de premios, marzo ha sido un mes en el que ha tocado reponerse, pero donde también ha habido espacio para disfrutar de otros grandes estrenos que sin duda recordaremos al echar la vista atrás cuando acabe el año.

El primer subidón del mes lo ha patrocinado Dune: Parte 2, la esperada secuela de Denis Villeneuve que adapta la saga de Frank Herbert. Un regreso a lo grande con un reparto lleno de estrellas.

Después, Netflix nos invitó a recordar la España que fuimos con el documental No estás sola: la lucha contra La Manada, un viaje doloroso pero que también reconforta y sirve para conmemorar los avances.

Otro de los grandes títulos fue El clan de hierro, el largometraje basado en la vida de los inseparables hermanos Von Erich y un recorrido tan oscuro como delicado y sensible. También hemos asistido a los regresos de Nicolas Cage con Dream Scenario, una comedia terrorífica y fantástica; y de la directora española Celia Rico con Los pequeños amores.

Y por último, How to have sex, el imperdible debut de la británica Molly Manning Walker, que centra su mirada en la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales durante la adolescencia.

'Dune: Parte 2'

Dónde verla: cines

Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido...

A lo largo de sus casi tres horas de metraje -que aunque echen para atrás, no se hacen largas-, Dune: Parte Dos no escatima en reservarse el espectáculo para después, y desenvuelve su entramado como si fuera una vorágine que devora a todos y cada uno de los personajes. El despliegue técnico de la secuela de Dune es abrumador y parece sacado de un sueño. Una cita ineludible y una obra completamente inmersiva y que al mismo tiempo se expande, con algunos momentos realmente grandiosos.

Más | 'Dune: Parte Dos', un espectáculo ultrasensorial y alucinante que supera a la película original

'No estás sola: la lucha contra La Manada'

Dónde verla: Netflix

Con el punto de partida de la agresión sexual que sufre una joven en los Sanfermines del 2016 por parte de cinco hombres que se autodenominan “La Manada”, poco a poco la película va entretejiendo esta y dos historias más y arrojando luz sobre la violencia sexual que viven las mujeres a diario hasta llegar al #MeToo español: momento en el que un millón de mujeres y jóvenes toman las calles al grito de «Hermana, yo sí te creo» y rompen el silencio en las redes con #Cuéntalo.

Es un viaje incómodo, doloroso y repulsivo, pero como se dice -y con razón- en estos casos: necesario. Y si se ese adjetivo ha perdido su valor y significado de tanto usarlo, siempre se puede recurrir al pensamiento práctico: la incomodidad del espectador es insignificante en comparación con la experiencia vivida por las víctimas supervivientes. También es un viaje de celebración, del poder de la movilización en la transformación social, de agradecimiento por el camino recorrido y por lo que ha cambiado la sociedad o al menos sus leyes.

Más | El necesario homenaje a Nagore en 'No estás sola', el documental de Netflix sobre la lucha contra La Manada

' El clan de hierro'

La nueva producción de A24 dirigida por Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene), acaba de estrenarse en España tras un exitoso recorrido por las salas en Estados Unidos y se trata de un biopic deportivo basado en la vida de los hermanos Von Erich, una legendaria familia de luchadores profesionales.

Estos hermanos acabaron convirtiéndose en verdaderos mitos de la lucha libre a principios de la década de los 80. Aunque bajo el deslumbrante brillo de los focos también había una trágica historia sobre un trauma generacional, el lado más tóxico de la paternidad y las diferentes caras de una masculinidad que ejerce una opresión extrema.

Más | La increíble historia real de 'El clan de hierro' y la trágica maldición que persiguió a los hermanos Von Erich

'Los pequeños amores'

Dónde verla: cines

Una de las primeras citas ineludibles que tendrá el público con el cine español este año será Los pequeños amores, la nueva película de Celia Rico (Viaje al cuarto de una madre), un drama sobre la familia y, especialmente, sobre la maternidad que sin duda recordaremos cuando toque hacer balance.

En él, Teresa cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre.

'Dream Scenario'

Dónde verla: cines

Nicolas Cage interpreta a Paul Matthews, un desventurado padre de familia que ve cómo su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato.

Se trata del nuevo largometraje de Kristoffer Borgli, que afina el tiro con esta nueva comedia hecha para generar conversación. Sin duda una película de la que tendremos la necesidad de hablar al abandonar la sala de cine.

'How to have sex'

Dónde verla: cines

Se supone que será el mejor verano de todos los tiempos. Tara, Skye y Em aterrizan en el complejo turístico griego de Malia para pasar las vacaciones que pondrán fin a todas las vacaciones, el viaje de las chicas que todo adolescente británico realiza en la cúspide de la edad adulta.

Tara, la última virgen que queda, tiene la misión de cambiar eso: y sus mejores amigas están causando el caos junto a ella. La joven de 16 años bebe y baila a lo largo de la franja, con todos sus bares desordenados y clubes nocturnos sucios, hasta que conoce a un par de chicos en el balcón del hotel vecino que espera que le brinden un verano inolvidable.