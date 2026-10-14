Raquel Ruz, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Granada con 19 inmuebles y 3 sociedades de alquiler: "Soy de clase media"

En Granada, en cuya capital el acceso a la vivienda de alquiler se ve marcado por los pisos de estudiantes y turísticos, el PSOE provincial y local han promovido una intensa ofensiva en favor del acceso a la vivienda.

Lo hicieron contra el gobierno municipal (PP) y para criticar el voto en contra de los diputados populares en las Cortes Generales frente a los decretos socialistas de vivienda.

En esta estrategia intervinieron activamente tanto el delegado del Gobierno de España en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, como la propia portavoz municipal socialista y candidata a la alcaldía de Granada, Raquel Ruz.

Ruz aseveró que en la capital había "muchas maricármenes", abogando por la defensa de los inquilinos y la movilización ciudadana frente a la especulación inmobiliaria y la gentrificación en los barrios históricos.

La respuesta del PP provincial no tardó en llegar y no tuvieron que buscar mucho: la declaración de bienes de Raquel Ruz, de acceso público en la web del PSOE y en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

Ruz figura como propietaria al cien por cien de una vivienda, como copropietaria de otros 18 bienes inmuebles y como participante en tres comunidades de bienes dedicadas expresamente al arrendamiento en Granada capital.

La portavoz popular y diputada nacional, Lourdes Ramírez, ha afeado públicamente al PSOE lo que calificó de "profunda hipocresía y doble moral", al tiempo que sacaba a relucir la amplia declaración de bienes y derechos patrimoniales de Ruz.

Así, el PP cuestionó que quien abanderaba las protestas de la vivienda y fiscalizaba a los propietarios mantiene un entramado inmobiliario familiar con un valor catastral conjunto "superior al millón de euros".

Las viviendas

El análisis de su registro oficial de bienes e intereses patrimoniales, presentado ante el Registro de Intereses del Ayuntamiento de Granada en 2023, no deja lugar a dudas: tiene tantos inmuebles que la casilla con espacio para diez se le queda pequeña.

En ella escribió únicamente: 'Se adjunta relación de inmuebles', y adjuntó dos folios completos.

Ruz consta como propietaria al cien por cien de su vivienda habitual, de tipo residencial, ubicada en el municipio de Padul, con un valor catastral asignado de 143.125,62 euros, según la declaración, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ruz, en una imagen de archivo, en un acto de partido. EE

A este bien inmueble individual se suma una relación de dieciocho participaciones en propiedades urbanas repartidas por el término municipal de Granada, procedentes en su totalidad de un patrimonio familiar compartido.

Estas participaciones se dividen en diferentes porcentajes de titularidad, entre los que figuran dos inmuebles al el 33%; tres inmuebles con un 22,22% de cuota, en el que dos son locales comerciales y una vivienda; otras dos viviendas de las que posee un 8,33% y otros trece inmuebles urbanos con una participación del 11,11%.

Su patrimonio compartido abarca nueve inmuebles de uso residencial, de los que tres estaban alquilados cuando registró la declaración, dos naves o inmuebles de carácter industrial y un local comercial.

La explotación de los mismos tiene lugar a través de tres sociedades patrimoniales sin personalidad jurídica: Boteros C.B., C.A. Prayca y C.A. Carpe. En las tres participa Raquel Ruz. En concreto, Boteros CB, gestiona 13 inmuebles en Granada; Prayca CB, un local comercial, y Carpe CB, un inmueble en Padul.

En lo relativo a la liquidez bancaria, la concejala declaró un saldo total acumulado de 15.000 euros en sus cuentas corrientes. Dentro del apartado de bienes muebles y vehículos de uso personal, figura un único automóvil, un Dacia Duster A adquirido en agosto de 2016 con un valor de compra de 14.150 euros.

Por lo que respecta a las cargas y deudas pendientes, Ruz registró la titularidad de un préstamo con garantía hipotecaria contraído en enero de 2005, del cual restaba por amortizar un capital de 23.881 euros con fecha prevista de vencimiento final en enero de 2025.

Por último, en el plano estrictamente tributario y de cumplimiento de las obligaciones fiscales privadas, el expediente oficial recoge el resultado de la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2021, en el que se acreditó una cuota líquida a ingresar por importe de 3.592,15 euros.

La explicación

Frente a la controversia pública generada por la difusión de sus datos patrimoniales, que por otro lado, son públicos, la propia Raquel Ruz ha salido al paso de las acusaciones.

En una entrevista radiofónica ha defendido la legitimidad de su patrimonio y ha tratado de rebatir el relato de la oposición.

La dirigente socialista rechazó rotundamente los calificativos vertidos contra su persona y declaró no ser "una rica heredera, soy clase media”, aseverando que su realidad familiar distaba enormemente de los adjetivos de especulación utilizados por la derecha.

Ruz aseveró que las informaciones publicadas formaban parte de una campaña orquestada para menoscabar su crédito político como candidata a la alcaldía, precisando que sus participaciones en la gran mayoría de las propiedades eran testimoniales y minoritarias.

También ha destacado que son fruto de repartos hereditarios familiares estructurados en torno a tres comunidades de bienes.

Asimismo, la edil socialista diferenció tajantemente su actividad patrimonial del fenómeno de la especulación o los pisos turísticos, remarcando que los inmuebles familiares estaban dedicados de forma transparente "al alquiler residencial de larga duración o al pequeño comercio local".

También ha señalado que sus padres y otros familiares participaron en la rehabilitación de un edificio del centro de Granada hace más de 20 años. Las viviendas se destinan al alquiler residencial y ha sostenido que ninguna de ellas ha funcionado jamás como piso turístico.

Como prueba de compromiso social, Ruz aseveró que durante los meses más duros de la pandemia, las comunidades de bienes de su familia llegaron a condonar rentas o rebajar sustancialmente los alquileres a los comerciantes locales para evitar el cierre de sus negocios.

Quién es Raquel Ruz

Licenciada en Derecho y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada en condición de no ejerciente, Ruz formó parte del tejido socioeconómico y en el asociativismo comercial granadino y lleva 16 años en política municipal.

Fue la primera mujer en asumir la vicepresidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, responsabilidad que compaginó con la presidencia del Centro Comercial Abierto de Granada, desde donde impulsó diversas iniciativas de dinamización del comercio de proximidad y representación de los empresarios del centro urbano.

Esta vertiente profesional en el sector privado y asociativo le permitió ligar su imagen a la de la gestión económica, el desarrollo urbano y la interlocución con los agentes sociales de la ciudad.

La edil, durante un acto institucional. EE

En el ámbito de la política municipal, la trayectoria de Raquel Ruz ha estado marcada por la asunción de áreas de gran peso e impacto en la cotidianeidad urbana durante los sucesivos gobiernos del PSOE en el Ayuntamiento de Granada bajo la alcaldía de Paco Cuenca.

A lo largo de las etapas de gobierno socialista, asumió delegaciones como Movilidad, Protección Ciudadana, Turismo y Comercio.

Tras los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2023 y el paso del grupo socialista a las bancadas de la oposición, Ruz consolidó su peso político dentro de la corporación municipal al ejercer como una de las principales portavoces del Grupo Municipal Socialista.

En mayo de 2025, la agrupación municipal del PSOE de Granada celebró una asamblea extraordinaria donde la edil encabezó una candidatura de integración que obtuvo el respaldo del ochenta por ciento de los votos de la militancia.

Se convirtió así en la primera mujer en ocupar la Secretaría General del PSOE en la historia de Granada capital tras tomar el relevo de Paco Cuenca.

En septiembre de 2026 formalizó su candidatura en el proceso de primarias de la formación socialista y quedó proclamada como la candidata oficial del PSOE a la alcaldía de Granada para las elecciones municipales de mayo de 2027.