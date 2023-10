Netflix muestra el tráiler de 'Maestro', el biopic de Leonard Bernstein que dirige Bradley Cooper

Netflix acaba de presentar el tráiler oficial de Maestro, el biopic del legendario Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense que dirige y protagoniza Bradley Cooper. Se estrena el 20 de diciembre en la plataforma tras su paso por algunos cines seleccionados el 6 de diciembre.

Descrita como "una grandiosa y temeraria historia de amor sobre la relación de Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein a lo largo de los años" y "una carta de amor al arte y a la vida", la película es también un retrato épico y emotivo de la familia y el amor.

El biopic, que cuenta con Steven Spielberg y Martin Scorsese como productores, repasa la vida de Leonard Bernstein, el aclamado compositor del musical West Side Story o la BSO de La ley del silencio. Carey Mulligan (Nunca me abandones, Drive), Matt Bomer (In Time, Magic Mike), Maya Hawke (Stranger Things, Mujercitas) y Sarah Silverman (¡Rompe Ralph!, Escuela de rock) son algunos de los actores que completan el reparto.

Quién fue Leonard Bernstein

El músico fue el primer director de orquesta estadounidense en alcanzar la fama mundial gracias a su trabajo al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, sus espectáculos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972 y sus composiciones para los escenarios de Broadway, incluyendo la mítica partitura para West Side Story (en la que colaboró con el letrista Stephen Sondheim) y La ley del silencio, su único trabajo original para el cine en toda su carrera. Bernstein se quedó a las puertas del EGOT: solo le faltó el Oscar que se le escapó con su partitura para la obra maestra de Elia Kazan.

Bernstein falleció en Nueva York en 1990 a los 72 años de edad. Las primeras imágenes de la producción confirman que Cooper se enfrentará a un laborioso y elegante trabajo de caracterización para interpretar al músico en los últimos años de su vida. Dice la leyenda que el día de su funeral, en la comitiva a lo largo de las calles de Manhattan, los obreros se quitaron sus cascos y le prestaron sus respetos mientras entonaban la canción Goodbye, Lenny. Tres años antes de su muerte, el grupo R.E.M. incluyó una referencia a él en la letra de uno de sus mayores éxitos, It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine).

El posible Oscar de Bradley Cooper

Bradley Cooper y Steven Spielberg tras las cámaras de 'Maestro'. Netflix

Maestro podría ser por fin el Oscar de Bradley Cooper después de nueve nominaciones frustradas: cuatro como actor, cuatro como productor y una como guionista. Aunque desde su sorprendente interpretación en El lado bueno de las cosas hace ya diez años, se ha convertido en una de las estrellas más fiables de la industria.

Solo en la última década ha trabajado con Clint Eastwood, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, David O. Russell, Derek Ciafrance, Susanne Biehr, Cameron Crowe y el Universo Cinematográfico de Marvel.

