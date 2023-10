Así es 'Nolly', la elogiada nueva miniserie del creador de 'Years and Years' que estrena Filmin

Filmin ha anunciado que Nolly, la esperada y elogiada nueva serie de Russell T. Davies, creador de Years and Years, en la que Helena Bonham Carter (The Crown) interpreta a la leyenda de las telenovelas Noelle Gordon, se podrá ver en la plataforma desde el 7 de noviembre.

La actriz conocida como "Nolly" fue uno de los rostros más famosos de la televisión británica en los años 60 y 70. Leyenda para el público británico, vio cómo toda la industria le daba la espalda de la noche a la mañana y fue despedida contemplaciones en el apogeo de su carrera fue noticia de primera plana.

Esta miniserie de tres episodios ha sido descrita como una audaz exploración de cómo el sistema se vuelve contra las mujeres que se niegan a seguir las reglas del juego. La serie explorará el entorno en el que se produjo su despido y si su personalidad, que desafiaba lo que se esperaba de las mujeres en aquella época, tuvo algo que ver.

Nolly trabajó en la exitosa telenovela de la ITV Crossroads durante 18 años antes de ser despedida de repente y sin que le explicaran por qué, a pesar de interpretar el personaje más querido por los fans, cuando el programa estaba en su pico de audiencia. La miniserie es un viaje a través de los años más tumultuosos de la actriz y un retrato agudo, afectuoso y desgarrador de un icono que ha caído en el olvido.

Además de Bonham Carter, en el reparto destacan Augustus Prew (El señor de los anillos: Los Anillos del Poder), Mark Gatiss (Sherlock), Antonia Bernath (Downton Abbey), Clare Foster (The Crown), Lloyd Griffith (Ted Lasso), Con O'Neill (Happy Valley) y Bethany Antonia (La casa del Dragón).

Nolly está escrita y dirigida por el nominado al Emmy Russell T. Davies, que ha demostrado con creces su talento en diferentes géneros creando y escribiendo para series como Doctor Who, la serie LGBTQIA+ Queer as Folk, la miniserie política y distópica Years and Years o It's a Sin.

Los estrenos de Filmin para lo que queda de año

La grave crisis económica que sufrió Finlandia en los años 90 es el escenario de Los invencibles (14 de noviembre). La historia sigue a la joven e idealista economista Salla Nurminen en su empeño por desenmascarar a los banqueros corruptos.

El mismo día se estrena Roni, lo nuevo de Juanjo Sáez tras el éxito de Arrós Covat y Heavies tendres, sobre un pintor de Barcelona que sueña con convertirse en el artista más importante de todos los tiempos.

'Power Play' (Filmin)

Stephen Graham protagoniza The Walk-In (5 de diciembre), miniserie británica basada en hechos reales que narra la historia del neonazi arrepentido Matthew Collins y reflexiona sobre el auge de los grupúsculos violentos de extrema derecha en Europa.

La sátira política llegará a Filmin el 12 de diciembre con Power Play, ganadora del premio a la Mejor Serie en la última edición de CanneSeries. Escrita por Johan Fasting (Home Ground) y dirigida por Yngvild Sve Flikke (Ninjababy), narra la increíble historia de Gro Harlem Brundtland, la primera mujer primera Ministra de Noruega.

Por último, Essex County, la esperada adaptación televisiva de la novela gráfica homónima del genial Jeff Lemire, seleccionada en 2011 como una de las 5 novelas canadienses esenciales de la década por Canada Reads, llega a la plataforma el 26 de diciembre.

Nuevas temporadas

Además de series de estreno, también habrá nuevos episodios de algunas series como Darkness: El caso final (24 de octubre), la tercera temporada del thriller danés; Exit (31 de octubre), con la tercera temporada de la controvertida serie noruega inspirada en los testimonios reales de algunos de los hombres más ricos y poderosos del país.

Los seis nuevos episodios de Furia (21 de noviembre) integran una segunda temporada en la que los protagonistas seguirán enfrentándose al terrorismo de extrema derecha. La cuarta temporada de la querida Todas las criaturas grandes y pequeñas (28 de noviembre), y la segunda temporada de la serie australiana The Newsreader (12 de diciembre).

