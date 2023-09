'El juego del calamar: El desafío': tráiler y fecha de estreno del reality basado en la serie de Netflix.

Netflix ha presentado el tráiler de El juego del calamar: El desafío, el esperado reality y concurso basado en la exitosa serie coreana creada por Hwang Dong-hyuk. Aunque lo haya tenido todo en contra, el reality ha salido adelante y se estrenará finalmente el 22 de noviembre en la plataforma.

En él, los 456 jugadores competirán por un premio total de 4,56 millones de dólares, teniendo que superar toda una serie de juegos inspirados en la ficción más vista de la historia de la plataforma.

"456 jugadores reales participarán en un concurso dotado con un premio que le cambiaría la vida a cualquiera: 4 560 000 dólares. Mientras compiten en diversos juegos inspirados en la serie original -y en otros retos sorprendentes-, tendrán que recurrir a sus dotes estratégicas, gestionar alianzas y demostrar su coraje mientras sus rivales van siendo eliminados", reza la sinopsis oficial.

[En su adiós, a 'Sex Education' solo podemos decirle: Gracias por todo]

El programa tendrá un total de diez episodios, en los que veremos a los concursantes competir en una serie de juegos inspirados en la serie y en otros creados específicamente para el programa. También descubriremos qué estrategias se siguen y qué alianzas se forman mientras los jugadores son puestos a prueba.

Squid Game: The Challenge es un programa producido por Studio Lambert, que está detrás de otros como The Circle y The Traitors; y también por The Garden, el productor respaldado por ITV Studios detrás de la serie 24 Hours in A&E. Stephen Lambert, Tim Harcourt y Toni Ireland de Studio Lambert; y John Hay, Nicola Hill y Nicola Brown de The Garden son los productores ejecutivos.

Rodaje accidentado

A principios de año, el rodaje del reality tuvo que paralizarse y se recurrió a la atención médica para atender a algunos de sus concursantes, afectados por una ola de frío que hubo en Gran Bretaña, el lugar donde se rodó el programa.

Según fuentes como Variety y Deadline, al menos cinco jugadores necesitaron ser atendidos durante la producción de la prueba Luz roja, luz verde, uno de ellos por lesionarse el hombro tras chocar contra una pared, y el resto por leves molestias.

Una de las primeras imágenes de 'El juego del calamar: El desafío'. Netflix

Estos concursantes forman parte del conjunto de 456 jugadores que participaron en total en la primera gran prueba Luz roja, luz verde, que también se suele jugar en otros países y se conoce con un nombre distinto dependiendo de la procedencia.

En el juego, se debe avanzar por un terreno llano hasta cruzar una línea de meta. El único requisito es permanecer inmóvil cuando el "vigilante" se dé la vuelta. Si descubre a un jugador moviéndose, esa persona queda eliminada.

[El legado de 'Sex Education' según su equipo: "Audacia", "esperanza", "un abrazo que te da la televisión"]

Esta fase fue una de las claves en la serie El juego del calamar, donde una muñeca gigante disparaba para eliminar a los jugadores que se movían. Fue el primer juego que aparecía en la ficción y los jugadores no tenían idea de que les matarían si perdían.

Después de que se supiera que algunos concursantes habían tenido que ser atendidos durante el rodaje, el medio Vice amplió esa información, sumándole acusaciones de manipulación y fraude por parte de algunos participantes.

Un portavoz de Netflix dio una respuesta a lo ocurrido en una declaración. "Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo, y hemos invertido en todos los procedimientos de seguridad apropiados. Es cierto que hacía mucho frío en el set, pero los participantes estaban preparados para eso y cualquier reclamo de lesiones graves es falso".

Sigue los temas que te interesan