Las claves de 'Yrreal', la nueva serie de animación 2D y acción real de Play, según sus creadores y actores

Nos enfundamos en un traje de héroe y ocultamos nuestra identidad tras una máscara para ver Yrreal, la nueva serie de RTVE Play que combina los mejores ingredientes de la acción real con un estilo de animación sacado de los cómics. Creada y dirigida por Alberto Utrera, la serie tiene un total de seis episodios y se estrena en la plataforma gratuita el 17 de noviembre.

Para celebrar el estreno de la interesante propuesta de la pública hablamos Utrera, el responsable de la animación en 2D Nuño Benito, y las actrices protagonistas Veki Velilla y Angy Fernández, que nos cuentan cómo salió adelante este proyecto y qué puede esperar la audiencia de Yrreal.

La nueva serie de RTVE Play cuenta la historia de Elena, una joven que se deja llevar por su frustración y la impotencia tras la desaparición de su hermana. De repente llegará a su vida Lucía, que la convencerá para llevar a cabo un plan de venganza y tomarse la justicia por su mano.

Dos superheroinas diferentes que buscan hacer justicia

Yrreal sigue los pasos de Elena (Veki Velilla), una chica joven que vive encerrada en sí misma. Han pasado unos años desde que desapareció su hermana misteriosamente y después de un proceso judicial que no llevó a ninguna parte y que dejó libre al único sospechoso por falta de pruebas, las dudas le atormentan. Como vía de escape, Elena decide contar su historia en YouTube, ganándose el apoyo de la gente y en especial de Lucía (Angy Fernández), una persona a la que no conoce de nada pero que terminará convenciéndola para encontrar al verdadero culpable.

Arrastrada por la sed de justicia y por la necesidad de hallar respuestas, Elena se deja llevar, y ambas inician un proceso en el que el límite de lo real y lo ficticio no queda del todo claro. Comenzando con el secuestro del único sospechoso en la lista, ambas acabarán envueltas en una cadena de errores que las llevarán hasta unas consecuencias imparables.

La serie se salvó por los pelos

Desde un primer momento, Alberto Utrera tuvo claro qué tipo de historia quería contar y aunque el camino no fue fácil, se ha mostrado satisfecho con cada uno de los pasos andados hasta el estreno. El director recordó que la serie nació hace cuatro años y que fueron varias las circunstancias que acabaron dando forma a la idea principal. Una de ellas fue un reportaje sobre la madre de una desaparecida, tras el que recuerda sentirse impactado "al escuchar cómo ella seguía asomándose a la ventana para esperar su regreso".

Junto a esta historia y uno de los ensayos que realizó con la propia Angy Fernández para otra serie, el creador tuvo claro que quería narrar la historia de dos superheroinas. Poco a poco, el concepto fue adaptándose a moldes diferentes y aunque estaba pensada como una película, terminó siendo una serie. El cineasta recuerda otras producciones diferentes que ha hecho hasta ahora, como el documental sobre el fin de ETA, y reconoce que en el mundo de la ficción, "se siente muy ligado a la serie" y que "no sería capaz de imaginársela de otra manera" ahora que está acabada.

Alberto explicó cómo "Yrreal se acerca mucho a lo que es su mundo imaginario y a la forma en la que creo los personajes de mis historias", contando también que la serie estuvo a punto de darse por perdida y que la esperanza de que se estrenase era cada vez menor. "Fueron unos años muy intensos, de pensar mucho y de trabajar muy duro, llegando incluso a pensar en tirar la toalla", reconoce el creador, "pero de repente la serie ganó el premio Conecta Ficción, y eso nos animó a seguir adelante".

El equilibrio entre la animación y la acción real

Fotograma en el que aparecen detalles de la animación de la serie. RTVE Play

Los trazos que dibujan a los personajes de los cómics comienzan a moverse y las historias cobran vida, dando pie a que la animación se convierta en una parte esencial de Yrreal. Nuño Benito, animador y responsable de esta parte del proceso creativo describió cómo intentaron trabajar en el equilibrio entre el dibujo y la acción real y cómo llegaron al equilibrio casi sin pensarlo. "Planteábamos cuáles son los puntos en los que ambos mundos se fusionan y a través de un trabajo constante y muy cambiante, hemos logrado justificar cada uno de los estilos", explicó Nuño.

La animación interviene en la historia de la mano de un mundo de fantasía y del propio personaje de Lucía, alguien a la que le encantan los cómics y los superhéroes y que tiene un mundo interior muy concreto montado en su cabeza. "Ese imaginario era ideal a la hora de trasladarlo a la animación y también ayuda a entender al personaje, justificando su comportamiento y aportándole una definición", contó el animador.

Las actrices corroboran la importancia del dibujo en la historia, sin el que Yrreal no sería lo mismo y con lo que además se pueden "ilustrar ciertos recuerdos y alucinaciones". Para Velilla, "la animación puede ayudar mucho a llegar al mundo interior de los personajes".

Las fuentes de inspiración y el proceso creativo

Lucía y Elena, en una de las escenas de 'Yrreal'. RTVE Play

A la hora de iniciar el proceso creativo de la serie, es muy importante rodearse de las fuentes de inspiración adecuadas, especialmente para Yrreal, donde el propio Utrera reconoce que "la estética es fundamental". El creador reconoce haberse fijado en las nuevas tendencias, pero que también ha intentado plasmar el estilo de cineastas como los hermanos Coen, Tarantino o Scorsese.

Desde el punto de vista de la animación, Benito dijo que él "trató de plasmar un batiburrillo de cosas que le apasionan en general", confesando que "el proyecto se ha prestado a ello en todo momento a la hora de crear". A estas dos ideas, Utrera incorporó títulos como Guns Akimbo, The Boys, Scott Pilgrim vs. The World y, especialmente Kick- Ass.

En el proceso interpretativo, Angy Fernández mencionó la película Becky, detallando que aunque su personaje "arrastre recuerdos difíciles de asimilar", sigue siendo más explosivo que el de su compañera. Su compañera de reparto se diferenció de ella, explicando que "sus referentes han sido más bien musicales" y que la creación de su personaje llevó un camino diferente. "El personaje de Elena se contiene mucho y es muy calmado, y era importante encontrar la energía interna clave, centrándome en las emociones que siente", aclara Veki.

El objetivo será que la gente reflexione

El relato que quiere contar Yrreal propone a su audiencia una invitación a reflexionar, pero los creadores no pretenden lanzar un mensaje concreto. Utrera detalló que el objetivo para ellos era "plantear un problema que puede generar debate y que cree la necesidad de intentar cambiar las cosas". Además, el creador y director describió que la dicotomía se presentaría entre los policías y las protagonistas, apreciando las diferentes conclusiones a las que pueda llegar el público.

Velilla se planteó la posibilidad de que lleguemos a "identificarnos con la historia y con los diferentes personajes" y Fernández concuerda en esto, dejando claro que "habrá gente que esté de acuerdo y otra que no con respecto a las decisiones que toman los personajes".

Los retos planteados en el proceso

Imagen del rodaje de la serie. RTVE Play

Las actrices están de acuerdo en la forma en la que aprendizaje ha formado parte del proceso creativo, indicando que hubo ciertos momentos complicados durante el rodaje. "La resaca emocional estaba muy presente", explica Veki. "Mi personaje es una persona que se encierra en sí misma y mantener ese estado psicológico era muy complejo. No le puedes pedir a tu cuerpo que llore o se ría repentinamente, porque él lo procesa de una manera y sabe que esas emociones, por mucho que surjan a nivel interpretativo, tienen origen en algún sitio".

Angy Fernández asumió esta parte de una forma diferente, admitiendo que "su personaje es alguien mucho más inquieto" y que para ella "ha sido mucho más duro verlo después". Sin embargo, la actriz también reconoce lo mucho que ha aprendido mientras rodaba, abriéndose un poco más y contando que para ella, "ha sido la primera vez en un trabajo en el que no se ha juzgado tanto a sí misma", dejándose llevar por la actitud del personaje que le pedían.

Dos mujeres protagonistas que toman las riendas del plan

Angy Fernández y Veki Velilla, protagonistas de 'Yrreal'. RTVE Play

Uno de los puntos más positivos y reivindicativos de la serie es el hecho de que esté protagonizada por dos mujeres. Angy Fernández reclamó la necesidad de que haya cada vez más papeles femeninos en los que puedan encontrarse referentes, explicando que en el caso de Yrreal, querían que hubiera todo tipo de historias. Además, la actriz de Física o Química reclamó la falta de que las mujeres tomen sus propias decisiones, haciendo hincapié en que "no siempre necesitan a un hombre que las lidere, porque ellas son capaces de hacerlo también".

"Es importante mostrar que los dos roles más fuertes los ocupen dos mujeres", añadió Veki Velilla, "y también contar que la vulnerabilidad forma parte de todos y que los hombres también sufren y se rompen". La actriz profundizó en el tema, añadiendo la idea de que en la serie aparecen ambas cosas, y que la fragilidad de los personajes les afecta de la misma manera, independientemente de su condición física.

Una serie diferente y llamativa

Yrreal es una serie de la que sus creadores destacan "los dos últimos episodios" y a la que definen como "un proyecto muy loco y una combinación que puede parecer extraña al principio". Benito invita a la audiencia a "aprender a asimilar todo tipo de narrativas", recordando que "estamos acostumbrados a ver locuras en un montón de plataformas" y que en España también "puede funcionar lo diferente".

Al final, el canal de distribución no tiene que ser el factor que más condiciona a la serie, y tal y como afirma Alberto Utrera, "otras producciones han conseguido hacerse hueco por su calidad, porque independientemente de los canales donde se emitan, la gente los ve y los recomienda. Y eso es lo que nos gustaría que ocurriese con nuestra serie". Las dos mentes creativas expresaron su entusiasmo con este proyecto, esperando ver qué ocurre tras el estreno y sin cerrar la puerta a la posibilidad de una continuación.

Los seis episodios de 'Yrreal' ya están disponibles en el catálogo de RTVE Play.

