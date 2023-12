Calendario de series y películas en diciembre de 2023: todos los estrenos de las plataformas de streaming

Acaba de dar comienzo el mes de diciembre y llega el momento de recopilar todas las novedades de series, películas, documentales y programas que se estrenan en las plataformas de streaming a lo largo del último mes del año.

Dejamos atrás unas semanas de grandes estrenos como Nolly, del creador de Years and Years; series españolas como Camilo Superstar y El otro lado; o grandes regresos como el de Fargo, Doctor Who, Reservation Dogs y The Crown.

Y arranca una nueva temporada de lanzamientos con el regreso de American Horror Story, que estrena su temporada 12; la llegada de La pareja de al lado, la nueva serie de Sam Heughan (Outlander); o títulos tan prometedores como Percy Jackson y los dioses del Olimpo, basada en las novelas de Rick Riordan, o las españolas Los Farad y Berlín, el spin-off de La casa de papel.

Además, en el terreno cinematográfico, llegan a las plataformas producciones como lo nuevo de Sam Esmail Dejar el mundo atrás; el biopic de Leonard Bernstein Maestro; la epopeya espacial de Zack Snyder Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego; y el controvertido documental de Jordi Évole No me llame Ternera.

Viernes, 1 de diciembre

'Sweet Home', temporada 2 (serie) - Netflix

'Boom boom Bruno' (miniserie) - HBO Max

'Sapo y Sepo' (especial de Navidad) - Apple TV+

'Canción de paz' (película) - Filmin

'Timeless heroes - Indiana Jones & Harrison Ford' (documental) - Disney+

'She Chef' (documental) - Filmin

'Senfield' (película) - Movistar Plus+

'Creatura' (película) - Filmin

'La isla de las formas' (especial de invierno) - Apple TV+

'Navidad en Candy Cane Lane' (película) - Amazon Prime Video

'La pecera' (película) - Filmin

'The Shepherd' (mediometraje) - Disney+

'El show de Snoopy' (especial de Navidad) - Apple TV+

'Pequeños grandes amigos' (película) - Filmin

'SIDA: Testimonios en primera persona' (serie documental) - Movistar Plus+

'Las buenas intenciones' (película) - Filmin

'Fast & Furious' 1-7 (películas) - HBO Max

'Bull' (película) - Filmin

Sábado, 2 de diciembre

'De vuelta en Samdal-ri', temporada 1 (serie) - Netflix

'Doctor Who: La salvaje lejanía azul' (especial) - Disney+

'Remember my name' (documental) - Movistar Plus+

Domingo, 3 de diciembre

'Love again' (película) - Movistar Plus+

Lunes, 4 de diciembre

'La pareja de al lado' (miniserie) - Movistar Plus+

'El diario de las hadas', temporada 2 (serie) - Netflix

'El cazador de recompensas' (película) - Movistar Plus+

Martes, 5 de diciembre

'Conspiración en el Cairo' (película) - Movistar Plus+

'Isabel Preysler: Mi Navidad' (especial) - Disney+

'Asesinato en Boston: el caso de Charles Stuart' (serie documental) - HBO Max

'Una bonita mañana' (película) - Movistar Plus+

'The Walk-In' (miniserie) - Filmin

'Matar al presidente' (serie documental) - Movistar Plus+

Miércoles, 6 de diciembre

'La paz de Marsella', temporada 1 (serie) - Netflix

'Una gran foto, una vida preciosa' (documental) - HBO Max

'American Horror Story: Delicate', temporada 12 (serie) - Disney+

Jueves, 7 de diciembre

'Los Archies' (película) - Netflix

'Para Chiara' (película) - Filmin

'Mi vida con los chicos Walter', temporada 1 (serie) - Netflix

'Mi querido monstruo' (película) - Movistar Plus+

'La banda analógica', temporada 1 (serie) - Netflix

Viernes, 8 de diciembre

'Dejar el mundo atrás' (película) - Netflix

'Another Body' (documental) - Filmin

'La Navidad del pequeño Batman' (especial) - Amazon Prime Video

'La casa de ensueño de Barbie' (programa) - HBO Max

'Spiral: Saw' (película) - Filmin

'El diario de Greg: Cabin Fever' (película) - Disney+

'Un verano con Fifí' (película) - Filmin

'Más o menos', temporada 3 (serie) - Movistar Plus+

'Ecos de un crimen' (película) - Filmin

'Huida sangrienta' (película) - Netflix

Domingo, 10 de diciembre

'The Lost King' (película) - Movistar Plus+

'Apolonia, Apolonia' (documental) - HBO Max

'Normal People' (miniserie) - Movistar Plus+

Lunes, 11 de diciembre

'97 minutos' (película) - Movistar Plus+

'Mis aventuras con Superman', temporada 1 (serie) - HBO Max

'La almendra y el caballito de mar' (película) - Movistar Plus+

Martes, 12 de diciembre

'Kevin Hart y Chris Rock: Solo estrellas en el escenario' (documental) - Netflix

'The Newsreader', temporada 2 (serie) - Filmin

'Plan 75' (película) - Movistar Plus+

'Power Play', temporada 1 (serie) - Filmin

'Los Farad', temporada 1 (serie) - Amazon Prime Video

'Nuestra pequeña gran boda' (ppelícula) - Movistar Plus+

'Bajo presión: La selección femenina de EE.UU. y el Mundial de fútbol' (serie documental) - Netflix

Miércoles, 13 de diciembre

'1670', temporada 1 (serie) - Netflix

'Árboles y otros enredos' (documental) - HBO Max

'Unwelcome' (película) - Movistar Plus+

Jueves, 14 de diciembre

'Yu Yu Hakusho', temporada 1 (serie) - Netflix

'La empleada del mes' (película) - Filmin

'Todos mienten', temporada 2 (serie) - Movistar Plus+

'Las alas de la ambición', temporada 1 (serie) - Netflix

Viernes, 15 de diciembre

'Chicken Run: Amanecer de los nuggets' (película) - Netflix

'Las chicas están bien' (película) - Filmin

'Stewart' (documental) - Movistar Plus+

'Plan en familia' (película) - Apple TV+

'Substraction' (película) - Filmin

'Reacher', temporada 2 (serie) - Amazon Prime Video

'El videoclub de Kim' (documental) - Filmin

'No me llame Ternera' (documental) - Netflix

'Indiana Jones y el dial del destino' (película) - Disney+

'Especiales' (película) - HBO Max

'Los años malditos II' (película) - Filmin

'Familia' (película) - Netflix

Sábado, 16 de diciembre

'El espía y la bomba atómica' (documental) - Movistar Plus+

Domingo, 17 de diciembre

'Leo Reich: En serio ¿¡a quién le importa!?' (especial) - HBO Max

Lunes, 18 de diciembre

'Operación Kandahar' (película) - Movistar Plus+

'Pelts-Beckham vs Los wedding planners' (serie documental) - HBO Max

Martes, 19 de diciembre

'Ti mangio il cuore' (película) - Movistar Plus+

'Motherland: Especial de Navidad' (especial) - HBO Max

'Domina', temporada 2 (serie) - Movistar Plus+

'Birth of a conflict' (serie documental) - Movistar Plus+

Miércoles, 20 de diciembre

'Maestro' (película) - Netflix

'Los Simpson', temporada 35 (serie) - Disney+

'Los caballeros del zodiaco' (película) - Movistar Plus+

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', temporada 1 (serie) - Disney+

'Cindy la regia: La serie', temporada 1 (serie) - Netflix

Viernes, 22 de diciembre

'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego' (película) - Netflix

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' (película) - Movistar Plus+

'Coraje' (película) - Filmin

'Qué pasaría si...', temporada 2 (serie) - Disney+

'El monstruo de la vieja Seúl' (película) - Netflix

Sábado, 23 de diciembre

'Break Nation. La electrónica que bailó Andalucía' (documental) - Movistar Plus+

'Martin Scorsese: Hollywood a la italiana' (documental) - Movistar Plus+

Domingo, 24 de diciembre

'Una buena persona' (película) - Movistar Plus+

'La vida de los demás' (película) - Filmin

Lunes, 25 de diciembre

'Ricky Gervais: Armageddon' (especial) - Netflix

'Gwyneth vs Terry: el juicio por el accidente de ski' (serie documental) - HBO Max

'Campeonex' (película) - Movistar Plus+

Martes, 26 de diciembre

'Única superviviente' (película) - Movistar Plus+

'Essex County' (miniserie) - Filmin

'Titina' (película) - Movistar Plus+

Miércoles, 27 de diciembre

'La puerta mágica' (película) - Movistar Plus+

Jueves, 28 de diciembre

'La conserje Pokémon', temporada 1 (serie) - Netflix

'El color púrpura: cómo se hizo' (documental) - HBO Max

Viernes, 29 de diciembre

'La casa de papel: Berlín', temporada 1 (serie) - Netflix

'Alma Mahler, la pasión' (película) - Filmin

'El rey del invierno', temporada 1 (serie) - Movistar Plus+

'Fantastic machine' (documental) - Filmin

'Matar cangrejos' (película) - Filmin

Domingo, 31 de diciembre

'After' (película) - Filmin

'Bomba de relojería: efecto 2000' (documental) - HBO Max

