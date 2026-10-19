El concejal de Cultura de San Javier, David Martínez, en una imagen cedida para la entrevista con EL ESPAÑOL. Cedida

El edil de Cultura de San Javier: "Nuestra obra de Juan Tenorio pone en valor el cementerio como espacio cultural"

Hay que viajar hasta Perú para encontrar una representación de Don Juan Tenorio en un camposanto como ocurre en San Javier.

En este caso, la representación se produce en el monumental Cementerio Presbítero Maestro de Lima, pero en la localidad del Mar Menor no tienen nada que envidiar a esa producción peruana porque la suya recibió el Premio Cementerios de España en 2018.

El próximo sábado 24 de octubre, un año más, el cementerio de San Javier volverá a albergar una superproducción que involucra a 200 personas para dar vida al texto de Zorrilla, bajo el título: 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier'.

El concejal de Cultura, David Martínez, sostiene que esta representación a cargo del Grupo de Teatro San Javier se ha convertido en parte del "patrimonio cultural" de la Región de Murcia.

- ¿Hay algún drama que sea más romántico que Don Juan Tenorio?

- David Martínez: No sé si hay algún drama más romántico, pero pocas obras reúnen con tanta intensidad el amor, la pasión, la rebeldía, la muerte y la redención.

- Suena atrevido llevar el teatro a un camposanto, ¿cómo nace esta iniciativa cultural tan peculiar?

- David Martínez: La idea surgió en 2014 con el propósito de acercar a la gente al cementerio y poner en valor su dimensión patrimonial y cultural. Pensamos que Don Juan Tenorio era la obra perfecta, porque una parte fundamental de la historia transcurre en un camposanto y aborda temas universales como el amor, la muerte, el arrepentimiento y la redención.

Queríamos que la gente descubriera el cementerio desde otra perspectiva, a través de la cultura, la emoción y la belleza. Con los años, aquella idea se ha convertido en un proyecto colectivo en el que participan numerosos vecinos y asociaciones de San Javier.

- ¿Alguna vez se ha quejado algún familiar de un difunto?

- David Martínez: A lo largo de estos años ha habido algunas quejas, algo comprensible si tenemos en cuenta que hablamos de un espacio especialmente sensible, ligado al duelo, los recuerdos y las creencias personales. Algunas quejas se han trasladado al Ayuntamiento, a la Parroquia de San Francisco Javier, al Obispado de Cartagena e incluso a la Nunciatura Apostólica.

Nuestra intención nunca ha sido banalizar la muerte ni faltar al respeto a los difuntos y a sus familias, sino contribuir a poner en valor el cementerio a través de la cultura, reconociendo su dimensión patrimonial y humana.

Creemos que la cultura y el respeto son perfectamente compatibles, aunque entendemos que puede haber sensibilidades y opiniones diferentes ante una iniciativa de estas características.

El compromiso de nuestro párroco, don Juan Prieto, y de nuestro alcalde, don José Miguel Luengo, junto con el respaldo que el proyecto ha ido encontrando entre los vecinos, ha sido fundamental para hacerlo posible y darle continuidad desde 2014.

- ¿Qué es lo más complicado de adecuar un camposanto para una obra teatral?

- El principal reto es desarrollar una propuesta cultural en un espacio que no ha sido concebido para este fin. No se trata de un recinto teatral convencional, sino de un cementerio histórico de finales del siglo XIX, cuyas características exigen una planificación técnica y logística específica.

Es necesario estudiar y acondicionar el espacio, delimitar las zonas de uso, instalar las estructuras escénicas y los equipos de iluminación y sonido, y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Sin embargo, la complejidad va más allá de los aspectos técnicos y logísticos. El verdadero desafío reside en encontrar el equilibrio entre la propuesta cultural y la naturaleza del espacio que la acoge. Queremos acercar la cultura al cementerio sin desvirtuar su significado ni convertirlo en un mero escenario de entretenimiento.

- ¿Qué principio rige toda esa labor?

- El cementerio es un lugar de memoria, recogimiento y homenaje a nuestros seres queridos que ya no están. Por ello, toda la intervención cultural debe integrarse en este entorno con sensibilidad, respeto y plena conciencia de lo que representa.

A todo ello, se suma la coordinación de más de 200 personas, entre el equipo organizador, los artistas que participan en la visita previa y quienes forman parte de la representación teatral.

La representación teatral incluye música en directo. Ayto. San Javier

Esta representación teatral que atrapa los cinco sentidos del espectador, con música en directo y un elenco de actores entregados, moviliza un dispositivo de seguridad especial en el que participan Policía Local y Protección Civil, entre otros servicios, para que no se produzcan percances.

- Este año anunciaron novedades en la puesta en escena. ¿Nos puede hacer un breve espóiler?

- David Martínez: La representación correrá, por décimo año consecutivo, a cargo del Grupo de Teatro San Javier, con novedades en la puesta en escena y música en directo. Entre las incorporaciones de esta edición destacan nuevos personajes que ejercerán de narradores.

El recorrido previo a la representación también ofrecerá nuevas propuestas artísticas, con la participación del Coro Iubilate de Murcia, la Banda de Tambores y Cornetas Cristo del Perdón de San Javier, guitarristas del Conservatorio Superior de Música de Murcia y la pintora local Lola Segura, que creará una obra en directo.

- ¿Sigue siendo aplicable a la actualidad el texto de Zorrilla?

- Absolutamente. Don Juan Tenorio sigue vigente porque aborda cuestiones profundamente humanas que continúan interpelándonos, como la responsabilidad afectiva, el consentimiento, las consecuencias de nuestros actos y la posibilidad de cambiar.

No se trata de justificar el comportamiento de Don Juan, sino de comprender su evolución y reflexionar sobre su capacidad para reconocer el daño causado y asumir su responsabilidad. Para mí, esa es una de las grandes preguntas que plantea la obra: ¿Puede una persona cambiar de verdad y redimirse de sus errores?

Además, representar Don Juan Tenorio en un cementerio añade una dimensión especial a esa reflexión. La presencia de la muerte nos recuerda que la vida es limitada y nos invita a preguntarnos cómo la vivimos, qué huella dejamos en los demás y qué sentido damos a nuestras decisiones.

El público asistente a la obra de Zorrilla por el cementerio de San Javier. Ayto. de San Javier

- Esta representación inmersiva en un cementerio es única. ¿Se han interesado por esta iniciativa fuera de San Javier?

- David Martínez: Nos han visitado representantes de otros ayuntamientos, tanto de la Región de Murcia como de otros puntos de España, interesados en conocer el proyecto de primera mano. Es el caso del concejal de Cultura de Lorca, que nos visitó el año pasado.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta iniciativa ha contribuido a poner en valor el cementerio como espacio cultural y patrimonial. El pasado 2025, más de 2.000 personas visitaron el camposanto para disfrutar de esta experiencia, muchas de ellas procedentes de otras provincias.

Estos datos reflejan la capacidad de la propuesta para atraer público más allá del ámbito local y consolidarse como una iniciativa cultural singular.

- ¿Qué impacto tiene esta obra en hoteles, restaurantes y comercios?

- El proyecto contribuye a ampliar la oferta cultural y turística de San Javier más allá de la temporada estival, atrayendo visitantes que además de disfrutar de la representación, pueden aprovechar su estancia para conocer otros espacios del municipio y consumir en sus establecimientos comerciales y hosteleros.

Más allá de su potencial impacto económico, la iniciativa genera repercusión mediática y contribuye a proyectar la imagen de San Javier como un municipio comprometido con la cultura, la creatividad y la puesta en valor de su patrimonio.

Una larga cola de espectadores aguardando a entrar al cementerio de San Javier para disfrutar de la representación teatral. Ayto. de San Javier

- ¿Cuál es su personaje favorito?

- David Martínez: Me quedo con Don Juan por su complejidad y evolución. Al principio, representa la arrogancia y la convicción de que todo está permitido, pero termina enfrentándose a sus propios límites y a las consecuencias de sus actos.

Me interesa ese recorrido porque nos hace preguntarnos si somos capaces de cambiar de verdad. Y por supuesto, Doña Inés es un personaje imprescindible: representa el amor y la posibilidad de redención que dan profundidad al desenlace.

- ¿Qué aporta esta obra al tejido cultural de San Javier?

- Lo aporta prácticamente todo. Sin la implicación de los colectivos y de los vecinos de San Javier, este proyecto no sería lo que es hoy. Desde el principio, quisimos que fuera una iniciativa abierta, construida desde la participación ciudadana y concebida como una creación compartida.

Cada colectivo contribuye con su talento, su tiempo y su ilusión, y esa implicación constituye una de las grandes fortalezas del proyecto. Lo más valioso es que los vecinos no se limitan a disfrutar de la cultura como espectadores, sino que participan activamente en su creación y se convierten en protagonistas.

De este modo, el Tenorio ha trascendido la representación teatral para consolidarse como un proyecto colectivo que refleja la identidad de San Javier y pone de manifiesto el talento, la implicación y el compromiso cultural de nuestros vecinos.