Luis Tosar (‘Hasta el cielo’): “Sole se hace cargo de un imperio criminal que por derecho le corresponde”

Después de llegar a lo más alto con la película Hasta el cielo, Netflix estrena el próximo 17 de marzo la serie homónima, donde los protagonistas vuelven a recorrer las calles de Madrid para expandir esta historia de robos y atracos.

Dirigida de nuevo por Daniel Calparsoro, Hasta el cielo: La serie nos sitúa en plena noche, cuando una llamada cambiará el destino de Sole (Asia Ortega). Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros ha muerto y tendrá que convertirse de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar a delante.

Y por si fuera poco, Sole tampoco está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio (Luis Tosar), uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid, y se decide a buscarse la vida por sí misma, encontrando en su camino nuevos aliados.

Con motivo del estreno de la serie en la plataforma, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con su guionista Jorge Guerricaechevarría, con el director Daniel Calparsoro y con los protagonistas Luis Tosar, Asia Ortega (El internado: Las Cumbres) y Álvaro Rico (Élite).

Personajes conocidos

Intentando recordar el inicio del proyecto y de la película donde se originó esta historia, Daniel Calparsoro quiso dejar claro que hoy en día, cada vez es menos diferente rodar una serie a rodar una película. "El motivo es porque la gran mayoría del consumo audiovisual es en televisión, en tablets o en teléfonos, con lo cual el lenguaje se está equiparando y mimetizando, y no es tanta la diferencia entre una serie o una película, sino el presupuesto que tienen, nada más".

Después, Jorge Guerricaechevarría recordó cómo surgió la idea de ampliar el universo de la película de 2020 que protagonizaban Miguel Herrán y Carolina Yuste. "Había un personaje que empezaba muy pequeñito. De repente va como transformándose y convirtiéndose en alguien diferente y nos hizo plantearnos qué pasaría con ella", dijo el guionista refiriéndose a Sole.

Después, se fueron mezclando cosas y el guionista destacó la relación entre Sole y Rogelio, ese tipo de "relación padre e hija prometida en este mundo". Según él, "con la muerte de su pareja, Sole descubre que quiere ser ella misma, se da cuenta del potencial que tiene y de que no quiere volver a estar apadrinada por su padre".

Para Luis Tosar fue toda una oportunidad revisitar al personaje de Rogelio, que se había quedado en la película como algo muy testimonial". El actor habló de que "tiene una labor muy concreta de la peli" y de que "ahora hemos podido indagar un poco más en la vida de un señor que vive y se desenvuelve en el mundo del hampa".

"Abrimos un melón importante que es la relación con su hija y cómo ella, que es la gran protagonista, decide que se va a hacer cargo de un imperio que por derecho le corresponde. Aunque esto entre en una aflicción constante con su padre, porque también permite profundizar un poco más en la relación de estos dos personajes, que creo que es muy bonita".

Nueva protagonista

Después de la trágica muerte de Ángel en la película, Sole tiene que seguir adelante y según la propia Asia Ortega, en definitiva, es "una mujer que quiere fraguar su futuro y que tiene mucha ambición. Ella sabe que quiere llegar hasta lo más alto y además quiere cuidar de su hijo y dejarle el terreno allanado, y va a luchar para lograrlo".

El guionista de la serie hizo énfasis en el hecho de que existen cambios a la hora de introducir a una mujer como líder de una narrativa típicamente masculina. "La serie muestra cómo haría las cosas una mujer y sobre todo, que es capaz de hacerlas. Es cierto que los sentimientos están más presentes en las decisiones que toma, y eso la diferencia de cualquier otro personaje masculino", declaró Jorge Guerricaechevarría.

Asia Ortega en 'Hasta el cielo: La serie'.

Asia Ortega también quiso contar qué cosas tiene en común con su personaje, una protagonista capaz de abrirse paso como sea y pese a todo. "Comparto mucho eso con Sole, porque yo me siento feminista desde que nací. Ojalá algún día podamos dejar de utilizar esta palabra, porque al final, ella simplemente se está abriendo al mundo".

"Es cierto que desde un Estado patriarcal enraizado desde hace tanto tiempo, cuesta bastante romper los patrones, ¿no? Pero Sole lo hace desde una feminidad muy sana y que va desde la integración y el cuidado a la banda, desde el empoderamiento femenino con ella misma y el compartir con otras mujeres, en vez de competir con las demás. Y creo que lo consigue", sostuvo Ortega.

"Es mucho más bonito y funciona más luchar desde el amor que desde el odio", opinó la actriz.

Otros personajes

"Cuando hablaba con el director, él decía 'no quiero contar una historia de ladrones, quiero contar una historia de amor'", expresaba Álvaro Rico, introduciendo a su personaje en la historia. "Claro que es una historia de ladrones, de malos, de buenos, de polis y de delincuentes. Pero la columna vertebral de todo es la relación entre Fernan y Sole", recalcó.

Fernan y Sole en 'Hasta el cielo: La serie'.

Por otro lado, Luis Tosar habló desde el prisma de su personaje, reconociendo que "hay un pase de testigo hacia el personaje de Sole por parte de Rogelio" y que "desde que ese momento se produce, hay dos iguales que están luchando por unos intereses que muchas veces son los mismos y coinciden".

Ampliando la historia

"Lo que pasa con estas bandas es que tienen esa aspiración de imitar la vida de esa gente increíble e inaccesible y que viven en un mundo en el que todo parece que es perfecto, donde pueden conseguir los mejores coches y las mejores casas", describió Jorge Guerricaechevarría.

"Ellos toman la decisión de pensar 'bueno, si ellos pueden, yo también puedo, y si no me lo dan, yo lo cojo'. Y si las cosas están en una tienda de lujo de la calle Serrano, ellos las encuentran y se las llevan", continuó diciendo, añadiendo que lo hacen porque "al final, parece como que si no tienes esas cosas eres un fracasado".

Daniel Calparsoro también contó que "la serie permite describir el mundo del hampa madrileña, que es un mundo real y que existe, porque es la mafia que tenemos en Madrid, nuestra mafia local y española". El director enlazó esto con "la relación entre este padre y su hija, que se quiere emancipar aunque él no quiera o no lo vea con buenos ojos".

Los protagonistas de 'Hasta el cielo: La serie'.

"Podría ser un tema más 'clásico', donde el padre igual está más acostumbrado a unas tradiciones más machistas o viene de una generación diferente y le cuesta quizás entender eso. Pero por otro lado, tiene miedo de que ya esté preparada para enfrentarse a ese mundo", siguió diciendo.

"Esa es un poco una visión machista, pero a medida que la relación va evolucionando, él poco a poco asume que ella va a hacer lo que quiera. Ese paternalismo acaba pasando a secuencias donde se hablan de tú a tú, donde él ya asume esa, esa realidad. Y creo que es muy interesante, porque él podría renegar, pero no lo hace, intenta ayudarla", añadió.

'Hasta el cielo: La serie' se estrena el 17 de marzo en Netflix.

