Una serie por cada plataforma de streaming: las recomendaciones para ver este fin de semana

Además de los estrenos cinematográficos en salas, siempre es un buen plan acomodarse en el sofá en compañía de una buena serie. Para hacer el proceso más fácil os traemos las recomendaciones del fin de semana del 17 al 19 de marzo: una serie por cada plataforma de streaming.

En este listado encontraréis títulos seleccionados que podéis encontrar en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Filmin, Movistar+ y SkyShowtime, una guía que os permitirá elegir de un solo vistazo sin perder el tiempo navegando por los catálogos.

Hay opciones para todos los gustos y estados de ánimo, comedias de acción, thrillers, dramas criminales, basadas en escabrosos hechos reales o el regreso de la comedia más premiada en las dos últimas ediciones de los Emmy.

Amazon Prime Video

'Sin huellas'

Cata (Carolina Yuste) y Desi (Camila Soldi) encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. ¿Una gitana y una inmigrante mexicana han limpiado la escena de un crimen? Ellas son las perfectas culpables. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un exmarido con mariachis.

El guion lo firman Carlos de Pando y Sara Antuña junto a Gabi Ochoa (El amor no es lo que era) y Héctor Beltrán (La Peluquería). Paco Caballero, Gema Ferraté, Samantha López Speranza y Koldo Serra son los directores.

Apple TV+

'Ted Lasso' T3

En esta nueva entrega, el recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan en el último lugar de la Premier League. Nate, ahora considerado como el "niño prodigio", se ha ido a trabajar con Rupert (Anthony Head) en el West Ham United, el equipo rival.

A raíz de la polémica marcha de Nate, Roy Kent se convierte en entrenador asistente junto con Beard. Por su parte Ted lidia con presiones en el trabajo y con sus propios problemas personales en casa, Rebecca se centra en derrotar a Rupert, y Keeley experimenta lo que es ser la jefa de su propia agencia de relaciones públicas. Las cosas parecen desmoronarse tanto dentro como fuera del campo, pero el Equipo "Believe" está listo para dar lo mejor.

Disney+

'Fleishman está en apuros'

La serie sigue al recién divorciado Toby Fleishman, de 41 años, que se sumerge en el agitado mundo de las citas a través de apps con un éxito que jamás había experimentado en los encuentros que tenía de joven antes de casarse. Sin embargo, justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer, Rachel, desaparece dejándole con Hannah, de 11 años, y Solly, de 9, y sin una pista sobre dónde está o cuándo tiene pensado regresar.

Cuenta con un reparto lleno de estrellas, encabezado por Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Christian Slater, Adam Brody y Josh Radnor. La crítica de Estados Unidos, ha elogiado la interpretación de la protagonista de Homeland como una de las mejores de su carrera.

Filmin

'Upright' T2

Lucky (Tim Minchin) y Meg (Milly Alcock) son dos personajes que inician un viaje conjunto de un extremo al otro de Australia después de que sus destinos se vean unidos por un accidente. Lucky, un músico que vivió mejores tiempos, viaja con un piano a cuestas con el que espera llegar a casa de su madre enferma, y Meg, una adolescente rebelde acostumbrada a buscarse la vida, está huyendo de un hogar disfuncional.

Alcock (La casa del dragón) está espectacular en esta dramedia aprovecha los espectaculares paisajes australianos en episodios de solo media hora y os robará el corazón con sus alocadas aventuras, momentos de lirismo, situaciones surrealistas y una extraordinaria capacidad de encontrar la belleza en cada pequeño momento.

HBO Max

'Rain Dogs'

Comedia negra que narra la vida de Costello Jones (Daisy May Cooper), una madre devota que quiere lo mejor para su precoz hija, Iris (Fleur Tashjian). Mientras se esfuerza por sobrevivir, se apoya en Selby (Jack Farthing), el pseudo padre de Iris (y la pseudo alma gemela de Costello), y Gloria (Ronkẹ Adékoluẹjo), la leal pero caótica madrina/mejor amiga del dúo.

Juntos forman un improvisado e imprevisible vínculo familiar unidos por un complejo y arraigado desafío frente a un sistema diseñado contra ellos, en una serie que ha sido comparada por la crítica americana con Shameless.

Movistar Plus+

'Your Honor' T2

Michael Desiato (Bryan Cranston) es un respetado juez de Nueva Orleans que se ve forzado a cuestionar sus férreas convicciones cuando su hijo adolescente atropella accidentalmente a un joven y se da a la fuga. Desiato decide ocultar la verdad y protegerá a su hijo a toda costa desde su posición.

La situación se complica cuando se descubre que la víctima del atropello es el hijo de un despiadado jefe de la mafia, Jimmy Baxter, y su mujer, más peligrosa que él si cabe, investigados por la justicia. El caso se vuelve mediático y la presión crece. Este drama judicial con tintes de thriller ha sido creado por Peter Moffat (The Night Of) y cuenta con Robert y Michelle King (The Good Wife, The Good Fight) como productores ejecutivos.

Netflix

'Hasta el cielo: La serie'

Dirigida por Daniel Calparsoro, que estuvo tras las cámaras de la película homónima, Hasta el cielo: La serie nos sitúa en plena noche, cuando una llamada cambia el destino de Sole (Asia Ortega). Ángel, su marido, y líder de una banda de aluniceros, ha muerto y tendrá que convertirse de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar a delante.

Por si fuera poco, Sole tampoco está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio (Luis Tosar), uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid, y se decide a buscarse la vida por sí misma, encontrando en su camino nuevos aliados.

SkyShowtime

'A Friend of the Family'

En 1974, Robert Berchtold, un amigo íntimo de la familia Broberg, secuestra a Jan Broberg, de doce años. Tras devolvérsela a sus padres, vuelve a secuestrarla a los catorce años, en 1976. A Friend of The Family está basada en la desgarradora historia real de la familia Broberg, cuya hija Jan fue secuestrada varias veces durante años por un carismático amigo de la familia obsesionado con ella.

Los Broberg, dedicados a su fe, no estaban preparados para las sofisticadas tácticas que su vecino usó para explotar sus vulnerabilidades, y hacer que a su hija se pusiera en su contra. Una serie true-crime con Anna Paquin (True Blood), Colin Hanks (Dexter, Impeachment: American Crime Story), Jake Lacy (The White Lotus) y Mckenna Grace (La maldición de Hill House) en los papeles protagonistas.

