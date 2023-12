El vistazo general a la lista de las 20 mejores series de 2023 dibuja un paisaje de ficciones estimulantes. De propuestas innovadoras como Jury Duty, cuando parece que todo está inventado; a finales de grandes series como Succession, pequeñas joyas como Somebody Somewhere, regresos en plena forma como The Bear o sorpresas como Bronca, esta cosecha ha dejado algo memorable para cada tipo de espectador

Además de la serie de los Roy, este año también se han despedido otras como The Marvelous Mrs. Maisel, Barry, Happy Valley, Yo nunca y Reservation Dogs, todas con finales satisfactorios que las lanzaron directamente a la selección de lo mejor del año.

Entre las novedades, miniseries como Fleishman está en apuros, Asesinato en el fin del mundo, Mrs. Davis e Inseparables confirmaron la buena forma y el enorme potencial del formato de narración limitada. Y entre las que tendrán nuevas temporadas, esperaremos con los brazos abiertos los regresos de The Last of Us, Poker Face y el resto de estrenos destacados de este año. Estas son las 20 mejores series de 2023 para la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL.

20. 'Jury Duty' (Prime Video)

Jury Duty era una comedia para todo el elenco, menos para una persona, Ronald Gladden, un hombre corriente que todo el tiempo creyó que las cámaras estaban allí para rodar un documental sobre el juicio en el que era uno de los jurados.

Esa es la premisa de esta particular propuesta en la que Gladden no sabía que el caso era falso, que toda la gente a su alrededor eran actores que se adaptaban a sus reacciones para salirse del guion si era necesario, y que todo lo que ocurría cada día giraba a su alrededor. Ronald Gladden demostró ser la mejor persona del mundo y el héroe que buscaba esta propuesta que se confirmó como la más original de este año.

19. 'We Are Lady Parts' (Filmin)

Un grupo de jóvenes musulmanas forman una banda de punk feminista en Londres. Van sobradas de talento y actitud, pero les faltan algunos ingredientes para alcanzar el éxito: una guitarrista, un par de fans y un local para tocar que no sea la parte trasera de una carnicería halal. Pronto se une a ellas Amina Hussein, una aplicada estudiante de microbiología a la que reclutan para que sea su peculiar guitarrista y líder de la banda.

Aquí llegó un poco tarde, pero ha sido recibida con los brazos abiertos. La producción creada por Nida Manzoor está considerada como una de las mejores series del 2021, por ser una comedia divertida y entrañable, con una energía anárquica que convence a cualquiera de querer unirse a la banda.

18. 'Terapia sin filtro' (Apple TV+)

Es una dramedia optimista que comparte espíritu con Ted Lasso y también cocreadores: Brett Goldstein y Bill Lawrence junto a Jason Segel, que también se pone en la piel del protagonista. Interpreta a Jimmy, un terapeuta en duelo por la muerte de su esposa, a quien se le aplica el refrán "en casa de herrero cuchillo de palo", porque en lugar de enfrentarse al sentimiento de pérdida se embarca en un viaje de autodestrucción, y comienza a romper las reglas: le dice a sus pacientes exactamente lo que piensa.

Una serie sobre el duelo, emotiva, entrañable y con mucho sentido del humor, que cuenta con un reparto de ensueño en el que también están Christa Miller (Scrubs), Jessica Williams (2 Dope Queens), Michael Urie (Ugly Betty), Luke Tennie (Deadly Class) y Lukita Maxwell (Generation).

17. 'Inseparables' (Prime Video)

En esta revisión de la película de David Cronenberg, las gemelas Mantle son brillantes, exitosas y lo comparten todo, incluidos sus amantes. Ambas son ginecólogas y tienen una misión: transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz.

Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética con tal de llevar la atención médica de la mujer a la vanguardia. Solo hay una cosa mejor que ver a Rachel Weisz en pantalla: verla por partida doble.

16. 'Fleishman está en apuros' (Disney+)

La serie sigue al recién divorciado Toby Fleishman, que se sumerge en el mundo de las citas a través de apps. Justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer desaparece dejándole con sus hijos, y sin ninguna pista sobre dónde está, de cuándo tiene pensado regresar. O si piensa hacerlo.

Cuenta con un reparto lleno de estrellas, encabezado por Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Christian Slater, Adam Brody y Josh Radnor. La interpretación de Danes es una de las mejores de su carrera y el séptimo episodio contado desde su punto de vista es uno de los mejores del año.

15. 'Happy Valley' (Movistar Plus+)

Precursora de la exitosa Mare of Easttown de HBO en el tono, su enfoque de los casos, la idea de comunidad, de la familia y el perfil de su protagonista, esta serie creada por Sally Wainwright (Gentleman Jack, Último tango en Haiifax) sorprendió a los espectadores en su estreno en 2014 y se consolidó con segunda entrega, como una de las imprescindibles de lo que llevamos de las últimas décadas.

Ahora que Rhys Connah (The Runaways), el actor que interpretó a Ryan en las dos primeras entregas es adolescente, tal como necesitaba Wainwright para contar la historia, la serie ha vuelto para su final. Y el viaje fue intenso y emocionante. Happy Valley nunca decepcionó.

14. 'The Marvelous Mrs. Maisel' (Prime Video)

En la última entrega de la serie Amy Sherman-Palladino decidió incorporar flashforwards para enseñarnos vistazos del futuro de su protagonista intercalados con su presente, meses antes del que sería el momento en el que Midge se convertiría en "La magnífica, mágica, maravillosa Mrs. Maisel".

Su memorable último episodio sigue en tiempo real el día más importante de su vida y nos hace testigos de los cuatro minutos que lo cambiaron todo. Un final emocionante y perfecto, desde el principio hasta esas risas en el fundido a negro de los títulos de crédito, que será recordado como uno de los mejores de la historia de la televisión.

13. 'Yo nunca' (Netflix)

No ha copado titulares como Succession, Barry o The Marvelous Mrs. Maisel, pero el final de la serie creada por Mindy Kaling cerró con broche de oro su viaje en Netflix. La cuarta temporada estuvo tan divertida como siempre, y es la muestra perfecta de la serie que puede ser disfrutada en maratón, porque no tiene episodio malo y ninguno supera la media hora de duración, por lo que en una tarde la tienes vista y te deja con muy buen sabor de boca.

Quizá no sea la serie más popular de la plataforma, pero no tiene episodio malo. Sus fans echarán de menos su sentido del humor, sus desastrosos personajes y las constantes y siempre acertadas referencias a la cultura popular.

12. 'Samurai de ojos azules' (Netflix)

Mizu es una samurái mestiza que busca venganza durante el periodo Edo de Japón, en el que los no japoneses tenían prohibida la entrada. Emprende un viaje en busca de su padre, a quien culpa por haber dado vida a lo que ella denomina una "criatura de la vergüenza", y para conseguir su objetivo se ve obligada a camuflarse como un hombre y a ocultar sus ojos azules. traza una atractiva historia de aislacionismo, prejuicios y empoderamiento femenino. Con un reparto de voces que incluye a Masi Oka, Mark Dacoscos, Ming-Na Wen, George Takei, Randall Park, Stephanie Hsu y Kenneth Branagh, se trata de una historia impresionante y cargada de emoción que exige ser vista, incluso por los escépticos de la animación.

Este anime es una crónica de venganza ambientada en el siglo XVII, una época marcada por la crueldad y la violencia. Una animación fastuosa, espectaculares coreografías de lucha, una historia de aislacionismo, prejuicios y empoderamiento femenino y la amalgama de elementos históricos y mitología asiática le dan a esta serie un carácter único. Una de las sorpresas del año.

11. 'Star Trek: Strange New Worlds' (SkyShowtime)

Este spin-off ha convencido a los fans más exigentes y ha conquistado a toda una nueva generación porque es la que mejor abraza el tono, los valores y el espíritu de la serie creada por Gene Roddenberry y su optimista visión de un futuro en el que la humanidad ha superado sus divisiones y trabaja unida para explorar el cosmos.

En una realidad que cada vez se parece más a una distopía, Strange New Worlds destaca como fuente de historias optimistas en la que todos intentan ser la mejor versión de sí mismos, que actúan de forma altruista mientras luchan por el futuro armonioso de todas las especies. Nos hace creer durante 40 minutos que un mundo mejor es posible, al menos en la pantalla.

10. 'Asesinato en el fin del mundo' (Disney+)

Darby Hart, una detective no profesional, y otras ocho influyentes figuras de diferentes áreas son invitados por un multimillonario a participar en un exclusivo retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los invitados aparece muerto, Darby deberá utilizar todas sus habilidades para demostrar que se trata de un asesinato, en contra de una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida.

Brit Marling y Zal Batmanglij regresan con su nueva serie tras la magnífica The OA, cancelada injustamente por Netflix, y con sus nombres detrás de cámaras no hacen falta más garantías. Esta atmosférica historia protagonizada por Emma Corrin (The Crown), Clive Owen y la propia Marling tiene paisajes naturales deslumbrantes y un siniestro diseño de producción con trazos de Kubrick que atrapa al espectador en una magnética tela de araña. El viaje es tan gratificante como el destino.

9. 'Mrs. Davis' (HBO Max)

"El punto del diagrama de Venn en el que coinciden Sonrisas y lágrimas, Black Mirror y Amor a quemarropa". Así describe Damon Lindelof esta ambiciosa propuesta, en la que Betty Gilpin (GLOW) interpreta a Simone, una monja que desconfía de una popular inteligencia artificial, aparentemente benévola, que cuenta con una legión global de fanáticos seguidores dispuestos a hacer lo que sea con tal de complacer a su deidad.

La monja Simone y su exnovio se embarcan en una épica aventura para encontrar el Santo Grial. Un viaje desquiciado y delirante con mucho sentido del humor y cero límites, en la que Lindelof y la cocreadora, Tara Hernández (The Big Bang Theory, Young Sheldon), demuestran que nunca han conocido la moderación ni se la han cruzado por la calle. Entretenidísima.

8. 'Barry' (HBO Max)

La serie de Bill Hader empezó como una comedia negra y, aunque siempre mantuvo su retorcido sentido del humor, pronto reveló tener un trasfondo mucho más oscuro, porque su protagonista, a pesar de sus traumas y de haber sido víctima en muchas situaciones, no estaba construido como antihéroe. Es el villano de su historia. Y la de todos los demás personajes.

Puede que su última temporada no haya sido tan comentada como la de otras series que se despidieron en primavera, pero su final fue brillante, trágico, realista e inevitable porque demostró ser coherente con la historia que quería contar, la de un asesino en serie.

7. 'Bronca' (Netflix)

Danny y Amy tienen un altercado con sus coches en el aparcamiento de un centro comercial. La rabia, la adrenalina y la impulsividad del momento podrían haber dejado todo en una anécdota, pero cada una de las partes implicadas está dispuesta a destruir la vida de la otra, cayendo cuesta abajo y sin frenos en un espiral de venganza como si no existieran las consecuencias.

Un juego temerario que de alguna forma retorcida les devuelve la ilusión que faltaba en sus vidas, mientras les permite liberar las frustraciones que esconden a los suyos. Es una dramedia existencial en clave de thriller queque se ve en agradecidas dosis de episodios de media hora. Desde su estreno se aseguró un puesto en la lista de lo mejor del año.

6. 'Poker Face' (SkyShowtime)

Poker Face recupera el encanto de las series de la semana y tiene cualidad de lugar feliz que la convierte en una cita a la que no querrás faltar, porque a diferencia de la vida real, te da la tranquilidad de que para cuando acabe cada episodio el caso se habrá resuelto y los malos habrán recibido su justo merecido.

A pesar de su estructura familiar, es una puerta abierta a la aventura de lo imprevisible porque el espectador nunca sabe a qué extraño asesinato se enfrentará su protagonista la siguiente semana. Cada episodio lleva al espectador a una nueva ciudad y nuevos personajes con una carismática Natasha Lyonne como hilo conductor. Los valores de producción y las estrellas invitadas son un lujo y elevan un peldaño más la propuesta de Ryan Johnson (Puñales por la espalda). Imprescindible.

5. 'The Last of Us' (HBO Max)

La adaptación de Craig Mazin (Chernobyl) en colaboración con Neil Druckmann, el autor del popular videojuego, ha convencido por igual a los seguidores de la obra original y a los recién llegados, lo que hace de esta serie uno de los eventos del año.

Si después de ver este capítulo no estáis del todo convencidos, el segundo episodio disipará cualquier atisbo de duda. Y el tercero os robará el corazón. A partir de ahí, la serie os lo romperá en varias ocasiones. La última cuando recuerdes que regresa en 2025.

4. 'The Bear' (Disney+)

Después de una primera temporada que enamoró a todo aquel que le dio una oportunidad, la serie regresó con una segunda entrega que tenía por delante el reto de demostrar que no era flor de un día y que su éxito, validado con 13 nominaciones a los Emmy, no había sido producto de la casualidad. Reto superado.

Si en 2022 todos hablaron del episodio rodado en plano secuencia, en 2023 tienen tres episodios excepcionales para elegir en las listas de lo mejor del año: el de Dinamarca, el de la cena familiar o el de Richie con la chef que interpreta Olivia Colman. Larga vida a The Bear.

3. 'Reservation Dogs' (Disney+)

La temporada final de Reservation Dogs fue una despedida preciosa y perfecta para una serie única en perspectiva y tono. Esta entrega fue la más emotiva de todas, gracias a historias inolvidables como "Deer Lady", la exploración de la salud mental o el episodio que muestra la brutal y humillación que sufrieron los niños nativos con los planes gubernamentales de asimilación forzada de la cultura hegemónica.

Disney+ nunca supo la joya que tenía entre manos y ni siquiera sacaron un tráiler en castellano, pero esta serie conquista por sí sola y sin esfuerzo a todo el que se anime a darle una oportunidad. Descubrirla será el mejor regalo que os podréis hacer estas navidades. Es difícil que otra serie llene su vacío. La echaremos de menos.

2. 'Succession' (HBO Max)

Con tantas opciones de alianzas y traiciones sobre la mesa en el final de Succession casi podía pasar cualquier cosa y todas las habíamos contemplado de una u otra manera. Sabíamos lo que había en juego, pero tal como ocurrió en los tres finales de temporada anteriores, no pudimos anticiparnos a lo que el destino escrito por Jesse Armstrong -contingente, como diría Kendall- le tenía preparado a sus personajes.

Haciendo honor a la promesa de su título y su premisa, Succession eligió a un nuevo CEO de Waystar Royco en su último episodio. También nos recordó que eso nunca fue lo más importante. El final fue brillante, ocurrió lo que era inevitable y aún así consiguió sorprender. Se despidió como una de las grandes de la historia.

Crítica | 'Succession' se despide con un final brillante y fiel a la esencia de la serie

1. 'Somebody Somewhere' (HBO Max)

Pasó desapercibida entre los estrenos de 2022, pero Somebody Somewherees una de las joyas que brilló con más fuerza entre lo mejor del año pasado, y en su segunda temporada ha demostrado que es una de las propuestas más únicas y especiales de todo el panorama seriéfilo.

Es una historia tierna, emotiva, divertida, íntima y conmovedora que nos hace reír y llorar de emoción. A veces ambas cosas a la vez. Tiene una sensibilidad especial, mucho cariño hacia sus personajes y un carácter optimista que la convierte en un lugar feliz y seguro del que no queremos salir y al que siempre queremos volver. Y eso es lo mejor que puede darnos una serie, por eso es nuestra número uno.

