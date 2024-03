El increíble cambio físico de Jake Lloyd, el actor que interpretó a Anakin de pequeño en la saga Star Wars

Muchos espectadores, especialmente los fans de la saga Star Wars, recordarán a Jake Lloyd, el actor que interpretó al pequeño Anakin Skywalker en la cuarta película de la franquicia que se estrenó en cines y que al mismo tiempo era la primera entrega de la saga en orden cronológico: La amenaza fantasma (1999).

Después de protagonizar otras películas como Un padre en apuros junto a Arnold Schwarzenegger y Apolo 11: la película; y episodios de series como The Pretender, el actor abandonó los focos tras el estreno de Madison, que fue su último trabajo, en el año 2001.

Desde entonces, muchos se han preguntado dónde está ahora el actor y por qué no hemos vuelto a verle en pantalla. La respuesta a esta cuestión la tiene la madre del actor Lisa Lloyd, que en una entrevista contó qué le ha ocurrido y disipó los rumores que surgieron alrededor de él.

En unas declaraciones que dio a Scripps News, Lisa Lloyd reveló que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia paranoide en 2008. Por otro lado, Jake Lloyd también padece de una condición neurológica llamada anosognosia, que hace que el paciente niegue sus síntomas.

"No pensó que necesitara tomar medicamentos porque no creía estar enfermo. No creía que necesitara ir al terapeuta porque pensaba que no tenía nada malo", dijo Lisa al respecto.

Sus apariciones más recientes

Jake Lloyd en algunas de sus últimas apariciones públicas.

En el año 2015, Jake tuvo problemas con la ley y protagonizó una persecución que le llevó a acabar teniendo un accidente. Su madre Lisa contrató entonces a un abogado para intentar sacar a su hijo de la cárcel y fue entonces cuando decidió que ingresara en un centro médico porque no estaba tomándose sus medicamentos. No obstante, por falta de camas en el hospital, Jake tuvo que pasar diez meses en la cárcel.

Tres años después, la hermana de Jake, que también apareció como extra en La amenaza fantasma, falleció por causas naturales, y esto agravó su situación.

Problemas de salud mental

En marzo de 2023, Lisa reveló que Jake había sufrido “un brote psicótico en toda regla” cuando le pidieron que detuviera su coche en medio de la calle. Jake fue admitido después en un centro de rehabilitación de salud mental, donde permaneció hasta diez meses, logrando mejorar.

Recientemente, Lisa también contó que Jake es un gran fan del universo Star Wars y que ha visto la serie Ahsoka. Además, disipó la idea de que su hijo terminó enfermando por las reacciones que tuvo La amenaza fantasma cuando se estrenó.

"Habría sucedido de todos modos", expresó Lisa. "Creo que fue algo genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a tener esquizofrenia".

"Lo protegí de la posible reacción violenta. Estaba fuera montando en bicicleta, jugando con sus amigos. Él no lo sabía. No le importaba. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando esto salió, y realmente no vio todo eso porque no le dejé".

Lisa también aclaró que Jake no dejó de interpretar por Star Wars. "Tenía que ver con nuestra familia. Estábamos pasando por un divorcio", recordó Lisa, que no cree que su hijo regrese próximamente al universo Star Wars.