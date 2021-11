'Riverdale' vuelve a Movistar+ con su sexta temporada: así ha sido el viaje de sus personajes

El pasado verano les vimos por última vez, pero ya les echábamos de menos. La sexta temporada de Riverdale llega a Movistar+ el 17 de noviembre y nuestros personajes preferidos tienen mucho que contarnos. Archie, Betty, Veronica y Jughead han vuelto junto al resto de protagonistas de Riverdale y, después de su "hasta pronto", han encontrado la excusa perfecta para reunirse de nuevo.

La audiencia aún no ha terminado de digerir los episodios anteriores y por suerte no tendrán que esperar mucho para ver más porque en un abrir y cerrar de ojos, los protagonistas ya están de vuelta. Sin embargo, este regreso no será igual que los anteriores, y los que una vez fueron unos adolescentes a los que les pasaban cosas extrañas, acaban de aterrizar de lleno en la edad adulta.

Os contamos todo lo que sabemos de la sexta temporada de Riverdale y hacemos memoria de lo que ha pasado hasta ahora con spoilers, explicando cuál es el estado actual del universo al que pertenece Archie Andrews: el "Archieverso".

El origen de 'Riverdale'

Los personajes de Riverdale tienen su origen en unos cómics.

Antes de entrar en detalle y conocer todos los detalles de la nueva temporada, debemos saber que Riverdale es una serie basada en los cómics originales Archie. La ciudad de Riverdale fue creada en 1941 para las historietas y desde entonces, Archie Andrews se convirtió en el pelirrojo más conocido de su ciudad.

La franquicia de cómics relataba las aventuras de este chaval, adentrándose en el misterioso mundo que le rodeaba y en los sucesos tan extraños que le ocurrían a él y a sus otros amigos Jughead, Betty y Veronica. Estos personajes supieron ganarse el corazón de los estadounidenses, especialmente del público más joven e infantil, que era el target de audiencia al que iban dirigidos.

Mucho tiempo después, en 2017, Roberto Aguirre-Sacasa supo encontrar el gancho de ese universo y transformó las historias en serie, dotándola de un enfoque diferente y más cercano. De hecho, hasta que no se hizo la serie, los protagonistas de los cómics no le daban tanta prioridad a las idas y venidas amorosas o a otro tipo de temas más trascendentales, y sería este el punto de partida que logró atraer a un público más adolescente.

Los episodios han hecho mella en los protagonistas

Una de las imágenes de 'Riverdale'.

Una de las características que más definen a Riverdale es la ausencia de una narrativa lineal o estática. Las historias que protagonizan Archie y sus amigos están llenas de cambios, y surgen constantemente ocasiones que les obligarán a avanzar un poco más y llevar a cabo su propia evolución, tanto para bien como para mal.

Ejemplo de ello será el desarrollo personal del propio Archie (KJ Apa), que después del final de la primera temporada nunca ha vuelto a ser el mismo. El que en un principio parecía un inocente personaje arquetipo y también alguien entrañable hasta cierto punto tendrá que madurar de repente, especialmente después de presenciar cómo un hombre enmascarado dispara a su padre. Esto le cambiará la forma de pensar y de actuar por completo y algo en él hará "clic", transformándose en una persona completamente diferente que incluso llega a ser encarcelado.

Con el resto de personajes ocurre algo similar, y todos ellos se encuentran en una posición muy diferente a la casilla de salida de la que partían. De hecho, Betty (Lili Reinhart) y Veronica (Camila Mendes) terminaron abandonando su enfrentamiento para tener a Archie como interés romántico. Por un lado estaba Betty, un personaje que aunque aparece en los cómics como la representación de alguien asexual, en la serie tiene muchas idas y venidas en su relación con Jughead (Cole Sprouse). De igual forma, Veronica ha cambiado también, y la que una vez era la forastera que huía de su ciudad natal por el encarcelamiento de su padre, ahora vive atrapada en una tela de araña cada vez mayor.

Hiram Lodge aprovechará la ausencia de Archie y compañía

La quinta temporada de Riverdale les introdujo a los fans en una narrativa diferente e innovadora. De repente, nos trasladamos al futuro de los personajes, que después de siete años se han convertido en adultos. Archie entró en el ejército, Jughead comenzó sus andanzas como escritor de novelas, Betty es la nueva agente del FBI y Veronica se ha casado, ni más ni menos que con un bróker de Wall Street.

Todos ellos dejaron el pueblo para empezar su nueva vida y, aprovechando su ausencia, el pérfido Hiram Lodge (Mark Consuelos) ha logrado apropiarse del pueblo paso a paso. Sin embargo, los protagonistas deciden regresar por fin, tratando de acabar con el plan de Hiram y también para reconciliarse con su propio pasado.

Desde un primer momento y tras poner el pie fuera de la cárcel, Hiram no ha perdido el tiempo y comenzó a adquirir terrenos en Riverdale. Al final, sus verdaderas intenciones salieron a relucir, desvelando su propósito de adueñarse de las reservas de paladio que aún quedan bajo tierra. Sin embargo, no será tan sencillo como piensa, y se topará de bruces con los Blossom, una de las familias más poderosas de la zona.

Riverdale será diferente en la sexta temporada

Algunos de los protagonistas de 'Riverdale'. Movistar+

Tras el impactante final del último episodio y la explosión que puso fin a la quinta temporada, empieza una nueva etapa en la ciudad de Riverdale, donde todo parece haber vuelto a la normalidad. En los nuevos episodios, los personajes vuelven al pueblo, dispuestos a hacer justicia contra Hiram. Archie ha tenido tiempo de pensar mucho, y desde que se marchó al ejército, también ha madurado. Por su parte, Betty ha terminado convirtiéndose en agente del FBI, y después de una serie de incidentes que parecen estar conectados, decide seguirle la pista a un asesino en serie.

Además, Jughead intentará hacerse dueño de su propio pasado, al que no termina de superar y cuyos recuerdos siguen persiguiéndole. Todo ello junto a Tabitha (Erinn Westbrook), su nuevo interés romántico y la chica con la que acaba de mudarse. Por si fuera poco, Cheryl (Madelaine Petsch) ha decidido volver a las antiguas costumbres, y después de lanzar una maldición sobre Riverdale, se ha vuelto más mística que nunca.

Esta nueva entrega de episodios se llamará "RiverVale", y según ha indicado Roberto Aguirre-Sacasa en el pódcast Riverdale After Night, la trama de cada episodio estará basada en diferentes películas de terror. Sin embargo, lo que más llamará la atención de los fans será la incorporación de un nuevo personaje: Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), que proviene de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, otra serie diferente y que pertenece al mismo universo que Riverdale.

Sabrina hace las maletas y visita Riverdale

Sabrina Spellman hará un cameo en 'Riverdale'.

El universo al que pertenece Archie abarca muchas historias y personajes distintos. Una de las cosas más interesantes y que aún no se han tratado de forma palpable en la serie original es la conexión que existe entre la ciudad de Riverdale y su vecina Greendale, que es el lugar donde vive Sabrina. Después de protagonizar una serie en los 90, la mágica joven aterrizó en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, una producción que narraba su historia desde la oscuridad y abarcando todo el poder que encierra su personaje.

En realidad, ambas ciudades están separadas por un río y ya se ha hecho referencia al vínculo entre ellas, especialmente en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, donde el equipo de fútbol americano del instituto se muestra como el rival principal que del equipo de los Bulldogs en Riverdale.

De hecho, los fans más atentos a estos guiños han especulado y deseado que las tramas se crucen en algún momento, dando pie a que Sabrina visite de una vez la ciudad vecina. Después de incendiar las redes y contando con el beneplácito de los creadores, sus deseos se hicieron realidad, y tanto el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa como la propia actriz que interpreta a Sabrina terminaron confirmándolo.

