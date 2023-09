Vuelve 'The Office': en marcha un reboot de la versión americana con el creador original

Vuelve 'The Office': está en marcha un reboot de la versión americana con el showrunner original

Tras años de especulaciones, The Office, una de las comedias más populares del siglo, se está preparando para volver, y lo haría liderada por Greg Daniels, el showrunner del remake estadounidense.

Según informa el medio Puck en la newsletter de Matt Belloni, un reboot de la serie estaría en la lista de nuevos proyectos que podrían anunciarse una vez se oficialice el fin de la huelga de guionistas. "Estamos a punto de ver una avalancha de anuncios de proyectos y castings que han sido retenidos durante la huelga", dijo el periodista.

Aún no hay detalles sobre el reparto o si volvería alguno, varios o ninguno de los actores de la serie que se emitió en NBC entre 2005 y 2013. Tampoco cuál sería la premisa o en qué cadena o plataforma se emitiría. Por ahora, lo único que parece estar seguro es la implicación de Daniels, que volvería como showrunner.

La versión estadounidense de The Office se estrenó en NBC en 2005 y se emitió durante nueve temporadas hasta 2013, cosechando numerosos premios y elogios. Al igual que Suits, recientemente, o Friends, cuando llegó por primera vez al catálogo de Netflix, esta comedia ha disfrutado de una segunda vida en streaming manteniéndose habitualmente entre los títulos más vistos de las plataformas.

En Estados Unidos puede verse actualmente en exclusiva en Peacock, el streamer de NBC y Universal, por lo que lo más probable es que de materializarse el proyecto finalmente se quede en casa.

La puerta para una nueva versión de The Office siempre ha estado abierta, aunque no todos están convencidos de que sea una buena idea traerla de vuelta. Steve Carrell, que interpretó el papel protagonista, ha dicho en alguna ocasión que "no cree que sea posible hacer esa serie hoy y que la gente la aceptara como hace 10 años. El clima es diferente".

En algunas entrevistas, Daniels ha explicado cómo enfocaría un reinicio, diciendo que se situaría en el mismo universo general pero no necesariamente con los mismos personajes. Algunos miembros del reparto original como John Krasinski y Mindy Kaling, han manifestado en alguna ocasión que estarían dispuestos a retomar sus famosos papeles si se dieran las circunstancias.

Hollywood vuelve al ruedo

Tras 147 días de duras negociaciones y varios tropiezos por el camino, el Sindicato de guionistas de Hollywood (WGA) y la Alianza de Productores Cinematográficos y de Televisión (AMPTP) llegaron este domingo 24 de septiembre a un acuerdo provisional para poner fin a la huelga.

"Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional", escribió el comité negociador del WGA en un correo electrónico enviado a sus afiliados tras finalizar la última reunión. "Lo que queda ahora es que nuestro personal se asegure de que todo lo que hemos acordado se codifique en el lenguaje contractual final".

Los detalles del nuevo acuerdo no se darán a conocer hasta que se termine de redactar el documento en los próximos días. Una vez esté listo el borrador del contrato, el comité negociador decidirá si recomienda que el acuerdo se someta a votación de la junta para su aprobación. Si los dirigentes dan el visto bueno, el contrato se enviará para su ratificación final por parte de los 11.000 miembros del sindicato. Se espera que esto ocurra esta misma semana.

Una vez se ratifique el acuerdo con los guionistas, los estudios reanudarán las negociaciones con el sindicato de actores, que está en huelga desde el 13 de julio. Esta es la prioridad para toda la industria, porque aunque vuelvan a escribirse guiones, ninguna serie o película podrá empezar el rodaje sin actores.

