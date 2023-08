'The Bear': Qué significa el libro de baloncesto que lee Sydney en la segunda temporada de la serie

En la segunda temporada de The Bear los personajes trabajan a contrarreloj para reconvertir el antiguo bar de bocatas en un restaurante aspirante a estrellas Michelin. El enorme reto implica obras de remodelación, un sinfín de trámites burocráticos, diseño, decoración y la creación de un menú a la altura. Pero todo esto es accesorio si detrás del proyecto no hay un líder que gestione los ánimos del equipo, identifique sus talentos, les ayude a desarrollarlos y les apoye para ser la mejor versión de sí mismos.

Ese líder no será Carmy, sino Sydney, que acepta que a pesar de que su jefe -al que admira profundamente- tiene más experiencia y talento que ella como chef, tras su éxito profesional hay una lucha personal que le impide darse cuenta de lo que necesita su familia laboral. Su miedo al sentirse desamparada se reconvierte en coraje cuando entiende que hace falta alguien que se encargue de tomar decisiones y darle a su equipo la formación y el espacio que necesitan para crecer. Y que ese alguien es ella.

Una de sus primeras decisiones como nueva codirectora del restaurante es ascender a Tina, a pesar de que se peleaban todo el tiempo en la primera temporada. Tina probablemente sería pasada por alto por cualquier otra persona, pero Sydney sabe que es una pieza clave, que tiene mucho potencial y espacio para crecer. Y ganas de hacerlo.

Tina y Sydney

Sydney es también quien sugiere que Marcus viaje a Dinamarca y que Richie trabaje durante una semana en el restaurante de la Chef Terry (Olivia Colman). Porque si buscas la excelencia no basta con el esfuerzo y el trabajo duro, cada pieza del equipo debe formarse para que pueda aportar lo mejor de sí.

Sydney encuentra la ayuda e inspiración para convertirse en una buena líder en el sitio más inesperado en una serie que se ambienta en el mundo de la cocina: las memorias de un entrenador de baloncesto.

Sydney y su padre en 'The Bear'

El libro en la serie

La primera vez que vemos a Sydney con el libro (Leading with the Heart: Coach K's Successful Strategies for Basketball, Business, and Life) es en el episodio 3, Sundae, cuando está haciendo un tour por restaurantes de Chicago buscando inspiración. "Valor y confianza", le dice un camarero que identifica la portada. Sydney le dice que no es fan del entrenador y que el libro se lo regaló su padre.

En el episodio siguiente, durante un FaceTime con Marcus, él ve el libro y le pregunta qué ha aprendido del "hombre que lideró la mayor remontada de la historia". "Tío. Les quedaba un minuto y mantuvieron la compostura", le dice Sydney. "Tomó un montón de decisiones, y estuvo muy bien. Y ganaron... Deportes".

'The Bear' 2x03

A lo largo de la temporada se ve en varias ocasiones a Sydney revisando el libro de Coach K y llega a entender por qué es una figura tan reconocida e influyente. Su filosofía, que le resulta inspiradora, ayudará a que ella misma lidere una gran remontada cuando llega el momento, dando un paso atrás, reorganizando el equipo, identificando quién es bueno haciendo qué y delegando.

Quién es Coach K

Mike Krzyzewski, conocido como Coach K, lideró el equipo masculino de baloncesto Blue Devils de Duke entre 1980 y 2002, al que ayudó a ganar cinco títulos nacionales y llegar 15 veces a las finales. Se convirtió en uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos y se hizo conocido por su habilidad para ejecutar remontadas espectaculares.

Como sugieren los breves fragmentos del libro, charlas y los comentarios que le hacen a Sydney las personas que le ven el libro en la mano, una de las lecciones del entrenador es que en momentos de extrema presión, un equipo debe seguir trabajando sin perder la compostura y que es necesario "liderar con el corazón", ser un buen oyente, un comunicador reflexivo y darle a todos los miembros del equipo las mismas oportunidades.

"La mayor remontada de la historia"

En 2001, el equipo de los Blue Devils iban 10 puntos por detrás de Maryland en las semifinales del baloncesto universitario, a falta de un minuto para el final. Cuando nadie lo esperaba, dieron la vuelta al marcador de forma épica, llevaron el partido a la prórroga de 5 minutos y ganaron a Maryland por 2 puntos.

"Cada segundo cuenta".

