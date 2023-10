5 series de estreno para ver este fin de semana en Netflix, Disney+, Movistar Plus+ y Apple TV+

Fin de semana. Llega el momento de relajarse en el sofá, y para que el descanso sea pleno, en SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL cumplimos nuestra cita y os traemos una lista de recomendaciones con cinco series de estreno para que sepáis qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming sin tener que navegar por los catálogos ni Internet.

En esta ocasión hay tres series para las que no necesitaréis subtítulos ni doblaje. La primera es La Mesías, lo nuevo de Los Javis, que se ha ganado desde ya el título de mejor estreno español de 2023 y podéis empezar a ver en Movistar Plus+.

En SkyShowtime tenéis la primera serie de streaming producida por El Deseo, con Elena Anaya encabezando el reparto; y a Disney+ ha llegado completa la temporada de una serie argentina sobre un crítico gastronómico, que tiene a Robert De Niro como actor de reparto introduciendo cada episodio y diciendo expresiones como "boludo" o "concha de su madre".

Si lo vuestro es ver un episodio detrás de otro, podéis continuar el maratón con la nueva serie de terror de Mike Flanagan, ya disponible en Netflix; y por último, una serie de ambientada en los años 50 protagonizada por Brie Larson, en Apple TV+.

'La Mesías'

El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Esta es la sinopsis de la nueva serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo que, como dice el tema musical del tráiler, es casi una experiencia religiosa.

Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth encabezan el reparto de una ambiciosa serie que cuenta con más de 170 personajes, narra un arco temporal que abarca desde los años 80 hasta 2013, y mezcla géneros que van del thriller al musical.

Dónde verla: Dos episodios disponibles en Movistar Plus+.

'La caída de la Casa Usher'

Vuelve Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche, con una perversa serie de terror basada en las obras de Edgar Allan Poe, en la que los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza, privilegio y poder.

Pero, cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud, salen a la luz los secretos de su pasado. Mark Hamill, T'Nia Miller y Carla Gugino encabezan el reparto. Un cruce entre Succession y Poe con el elenco habitual del creador en la que es su última serie en Netflix antes de mudarse a Prime Video.

Dónde verla: Ya disponible la temporada completa en Netflix

'Nada'

Como ya hicieron en sus películas Competencia oficial y El ciudadano ilustre, Manolo Cohn y Gastón Duprat también se centran en esta serie de 5 episodios en una profesión, la elegida en esta ocasión es la crítica gastronómica con la que hacen un retrato de Buenos Aires a través de la vida de un arrogante crítico llamado Manuel Tamayo al que interpreta Luis Brandoni.

Manuel es un sibarita acostumbrado a la buena vida que ahora está en horas bajas y cuya existencia se transforma gracias a su nueva asistenta, una humilde, generosa y paciente joven paraguaya (Majo Cabrera) que le recuerda el placer de las cosas sencillas. Robert De Niro interpreta a un amigo de Manuel que vive en Nueva York y hace la introducción de cada episodio.

Dónde verla: Ya disponible la temporada completa en Disney+.

'Cocina con química'

Ambientada a principios de los años 50, sigue a Elizabeth Zott, cuyo sueño de ser científica queda aparcado en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de televisión, y se propone enseñar a una nación de amas de casa olvidadas -y a los hombres que de repente la escuchan- mucho más que recetas.

Brie Larsson (Capitana Marvel) interpreta a la protagonista de esta historia basada en el libro homónimo superventas de Bonnie Garmon. Larsson está acompañada en el reparto por Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) y Aja Naomi King (How To Get Away With Murder).

Dónde verla: Dos episodios disponibles en Apple TV+.

'Mentiras pasajeras'

La primera serie premium de El Deseo cuenta con la producción ejecutiva de Esther García, Agustín y Pedro Almodóvar. Sigue a Lucía (Elena Anaya), quien ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos cuando ante un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial.

Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a la otra, la cosa se complica y mucho. Pero Lucía no es la única que engaña en este retrato irónico y contemporáneo sobre las apariencias y las mentiras del mundo actual. Completan el reparto Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez y Susi Sánchez.

Dónde verla: Disponible el primer episodio en SkyShowtime.

