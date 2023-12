Netflix 'Wrapped' 2023: cómo descubrir lo que has visto y el tiempo que has pasado en la plataforma este año

Diciembre es mes de turrones, belenes y listas de lo mejor del año. También del Wrapped anual de Spotify, que se ha convertido en tradición y marca el inicio de las fiestas para los usuarios de redes. La plataforma musical sabe que es una estrategia promocional que se viraliza sola y lo pone fácil para el usuario, y aunque Netflix no tiene esa opción, hay una forma de hacerlo.

La forma más sencilla de obtener un informe similar de los hábitos de consumo visual en la plataforma, tal como sugieren en el sitio web What's on Netflix, es con UWatcher, una herramienta gratuita desarrollada por Plum Research, que ofrece gráficos personalizados después de que el usuario se conecte a su cuenta de Netflix y dé acceso a su historial de visionado.

Esta herramienta procesa rápidamente el historial del usuario desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha y le entrega la información gráfica que podrá compartir en redes a través de capturas o copiando el enlace al informe completo. No es tan fácil ni bonito como Spotify, que da el trabajo tan hecho que es imposible resistirse a compartirlo, pero es una buena alternativa.

UWatcher para descubrir el tiempo que pasamos en Netflix

Para usar UWatcher hay actualmente dos opciones, descargar una extensión de Google Chrome si se accede desde el ordenador de sobremesa o descargar la aplicación de Android. Por ahora no hay aplicación disponible para iOS, aunque informan que están trabajando en actualizaciones.

En SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL hemos hecho una prueba usando la extensión de Chrome y hemos comprobado que la aplicación devuelve los resultados al instante con la siguiente información:

Número de títulos vistos

Número de películas vistas

Tiempo total visto en 2023

Promedio semanal de tiempo en la plataforma

Récord de horas vistas en una semana

Tus series favoritas de 2023

Gráfico de tiempo viendo series vs. películas

Días y horas en los que ves más series

Cómo se comparan tus hábitos con el promedio global

UWatcher

Cómo hacerlo de forma manual

Aunque UWatcher asegura que "no almacena ni usará los datos de los usuarios para fines no relacionados con su función principal", si prefieres no conectar tu cuenta con la aplicación, hay una forma de obtener estos datos de forma manual.

Para ello, primero debes entrar en Netflix, acceder al menú 'Cuenta' y desde allí elegir el perfil del que se desea obtener la información en la parte inferior de la página. Al final de la lista 'Actividad de visionado' aparece un enlace que permite descargar el historial de programas vistos como un archivo CSV.

El ingeniero Jake Lee ha compartido de forma pública una hoja de cálculo que se puede copiar en Google Drive o descargar y que ya viene preparada con las fórmulas necesarias para procesar los datos del archivo CSV. Otra opción, tal como sugieren en la web, es subir la hoja de cálculo a ChatGPT y pedirle que analice qué es lo que más has visto en 2023.

