Jason Segel ('Terapia sin filtro'): "Nos gusta usar el humor para bajar la guardia del público"

Desde hoy están disponibles en Apple TV+ los primeros episodios de Terapia sin filtro (Shrinking), una nueva dramedia cocreada por Bill Lawrence y Brett Goldstein, que también forman equipo en la premiada Ted Lasso, junto a Jason Segel, que interpreta el papel protagonista, un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa.

Junto a Segel en el reparto están Christa Miller, antigua colaboradora de Lawrence en Scrubs, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie y Lukita Maxwell, una joven actriz que es la revelación de la serie, sobre todo en sus escenas junto a Harrison Ford.

Sobre el fichaje del protagonista de Indiana Jones, cuya crónica deja más de una divertida anécdota, el origen del proyecto y lo que tienen en común el equipo de creadores de la serie, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de entrevistar a Bill Lawrence y Jason Segel en las semanas previas al estreno.

Jason Segel interpreta a Jimmy en 'Terapia sin filtro'

Eran dos y llegó Jason Segel

Bill Lawrence y Brett Goldstein llevan cuatro años trabajando juntos en Ted Lasso, una colaboración en la que ambos se sienten cómodos. Mientras estaban rodando la serie en Londres se dieron cuenta de que ambos estaban explorando por separado una idea similar, "estábamos desarrollando ideas alrededor de la terapia y cómo tratar el dolor desde el humor", apuntó Lawrence, "por lo que empezamos a escribir juntos".

Conforman una pareja creativa perfecta y podían haber desarrollado la serie solos, pero comparten la idea de que para escribir una nueva serie muchas veces ayuda hacerlo con una voz clara en la cabeza, la de la persona que la va a protagonizar. Ahí fue cuando entró Jason Segel en la ecuación. "Es un gran actor, pero también nos interesaba como escritor, por lo que era la opción perfecta, y además podíamos probar con él los diálogos en voz alta para ver si funcionaban", añadió Lawrence.

"Encontrar el humor en el dolor es mi debilidad" Jason Segel

Lawrence y Segel se conocieron hace tres años y comentaron la posibilidad de trabajar juntos cuando encontraran algo que les apelara a los dos, "Terapia sin filtro era la opción perfecta, porque encontrar el humor en el dolor es mi debilidad", dijo Segel, "y creo que es muy divertido ver a un hombre adulto llorando".

Christa Miller y Jessica Williams en 'Terapia sin filtro'

Usar el humor para bajar la guardia del público

"Es un recurso perfecto, porque permite llegar a sitios muy reales", explica Segel. "Nos gusta usar el humor para bajar la guardia del público y entonces puedes darles un puñetazo con el corazón"; la definición exacta de la sensación que consiguen en el espectador este tipo de series que combinan con precisión el drama y la comedia.

Porque la vida real es así. Todos se han encontrado más de una vez en una situación dramática en la que escuchan o piensan en algo ante lo que no pueden evitar soltar una carcajada, "y a veces los momentos más divertidos son los que nos sacan lágrimas", apunta Segel, que destaca entre sus referentes a James Brooks y su película La fuerza del cariño.

Pero a pesar de que tendrá momentos emotivos, porque su tema principal es el duelo, sus creadores insisten en que esta es una serie optimista, y que es algo que la audiencia necesita y reclama en unos tiempos que están siendo difíciles. "Todos estamos lidiando con algún tipo de dolor en nuestra vida", aclara Lawrence, "y aunque hablamos de una experiencia triste, la historia es esperanzadora, es un viaje de la oscuridad a la luz".

Harrison Ford y Lukita Maxwell en 'Terapia sin filtro'

Phoebe Waller Bridge y el fichaje de Harrison Ford

Aunque 1923, el spin-off de Yellowstone se ha estrenado antes, Terapia sin filtro fue la primera serie de televisión por la que fichó Harrison Ford, que nunca había explorado este medio. Bill Lawrence lo conoce desde hace años y viven cerca, por lo que habían coincidido alguna vez, pero nunca se había animado a hacerle ninguna propuesta de trabajar juntos.

Que estén donde estén ahora se debe en parte a Phoebe Waller-Bridge, que presentó a Brett Goldstein y Harrison Ford cuando los tres coincidieron en un pub londinense durante el rodaje de Indiana Jones y el Dial del destino, y la creadora de Fleabag alabó al guionista de Ted Lasso frente a su compañero de reparto. Allí hablaron informalmente de la posibilidad de trabajar en televisión, una opción ante la que Ford no manifestó rechazo.

Con ese primer contacto establecido, Lawrence decidió llamar a Ford, "esperando un no como respuesta". Le dio el guion del piloto con cierta preocupación, porque sabía que el personaje que le estaba ofreciendo no era el más destacado en ese episodio, "y bueno, era Harrison Ford y no le estaba diciendo que era el protagonista".

"El primer mensaje que recibimos de Harrison fue 'tiene un bonito pene'" Bill Lawrence

Para su sorpresa, Ford se mostró dispuesto, pero antes de comprometerse quiso saber quién era Jason Segel, de quien no había oído hablar. Lawrence le sugirió que viera El final de la gira y Paso de ti (Forgetting Sarah Marshall), película en la que Segel tiene un desnudo frontal. "Unos días después, el primer mensaje de Harrison que recibimos fue 'tiene un bonito pene'", cuenta Lawrence entre risas. "Tengo ese mensaje de texto enmarcado en la pared", bromea Segel.

'Terapia sin filtro' | Tráiler | Apple TV+

Sobre la terapia sin filtro

A la pregunta de la base de la terapia que utiliza el personaje de Jason Segel en la serie, ambos quisieron dejar claro en que buscaron asesoramiento especializado para escribir los guiones con varios terapeutas. "Somos muy respetuosos con la salud mental y casi todos en el equipo acudimos a terapia desde hace años", afirma Lawrence.

También reconocen que les fue de mucha ayuda el documental de Netflix Stutz, en el que Jonah Hill conversa con el psiquiatra Phil Stutz, que habla de sus experiencias vitales y su singular modelo de terapia.

'Terapia sin filtro' está disponible en Apple TV+.

