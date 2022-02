Tudum de Netflix y el contenido extra de series y películas que no está en los catálogos de las plataformas

Desde que llegó el streaming, las películas y series en formato físico se han convertido en material de coleccionismo. Ahora que (casi) siempre las tenemos a mano cuando las queremos ver, ya no sentimos la necesidad de comprar algo que ocupará espacio que seguramente no tenemos y, aunque quisiéramos hacerlo, la mayoría no se editan. ¿Y qué era lo que más nos gustaba de los DVD y Blu-ray? El contenido extra. Buscábamos la edición que tuviera audiocomentarios del director y vídeos detrás de cámara. Si saben que nos interesa, y quieren que pasemos más tiempo en sus catálogos, ¿por qué ese material promocional no está incluido en las plataformas?

No es porque no exista. Esos vídeos promocionales se producen, pero van a parar a los canales oficiales de YouTube y redes sociales. Muchos ni siquiera sabrán que existen, cuando parece lógico y, desde luego, más práctico para los usuarios encontrar ese material dentro de la ficha de cada título, porque a quién no le gustaría ver un vídeo de cómo se hizo la serie o película que acaba de descubrir y se ha convertido en su favorita.

Una muestra del contenido extra que se puede encontrar en Tudum.

Netflix lo sabe, por eso creó la web Tudum, un sitio pensado para los fans en donde pueden encontrarse vídeos, artículos y entrevistas relacionadas con sus títulos más populares. Ese es el material que queremos, pero nos gustaría poder acceder a él con el mando, no tener que coger el móvil, la tablet o el ordenador. Lo extra aquí no es tanto el contenido, sino los pasos adicionales que tenemos que dar para llegar a algo que debería ser mucho más simple.

En el caso de Movistar Plus+, por ejemplo, es curioso que no lo hagan ni siquiera con sus producciones originales. En su canal de YouTube hay vídeos detrás de cámaras de títulos como Libertad o La Fortuna, pero no están disponibles en la plataforma. Amazon Prime Video y Starzplay están en la misma situación.

En HBO Max echamos en falta las entrevistas con el equipo de series como Succession, Euphoria o La Edad Dorada, que en Estados Unidos empiezan justo después de los títulos de crédito finales de cada episodio. Es un contenido valioso que será del interés de cualquier fan de la serie. Por ahora, según nos informan, aún no hay fecha prevista de que se incorporen al catálogo español. Si os interesa verlos, podéis buscarlos en YouTube escribiendo "Inside the episode + season (temporada) y número de episodio (episode) + título de la serie".

El contenido extra en Atresplayer Premium.

Es justo reconocer a las que lo están haciendo bien: Disney+ (en parte) y, especialmente, Apple TV+ y la española Atresplayer Premium. Las tres incluyen entrevistas, así se hizo y material promocional diverso de sus producciones dentro de la ficha correspondiente a cada título, bien localizado en el apartado de extras. No es tan difícil hacernos la vida un poco más fácil. Ojalá las demás se animen, esta también es una buena estrategia para fidelizar a su público.

También te puede interesar...

• 'The Walking Dead': Todo lo que tienes que saber de la antesala del apoteósico final de la serie

• 'La hija oscura', un fascinante retrato de los desafíos identitarios de la maternidad

• Así vistió el español Paco Delgado con un millón de dólares a las estrellas de 'Muerte en el Nilo'



Sigue los temas que te interesan