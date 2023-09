Los 8 estrenos de series más esperados en octubre de 2023: 'Loki', 'Élite', 'La caída de la Casa Usher' y más

Octubre es un patio de recreo para los fans del terror que en el cine podrán ver la secuela de El exorcista, una de las citas fijas del mes junto al estreno más destacado de Netflix, la nueva serie de terror de Mike Flanagan, que ha sido descrita como un cruce entre Edgar Allan Poe y Succession. Su otro título de la lista es una nueva entrega de Élite, la séptima, con nuevos personajes.

Por la ficción nacional también apuestan Movistar Plus+, con el regreso de Los Javis; Atresplayer Premium, con la segunda entrega de la saga de Carmen Mola; y SkyShowtime, con la primera serie de plataforma producida por Pedro Almodóvar.

Disney+ estrena nuevos episodios de la serie de viajes en el tiempo protagonizada por Tom Hiddleston. Y no es el único actor de la gran pantalla que veremos en series este mes, pues también se estrena una serie de época con Brie Larsson en Apple TV+; y la nueva serie del creador de Yellowstone, protagonizada por Nicole Kidman, Zoe Saldaña y Morgan Freeman.

'Loki' - Temporada 2

Fecha de estreno : 6 de octubre

: 6 de octubre Dónde verla: Disney+

Han pasado más de dos años desde su estreno y la primera temporada de Loki sigue siendo la serie de Marvel Studios más vista en Disney+. Tras nueve títulos desde empezó la fase cuatro en la plataforma también sigue siendo la mejor serie del UCM hasta la fecha.

Con esas credenciales llegan los ocho nueve episodios que continúan la historia del Dios del engaño interpretado por Tom Hiddleston y sus aventuras con la Autoridad de Variación Temporal (AVT), uno de los estrenos de Marvel más esperados del año y cita fija en la agenda seriéfila del mes.

'La red púrpura'

Fecha de estreno : 8 de octubre

: 8 de octubre Dónde verla: Atresplayer Premium

Tras La Novia Gitana, la plataforma de Atresmedia ha adaptado la segunda entrega de la saga de Carmen Mola que volverá a protagonizar Nerea Barros en la piel de la inspectora de homicidios Elena Blanco.

Incansable en la búsqueda de su hijo Lucas, secuestrado hace 10 años, Blanca agita avispero el avispero y este reaparece en un vídeo de torturas en el que pide que no lo busque más, pero Elena tirará de un hilo que le dejó Miguel Vistas: La Red Púrpura. Junto a su equipo, se adentrará en las profundidades de Internet, donde se compra y vende lo imposible para satisfacer los instintos más depravados del ser humano.

'Mentiras pasajeras'

Fecha de estreno : 9 de octubre

: 9 de octubre Dónde verla: SkyShowtime

La primera serie premium de El Deseo cuenta con la producción ejecutiva de Esther García, Agustín y Pedro Almodóvar. Sigue a Lucía (Elena Anaya), quien ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos cuando ante un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial.

Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a la otra, la cosa se complica y mucho. Pero Lucía no es la única que engaña en este retrato irónico y contemporáneo sobre las apariencias y las mentiras del mundo actual. Completan el reparto Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez y Susi Sánchez.

'La Mesías'

'La Mesías' | Teaser | Movistar Plus+

Fecha de estreno : 11 de octubre

: 11 de octubre Dónde verla: Movistar Plus+

El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Esta es la sinopsis de la nueva serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth encabezan el reparto de una ambiciosa serie que cuenta con más de 170 personajes, narra un arco temporal que abarca desde los años 80 hasta 2013, y mezcla géneros que van del thriller al musical.

'La caída de la Casa Usher'

Fecha de estreno : 12 de octubre

: 12 de octubre Dónde verla: Netflix

Basada en el relato homónimo de Edgar Allan Poe, esta terrorífica historia de Mike Flanagan sigue al dúo de hermanos Roderick (Bruce Greenwood) y Madeline Usher (Mary McDonnell), que están al frente de su imperio Fortunato Pharmaceuticals. Juntos, los Usher han creado un imperio de riqueza, privilegios y poder, pero todo tiene un precio.

El oscuro y turbio pasado de la familia parece salir a la luz cuando los herederos de la dinastía empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que conocieron en su juventud. Los asesinatos se suceden durante este primer adelanto dejando entrever que esta puede ser la serie más violenta y sangrienta del director. También la más divertida, porque ya se está promocionando como una mezcla entre Poe y Succession.

'Cocina con química'

Fecha de estreno : 13 de octubre

: 13 de octubre Dónde verla: Apple TV+

Ambientada a principios de los años 50, sigue a Elizabeth Zott, cuyo sueño de ser científica queda aparcado en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina en la televisión, y se propone enseñar mucho más que recetas a una nación de amas de casa olvidadas.

Brie Larsson (Capitana Marvel) interpreta a la protagonista de esta historia basada en el libro homónimo superventas de Bonnie Garmon. Larsson está acompañada en el reparto por Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) y Aja Naomi King (How To Get Away With Murder).

'Élite' - Temporada 7

Fecha de estreno : 20 de octubre

: 20 de octubre Dónde verla: Netflix

En esta nueva entrega, Omar lleva una nueva vida en la universidad y lejos de Las Encinas, pero no consigue pasar página. La culpa que siente por la muerte de Samuel y el sufrimiento de aquella etapa siguen muy presentes y le han llevado a hacer terapia. Gracias a unas prácticas, decide volver al colegio donde ocurrió todo para enfrentarse a sus fantasmas cara a cara.

A través del viaje y de los ojos de Omar descubriremos que el resto de alumnos también están batallando en silencio con sus propios infiernos. Esta entrega abordará la salud mental y cómo la mayoría la descuida por miedo o desconocimiento.

'Operaciones especiales: Lioness'

Fecha de estreno : 30 de octubre

: 30 de octubre Dónde verla: SkyShowtime

Dirigida por el nominado al Oscar Taylor Sheridan (Yellowstone), está protagonizada por Zoe Saldaña y Nicole Kidman, ambas productoras ejecutivas; junto a Laysla De Oliveira y Morgan Freeman.

Se basa en un programa de entrenamiento real y nos muestra a Cruz Manuelos (De Oliveira), una joven marine, valiente y apasionada, que es reclutada para unirse al grupo Lioness Engagement Team, cuya misión es acabar con una organización terrorista desde dentro. Saldaña interpreta a Joe, la jefa del programa Lioness encargado de entrenar, dirigir y liderar a sus agentes femeninas infiltradas.

