Cuánto cobra un examinador de la DGT: requisitos y formación necesaria para el puesto

Muchas personas buscan cada día nuevas oportunidades laborales, ya sea para acceder a un empleo por encontrarse desempleados como para dar un nuevo rumbo a su vida profesional. En cualquiera de los casos, hay quienes deciden dar un paso para buscar empleo público mediante oposiciones, existiendo algunas profesiones que despiertan un mayor interés que otras, siendo una de las más demandadas la de examinador de tráfico de la DGT.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo perteneciente al Ministerio de Interior, se convocan con frecuencia concursos y procesos de selección para cubrir puestos de trabajo, y para presentarse a cualquiera de estas convocatorias, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Para empezar, se debe tener una edad mínima de 23 años, además de disponer de un mínimo de tres permisos de conducción. De ellos, uno es el B, para coches y vehículos ligeros, en el que hay que tener 3 años de antigüedad no afectados por el código 78 de la Unión Europea; otro es el A, para motos y ciclomotores, que no requiere antigüedad, pero tampoco puede estar afectado por el código 78; y, por último, disponer del permiso C de camiones o del permiso D (autobuses).

[Este es el sueldo de un profesor de secundaria en la Comunidad de Madrid]

En lo que respecta a la formación necesaria para poder desempeñar esta labor profesional, hay que recalcar que la oposición de Examinador de Tráfico se encuentra en el Grupo C1, por lo que para poder aprobarla será necesario disponer del título de Bachillerato o equivalente. Asimismo, también son válidos otros títulos como Grado Universitario, Formación Profesional de Grado Superior, Licenciatura, Formación Profesional de Grado Medio, Ingeniero o Arquitecto Técnico.

¿Cuánto cobra un examinador de tráfico de la DGT?

Una de las cuestiones más preguntadas es saber cuánto cobra un examinador de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), para lo cual hay que atender a diferentes factores, como el puesto, la categoría y la antigüedad.

[¿Cuánto cobra un Guardia Civil en España en 2023?]

En cualquier caso, el sueldo de estos empleados acostumbra a oscilar entre 1.200 y 1.500 euros al mes. Si se compara a los examinadores de tráfico con los profesores de autoescuela, nos encontramos con que estos últimos alcanzan un salario de entre 23.000 y 28.000 euros al año, en función de si se trabajan las horas mínimas y la antigüedad.

Los profesores de autoescuela deberán, al menos, contar un título de graduado escolar ESO o una Formación Profesional de Grado Medio, además de disponer de permiso B de conducción con una vigencia de un mínimo de dos años. Al igual que sucede en el caso de los exámenes de conducir, se debe superar un reconocimiento médico que pueda certificar que se está en condiciones psicotécnicas y psicofísicas óptimas para el desarrollo de la profesión.

Beneficios y ventajas de trabajar como examinador de tráfico

Trabajar como examinador de tráfico para la Dirección General de Tráfico (DGT) en España puede ofrecer distintos beneficios y ventajas, destacando especialmente los siguientes:

Estabilidad laboral: los examinadores de tráfico de la DGT acostumbran a disfrutar de un empleo estable y de larga duración, ya que la demanda de pruebas de conducir y evaluaciones de tráfico se da de forma constante.

Salario competitivo: El salario de los examinadores de tráfico acostumbra a ser competitivo y suele estar respaldado por un sistema de remuneración claro y estructurado.

los examinadores de tráfico de la DGT acostumbran a disfrutar de un empleo estable y de larga duración, ya que la demanda de pruebas de conducir y evaluaciones de tráfico se da de forma constante. Salario competitivo: El salario de los examinadores de tráfico acostumbra a ser competitivo y suele estar respaldado por un sistema de remuneración claro y estructurado. Seguridad laboral: el hecho de trabajar en un organismo gubernamental con la Dirección General de Tráfico puede ofrecer una mayor sensación de seguridad laboral en comparación con otros empleos a los cuales se puede acceder dentro del sector privado.

el hecho de trabajar en un organismo gubernamental con la Dirección General de Tráfico puede ofrecer una mayor sensación de seguridad laboral en comparación con otros empleos a los cuales se puede acceder dentro del sector privado. Interacción con personas: una de las grandes ventajas de desempeñar esta labor profesional es que permite interactuar con una gran cantidad y variedad de personas, lo que puede llegar a resultar muy gratificante desde el punto de vida personal y social.

una de las grandes ventajas de desempeñar esta labor profesional es que permite interactuar con una gran cantidad y variedad de personas, lo que puede llegar a resultar muy gratificante desde el punto de vida personal y social. Contribución a la seguridad vial: este trabajo contribuye de una forma directa a la seguridad vial, ya que los examinadores deben encargarse de que los conductores que superen la prueba de conducción cumplan con los requisitos de seguridad y competencia necesarios para poder circular de forma segura en las carreteras.

este trabajo contribuye de una forma directa a la seguridad vial, ya que los examinadores deben encargarse de que los conductores que superen la prueba de conducción cumplan con los requisitos de seguridad y competencia necesarios para poder circular de forma segura en las carreteras. Horario regular: otra de las grandes ventajas de los examinadores de tráfico de la DGT es el hecho de que acostumbran a tener horarios de trabajo regulares, lo que permite poder disponer de una mejor planificación de la vida personal y familiar, sin que esta se vea tan afectada como en otros puestos de trabajo.

otra de las grandes ventajas de los examinadores de tráfico de la DGT es el hecho de que acostumbran a tener horarios de trabajo regulares, lo que permite poder disponer de una mejor planificación de la vida personal y familiar, sin que esta se vea tan afectada como en otros puestos de trabajo. Formación continua: la Dirección General de Tráfico ofrece oportunidades de formación continua y desarrollo profesional para sus trabajadores, lo que hace que tengan la posibilidad de mejorar sus habilidades y conocimientos.

la Dirección General de Tráfico ofrece oportunidades de formación continua y desarrollo profesional para sus trabajadores, lo que hace que tengan la posibilidad de mejorar sus habilidades y conocimientos. Posibilidad de avanzar: a medida que se adquiere experiencia y habilidades en el trabajo, que pueden llegar a hacer que se dispongan de posibilidades de avanzar en la carrera como profesional dentro de la propia Dirección General de Tráfico o llegar a asumir roles de supervisión.

a medida que se adquiere experiencia y habilidades en el trabajo, que pueden llegar a hacer que se dispongan de posibilidades de avanzar en la carrera como profesional dentro de la propia Dirección General de Tráfico o llegar a asumir roles de supervisión. Contribución al bienestar de la comunidad: al garantizar que los conductores tengan capacidades para poder cumplir con las normas de la seguridad vial, un examinador de tráfico contribuye al bienestar general de la comunidad, además de ayudar a prevenir los accidentes de tráfico.

al garantizar que los conductores tengan capacidades para poder cumplir con las normas de la seguridad vial, un examinador de tráfico contribuye al bienestar general de la comunidad, además de ayudar a prevenir los accidentes de tráfico. Beneficios adicionales: además del salario, los examinadores de tráfico de la DGT pueden tener acceso a beneficios adicionales en forma de seguro médico, vacaciones pagadas y otros incentivos.

No obstante, al igual que tiene muchos beneficios, también tiene desafíos, como tener que lidiar con conductores nerviosos o con un temperamento difícil durante las pruebas de conducir.

Sigue los temas que te interesan