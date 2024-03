A algunos les llama la atención por ver a Zac Efron en medio de un ring, a otros por descubrir a Jeremy Allen White en otro contexto diferente al de la cocina de The Bear. O puede que sea por el extraño peinado que llevan los tres protagonistas. Sea cual sea la razón por la que acudan a verla al cine, el público se acabará llevando consigo la increíble y trágica historia real en la que se basa El clan de hierro.

La nueva producción de A24 dirigida por Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene), acaba de estrenarse en España tras un exitoso recorrido por las salas en Estados Unidos y se trata de un biopic deportivo basado en la vida de los hermanos Von Erich, una legendaria familia de luchadores profesionales.

Estos hermanos acabaron convirtiéndose en verdaderos mitos de la lucha libre a principios de la década de los 80. Aunque bajo el deslumbrante brillo de los focos también había una trágica historia sobre un trauma generacional, el lado más tóxico de la paternidad y las diferentes caras de una masculinidad que ejerce una opresión extrema.

La increíble historia real de 'El clan de hierro' y la trágica maldición que persiguió a los hermanos Von Erich

Al frente de este drama deportivo están Zac Efron, Jeremy Allen White y Harris Dickinson, que encarnan a los que después serían conocidos como El clan de hierro. Se trata de una película que, además de narrar el auge de este trío de deportistas, también se adentra a conocer la maldición de Von Erich, una historia desgarradora que contaremos a continuación.

La maldición de los Von Erich

Descrita como una especie de "Mujercitas para chicos", El clan de hierro puede encajar con esta referencia hasta cierto punto, especialmente por el hecho de ser una historia agridulce sobre el vínculo inquebrantable entre varios hermanos. Sin embargo, a diferencia del clásico literario de Louisa May Alcott, en El clan de hierro ningún personaje recibe consuelo alguno ante las tragedias que les toca afrontar. De hecho, los hechos reales en los que se basa son tan demoledores que resultan demasiado abrumadores como para incluirlos todos en la misma película.

'El clan de hierro'

Al principio de El clan de hierro se explica que los Von Erich realmente creen en la existencia de una especie de maldición que persigue a su familia. Esta es la que el único hermano superviviente de la dinastía, Kevin (Zac Efron), cree que fue la causa de todas las tragedias que les sucedieron.

"Papá intentó protegernos con la lucha libre. Dijo que si fuéramos los más duros, los más fuertes, nada podría hacernos daño. Y le creí. Todos lo hicimos", expresa al principio del largometraje.

Parece que dicha maldición existió realmente y que comenzó cuando Fritz Von Erich (Holt McCallany), el padre de los protagonistas, se convirtió en luchador también. Aunque en la película no se narre de la misma manera, en el ring, su personalidad era la de un nazi, y cuenta la leyenda que la maldición comenzó cuando se enfrentó a un superviviente del Holocausto que perdió a todos sus hijos en campos de concentración.

El periodista David Shoemaker escribió sobre esto mismo en su libro, The Squared Circle: Life, Death, and Professional Wrestling, afirmando que el superviviente del Holocausto "dijo siniestramente que esperaba sinceramente que algo así le sucediera a Fritz". Así fue como supuestamente nació la maldición de Von Erich, aunque el Kevin Von Erich real ha confesado que no cree en ninguna maldición.

Eran cinco hermanos

'El clan de hierro'

Aunque la historia que se narra en El clan de hierro ya es lo suficientemente trágica, lo cierto es que había un quinto hermano en la familia, el más pequeño. Chris Von Erich era un luchador también, al igual que sus hermanos, pero no le incluyeron en la versión de los hechos que se cuenta en la película.

En realidad, Chris Von Erich sufría de asma y una afección de huesos frágiles, por lo que esto le afectó en su carrera y se suicidó en 1991, poco antes del fallecimiento de Kerry (al que interpreta Jeremy Allen White en la película). El guionista y director Sean Durkin había incluido a Chris en el largometraje, pero al final le dejó fuera, consciente de que la historia podría ser demasiado abrumadora para los espectadores.

"La película simplemente no podía soportar la muerte de otro hermano", explicó Durkin en una entrevista a Vulture. "Es difícil decir esto desde un nivel humano, pero desde el punto de vista narrativo y de los personajes, hay una repetición que es simplemente difícil de aceptar".

Los lazos familiares

Otra de las omisiones que hace El clan de hierro es la de profundizar en la vida personal de todos los hermanos, por lo que finalmente centró el foco en Kevin. Uno de los detalles más tristes que no aparecen en pantalla es lo que ocurrió con el primer matrimonio y el primer hijo de David Von Erich (Harris Dickinson).

Fotograma de 'El clan de hierro'

La película arranca en el año 1979 y durante este tiempo, aunque no se menciona, David Von Erich estaba a punto de divorciarse de su esposa, Candy, con quien tuvo una hija, Natosha. Por desgracia, la pequeña murió de muerte súbita cuando aún era una bebé. Tres años después, David se volvió a casar con la que fue su segunda esposa hasta su muerte, en 1984.

Por otro lado, y de forma similar, Kerry Von Erich estuvo casado durante casi una década, aunque se divorció de su esposa, Catherine, antes de su muerte en 1993. Con ella tuvo dos hijas, Hollie y Lacey, siendo esta última luchadora también. Ninguna de las tres aparece en la película.

La personalidad del padre, Fritz Von Erich

La familia Von Erich en la película

Por último, cabe mencionar también el origen de la agresiva personalidad de Fritz Von Erich, el padre de los protagonistas. Teniendo en cuenta que Durkin se tomó ciertas libertades a la hora de contar esta historia, es posible que surjan dudas sobre cómo era en realidad Fritz y si era así de dominante con sus hijos.

De hecho, el propio Kevin Von Erich de verdad no cree que sea así y se ha mostrado públicamente en desacuerdo con la interpretación que hace El clan de hierro sobre de su difunto padre. "Era un buen hombre y honorable", dijo en el podcast This is Jericho. "Lo que decía, sus palabras, eran su vínculo. Cuando le estrechabas la mano, era un contrato, era algo honorable. Quiero que todos sepan que sale bastante airoso de lo que se cuenta en esta película".

También describió El clan de hierro como una película que no es “histórica” y rechazó el hecho de que la película sugiera que su padre tuviera algo que ver en el trágico final que tuvieron sus hermanos. Sin embargo, la película en todo momento se define a sí misma como una obra de ficción y, como ocurre con otras muchas películas, se toma algunas libertades creativas. Lo más probable es que la realidad esté a medio camino entre la versión de Kevin y lo que se muestra en pantalla.

'El clan de hierro' está disponible en cartelera.