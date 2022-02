Oscar 2022 a la Mejor Película Internacional: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría.

El buen patrón no pudo seguir los pasos de Dolor y gloria, la última película española en entrar en el quinteto de Mejor Película Internacional. Finalmente, fueron las candidatas de Japón, Bután, Italia, Noruega y Dinamarca las que lograron la nominación en una categoría de excepcional nivel medio. También se quedaron fuera películas tan reivindicables como la mexicana Noche de fuego, la austriaca Great Freedom o la finesa Compartimento número 6. Sobre el papel, Drive my car de Ryûsuke Hamaguchi es la gran favorita para hacerse con el premio. El 27 de marzo descubriremos qué película sigue los pasos de Otra ronda, la última triunfadora en la categoría.

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Película Internacional.

1. 'Drive my car' (Japón)

De qué va: Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra "Tío Vania" en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

Anteriormente en los Oscar: La cinematografía japonesa acumula 14 nominaciones desde que se creó la categoría de mejor película de habla no inglesa en 1956, ganando únicamente con Despedidas (2008). Antes de que el cine internacional tuviera su propio premio competitivo, la Academia reconoció entre 1947 y 1955 la excelencia a través de Oscar Honoríficos. Japón lo recibió en tres ocasiones: Rashomon (1951), La puerta del infierno (1953) y Samurai (1954). Esta es la primera vez que Ryûsuke Hamaguchi es seleccionado para representar a su país en los premios.

Sus opciones de premio: La adaptación del relato corto de Haruki Murakami es la gran favorita para hacerse con el Oscar a la Mejor Película Internacional de 2021. De todas las películas de habla no inglesa que lograron la histórica nominación a la Mejor Película, la única que no se llevó también la estatuilla en la categoría reservada al internacional fue la sueca Los emigrantes, de Bengt Forslund, que en 1972 cayó ante la italiana El jardín de los Finzi Contini, de Vittorio De Sica. Esta categoría es el premio de consolación perfecto para una de las películas del año, una emocional y exigente propuesta de Ryûsuke Hamaguchi que ha superado los prejuicios de la Academia para hacerse con nominaciones en las categorías de Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado.

SERIES & MÁS dijo de ella: “Un juego de ficción dentro de la ficción con la que Hamaguchi muestra la vigencia de los clásicos para hablar de nosotros. Las largas escenas de ensayos de Tío Vania, con una de las actrices actuando en lengua de signos, son preciosas y emocionantes, y muestran el dominio narrativo del director y guionista japonés. Cuando la película se eleva y emociona es cuando poco a poco, a fuego lento, se fragua la especial relación entre el protagonista y la persona que conduce el coche que da título al filme. Drive my car exige mucho al espectador. Es una película pausada, a veces incluso demasiado. Con un ritmo particular, pero en el que uno poco a poco acaba conquistado y hasta arrebatado por la belleza de sus imágenes, como esas dos manos que fuman juntas en un lugar donde antes no estaba permitido”.

2. 'La peor persona del mundo' (Noruega)

'La peor persona del mundo'.

De qué va: Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales.

Anteriormente en los Oscar: Noruega nunca ha ganado el Oscar a la Mejor Película Internacional. En su currículo aparecen seis nominaciones: Nine Lives (1957), El guía del desfiladero (1987), The Other Side of Sunday (1996), Eiling (2001), Kon-Tiki (2012) y La peor persona del mundo. El drama romántico es la tercera producción de Joachim Trier que representa al país nórdico, después de Reprise (2006) y Thelma (2019).

Sus opciones de premio: Si va a llegar una sorpresa en esta categoría, la alternativa natural es La peor persona del mundo, una película nominada también en la categoría de Mejor Guion Original y que en Estados Unidos distribuye NEON, la misma compañía que hizo historia en 2020 con Parásitos. La dramedia romántica de Joachim Trier ha causado sensación allá por donde ha pasado y su puesta de largo en Estados Unidos en el último Festival de Sundance está muy reciente, pero es difícil que la Academia deje sin premios a Drive my car después de su sensacional resultado en las nominaciones.

SERIES & MÁS dice de ella: “Hay un motivo por el que La peor persona del mundo es la película favorita de 2021 para Paul Thomas Anderson. Joachim Trier deslumbra con su ligera y al mismo tiempo profunda mirada a la vida de una mujer que se enfrenta a temas eternos y universales como la maternidad, el amor, el deseo, la vida en pareja y la carrera profesional. La etiqueta de comedia romántica que le han adjudicado algunos críticos se queda corta para una propuesta existencialista cargada de momentos arrebatadores y reflexiones tan dolorosas como certeras. Renate Reinsve y Anders Danielsen Lie merecían la nominación por sus complejas interpretaciones como dos miembros de una pareja en distintos momentos vitales y que, sin embargo, son testigos excepcionales de las decisiones y las vivencias del otro. Maravillosa”.

La peor persona del mundo llega a los cines españoles el 11 de marzo.

3. 'Flee' (Dinamarca)

Tráiler de 'Flee', nominada a tres Oscar

De qué va: Un refugiado afgano acepta contar su historia personal con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director decide emplear un estilo de animación que no sólo protege al narrador, sino que potencia su historia, combinando el tiempo y la memoria de forma visceral y poética.

Anteriormente en los Oscar: Dinamarca es la reina incontestable de la categoría en el siglo XXI, además de la última ganadora. Desde 2006, el país nórdico acumula dos victorias, seis nominaciones y dos cortes pasados. Históricamente, Dinamarca está en el top 5 de la categoría con cuatro premios: El festín de Babette (1987), Pelle el conquistador (1988), En un mundo mejor (2010) y Otra ronda (2020).

Sus opciones de premio: La película de Jonas Poher Rasmussen ya ha hecho historia al ser la primera producción que consigue la nominación en las disciplinas de animación, documental y película de habla no inglesa. En los últimos años la rumana Collective y la macedonia Honey estuvieron nominadas por partida doble, pero en ambos casos abandonaron la gala sin premios. Es posible que la película danesa siga sus pasos: Mejor Película Documental es la categoría en la que, en principio, tiene más opciones de hacerse con el premio.

SERIES & MÁS dijo de ella: "Flee es una impactante película que utiliza a su antojo las posibilidades de las técnicas de la animación y el documental para contar la inspiradora y triste historia de Amin, un refugiado afgano que comparte por primera vez con el mundo su devastadora travesía desde las calles de Kabul hasta Copenhague. Su camino a la libertad (para ser, amar y vivir) tiene un peaje a pagar que el fascinante sujeto transmite de forma precisa y dolorosa en un relato que sirve para encapsular parte de la experiencia de los refugiados y que al mismo tiempo resulta profundamente universal".

4. 'Fue la mano de Dios' (Italia)

Tráiler de 'Fue la mano de Dios' (Netflix)

De qué va: El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida.

Anteriormente en los Oscar: Históricamente, el cine italiano es la gran debilidad de los académicos. Ningún otro país se ha llevado la estatuilla en esta categoría tantas veces como el país de Fellini, De Sica, Antonioni, Wertmüller o Scola: 11, aunque solo ha ganado una vez en el siglo XXI. Antes de que el cine internacional tuviera su propio premio competitivo, la Academia reconoció entre 1947 y 1955 la excelencia a través de Oscar Honoríficos. Italia lo recibió en tres ocasiones: El limpiabotas (1947), El ladrón de bicicletas (1949) y Demasiado tarde (1950). La gran belleza de Paolo Sorrentino se llevó la estatuilla en 2013, el único año que su país lo había mandado a los Oscar hasta la selección de Fue la mano de Dios.

Sus opciones de premio: A pesar del apoyo de Netflix y de que Sorrentino es uno de los grandes del cine europeo del siglo XXI, Fue la mano de Dios nunca llegó a materializar sus posibilidades de que su incursión en la autoficción siguiera los pasos de títulos como Cold War, Amor y Otra ronda, otras películas europeas recientes que fueron capaces de dar el salto a otras categorías. El director italiano ya ha ganado en esta categoría y desde el tercer premio a Ingmar Bergman por Fanny y Alexander en 1983, solo un cineasta ha sido reconocido en más de una ocasión en esta categoría: Asghar Farhadi. Su segundo premio por El viajante debería ir acompañado de un asterisco: las políticas xenófobas de Donald Trump convirtieron a la película iraní en un oportunista premio político que dejó fuera del palmarés a la favorita Toni Erdmann.

SERIES & MÁS dijo de ella: “El Sorrentino más personal es también el más emotivo, el que más llega. Con Fue la mano de Dios se aleja de su estilo barroco y recargado para bucear en su adolescencia, en el momento en el que su decidió ser director de cine, cuando un partido de Maradona salvó su vida. Una historia sobre el poder de, precisamente, contar historias. Su mejor película desde Il Divo (...) Ese paso atrás estético deja hueco para la verdad. Para una emoción que en otras ocasiones sólo venía de un síndrome de Stendahl y que aquí viene provocada por los personajes”.

5. 'Lunana: A Yak in the Classroom' (Bután)

'Lunana. A Yak in the Classroom', la sorpresa de la categoría.

De qué va: Ugyen es un joven profesor en Bután, que elude sus deberes mientras planea ir a Australia para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la escuela más remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. Tras un agotador viaje, Ugyen llega a Lunana, donde se encuentra sin electricidad ni calefacción, en una escuela sin ventanas ni pizarra. Aunque pobres, los aldeanos dan una cálida bienvenida a su nuevo maestro, pero él se enfrenta a la abrumadora tarea de enseñar a los niños del pueblo sin ningún material. Desesperado, quiere abandonar y marcharse cuanto antes pero, poco a poco, se ve conquistado por la sencillez, bondad y ganas de aprender de los pequeños y sus familias.

Anteriormente en los Oscar: Bután ha hecho historia con su primera nominación a los Oscar. El país asiático solo había participado en la carrera en 1999 con la película The Cup.

Sus opciones de premio: Curiosamente, Lunana: A Yak in The Classroom intentó participar en la categoría en 2020, pero la Academia de Hollywood la descalificó porque el país no tenía un comité de selección oficial. Una victoria de la candidata butanesa, una de las grandes sorpresas de las nominaciones, sería una de las mayores sorpresas en la historia de los premios.

La crítica ha dicho de ella: “Gloriosamente filmada en localizaciones asombrosamente hermosas alrededor de la escuela más remota de la Tierra y maravillosamente interpretada por un elenco compuesto casi exclusivamente por actores primerizos, esta película con gran corazón que marca un brillante debut para el escritor y director Pawo Choyning Dorji(...) El guion de Donji encuentra un equilibrio ideal entre el humor suave y drama vital. Las situaciones divertidas nunca se alargan más de lo necesario, y los mensajes de la película sobre la búsqueda de la felicidad y la valoración de las personas, las criaturas y los lugares que te rodean nunca suenan sermoneadores o didácticos” (Richard Kuipers, Variety)

Ganará: 'Drive my car'

Podría ganar: 'La peor persona del mundo'

Debería ganar: 'La peor persona del mundo'

Debería haber estado nominada: 'Compartimento número 6' (Finlandia) o 'Un héroe' (Irán)

