Oh Yeong-su, actor de 'El juego del calamar', declarado culpable y condenado por acoso sexual

Oh Yeong-su, actor de 'El juego del calamar'

Oh Yeong-su, actor veterano conocido por su papel más reciente en la serie de Netflix El juego del calamar, ha sido condenado hoy a una pena en suspenso de ocho meses de prisión por acosar sexualmente a una mujer en 2017.

El juzgado del distrito de Suwon (situado al sur de Seúl) consideró hoy que el relato de la víctima es consistente y por ello condenó a Oh a 8 meses de prisión, 2 años de libertad condicional y 40 horas de educación sobre violencia sexual. Esta pena de cárcel queda en suspenso durante dos años y si durante esos dos años no viola ley alguna, el actor no tendrá que pasar por prisión.

El tribunal aseguró en su falló que lo relatado por la víctima "no es algo que pueda inventarse". El intérprete, que ha negado los cargos desde el principio, dijo al salir del juzgado que apelará el veredicto emitido hoy.

Oh Yeong-su, de 80 años, fue imputado en noviembre de 2022 por haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer entre agosto y septiembre de 2017 durante una gira teatral, para lo cual la Fiscalía pidió un año de cárcel.

O, que ganó el Globo de Oro en 2022 a mejor actor de reparto por su papel de jugador 001 en El juego del calamar, inició su carrera en la interpretación en los años sesenta, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental.

En 2021 llegó este personaje, que sin duda cambió su vida: Oh Il-nam, también conocido como 001, el concursante de mayor edad en la macabra competición que da nombre a El juego del calamar. La serie coreana se convirtió rápidamente en el mayor éxito de la historia de Netflix, un récord en el que sigue imbatible desde su estreno en septiembre de 2021. Después de muchos rumores sobre su continuación, el fenómeno mundial creado por Hwang Dong-hyuk fue renovado por una segunda entrega que se estrenará próximamente.

El thriller alcanzó el primer puesto del ranking de audiencia en países de todo el mundo desde su debut y el propio Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, reconoció que "no lo habían visto venir en términos de popularidad global". Además del Globo de Oro, Oh Yeong-su fue nominado al Emmy al Mejor actor secundario, galardon que ganó finalmente Matthew MacFayden por Succcession.