'No me llame Ternera': fecha de estreno en Netflix del documental de Jordi Évole sobre el exdirigente de ETA

'No me llame Ternera': fecha de estreno en Netflix del polémico documental de Jordi Évole sobre el exdirigente de ETA

El polémico documental de Netflix No me llame Ternera se estrenará muy pronto en Netflix. Tras su comentado paso por el Festival de San Sebastián, el largometraje donde Jordi Évole entrevista Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, exdirigente de la banda terrorista ETA, se podrá ver próximamente en la plataforma.

Según Netflix, "el documental, presentado por Jordi Évole, analiza la trayectoria de la banda terrorista y aborda algunos de sus momentos más significativos hasta su disolución en 2018. Esta conversación permite a una víctima resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años".

Dirigido también por el propio Évole junto a Màrius Sánchez, No me llame Ternera es una producción donde tiene lugar una extensa entrevista y que recibió muchas críticas incluso antes de haberse visto. Algunas asociaciones de víctimas y sindicatos policiales pidieron su retirada, e incluso el propio Ternera confesó que "no me ha gustado, han hecho lo que han querido".

Sin embargo, el largometraje de aproximadamente dos horas de duración se acabó proyectando en el Zinemaldia, tras las declaraciones del director José Luis Rebordinos, que afirmó que "dar la palabra a alguien no es darle la razón".

Después de que se filtrase antes de la proyección que, durante la entrevista, Tenera reconoce en el filme su desconocida implicación en el asesinato del alcalde de Galdakao en 1976. Y por ello, Évole aprovecha la revelación para entrevistar también a una víctima y superviviente del atentado, el policía Francisco Ruiz.

Fecha de estreno en Netflix

Josu Ternera en el documental de Jordi Évole para Netflix.

Tras su controvertido y comentado paso por el Festival de San Sebastián, No me llame Ternera estará disponible para ver en streaming, aunque habrá que esperar hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se estrenará finalmente en Netflix.

Más allá de la polémica

Desde el Festival indicaron que la película, consiste en una entrevista exclusiva de Évole con Josu Ternera y que esta "brinda una dura e inédita mirada a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA". También se definió como una entrevista "tensa y exhaustiva", que aborda algunos de los momentos decisivos de la banda terrorista y que además "permite a una víctima resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años".

El propio Évole ha asegurado en múltiples ocasiones que se enfrentó a este trabajo por "responsabilidad con la historia" de España, que según él "en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA".

"Nos parecía una ocasión única entrevistar a alguien que perteneció a esa organización terrorista", afirmaba el periodista, que definió al documental como "un ejercicio de memoria histórica para toda esa generación que ha decidido olvidar o no mirar hacia ese lugar de nuestra historia que es muy reciente".

Por otro lado, Rebordinos insistió en que mientras él dirija el certamen y su equipo esté de acuerdo, el Zinemaldia "jamás blanqueará el terrorismo y los asesinatos de ETA".

