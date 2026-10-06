Óscar Jesús, el pasado domingo, tras ser detenido por la Agrupación de Tráfico por el atropello múltiple de 5 ciclistas. G. C.

Óscar "mató a su tía abuela con un martillo" y en un permiso de prisión atropella drogado a 5 mujeres ciclistas en Murcia

Óscar Jesús estaba cumpliendo condena por cometer un homicidio doloso en 2013, y este domingo, durante un permiso penitenciario, casi acaba con la vida de 5 mujeres a las que atropelló de una tacada mientras practicaban ciclismo en Murcia.

"Mató a su tía abuela con un martillo", tal y como resumen fuentes de instituciones penitenciarias, sobre el motivo por el que Óscar Jesús A. G., de 42 años, cumplía condena en el Centro de Inserción Social de Foncalent (Alicante).

Este recluso había sido condenado a 25 años de cárcel por un Juzgado de Orihuela, pero las citadas fuentes penitenciarias apuntan que "ya disfrutaba de un tercer grado y salía de permiso".

De hecho, Óscar Jesús (Orihuela, 1984) había pasado de la cárcel al Centro de Inserción Social de Foncalent donde se busca culminar la reinserción social de los reclusos, permitiéndoles salir a trabajar o a estudiar, bajo seguimiento de un equipo de trabajadores sociales, educadores y psicólogos.

De forma que Óscar Jesús podía disfrutar de los fines de semana en la calle. Pero el pasado domingo su libertad se le fue de las manos porque consumió cocaína y se puso al volante de un Opel Corsa, de color dorado.

El Opel Corsa que conducía Óscar Jesús en el momento del atropello a las ciclistas. G. C.

Eran las once de la mañana del domingo, cuando este recluso se cruzó con una grupeta femenina de ciclistas por la carretera RM-F18 que discurre por Murcia.

Óscar Jesús atropelló a estas cinco mujeres en el tramo que conecta el Pantano de la Pedrera con Cañadas de San Pedro. La Guardia Civil ha informado de que -supuestamente- trató de rematar a las ciclistas cuando estaban tiradas sobre el asfalto.

"Después de atropellarlas hizo un cambio de sentido e intentó embestirlas de nuevo", según refleja un comunicado.

La Central de Emergencias del 112 recibió numerosas llamadas pidiendo asistencia sanitaria para un grupo de ciclistas. De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó a la citada carretera y pudo confirmar sobre el terreno la secuencia del atropello.

"Las pesquisas practicadas por los guardias civiles, permitieron conocer que el conductor del turismo, después de este primer impacto, había realizado una maniobra de cambio de sentido, 200 metros más adelante, regresando al lugar del siniestro con la clara intención de volver a arrollarlas", según remarca el Instituto Armado.

"Para evitar ser atropelladas de nuevo, las ciclistas tuvieron que saltar hacia la cuneta. Varias de ellas tuvieron que auxiliar in extremis a las que habían quedado tendidas sobre la calzada".

Estado en el que quedó una de las bicicletas. Una de las mujeres impactó contra la luna delantera del Opel Corsa. G. G.

Óscar Jesús causó lesiones de gravedad a tres de las cinco mujeres que terminaron ingresadas en un hospital, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A continuación, huyó de la escena con el Opel Corsa con la luna delantera reventada por el impacto del cuerpo de una de las ciclistas.

"El conductor se dio a la fuga y abandonó el coche un par de kilómetros más adelante, continuando su huida a pie por una zona de monte".

"La Guardia Civil activó un dispositivo policial dirigido a la localización del sospechoso, lo que permitió su inmediata detención", según un comunicado del Instituto Armado.

Ese mismo domingo, le pusieron los grilletes y la Agrupación de Tráfico sometió a este recluso a un test de consumo de sustancias estupefacientes que arrojó positivo. Al parecer, Óscar Jesús estuvo consumiendo coca durante su permiso de fin de semana.

Las bicicletas de las víctimas del atropello múltiple fueron intervenidas por los agentes, para ser analizadas, aunque su estado ponía de manifiesto a simple vista el riesgo que corrieron las vidas de este grupo de amigas que tienen como afición cubrir rutas ciclistas los fines de semana.

Un agente de la Agrupación de Tráfico con una de las bicicletas destrozadas tras el atropello. G. G.

Este martes, Óscar Jesús ha ingresado en el Centro Penitenciario Alicante I por un listado kilométrico de delitos: conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, dos lesiones imprudentes en concurso con un delito contra la seguridad vial, homicidio en grado de tentativa y abandono del lugar del accidente.

"La magistrada de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por el atropello de cinco ciclistas, ocurrido el pasado domingo día 4, en la carretera RM-F18, en el término municipal de Murcia", según ha informado una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Algunos funcionarios que conocen a este recluso están escandalizados tras conocer lo que ha hecho y no dan crédito a que pudiera disfrutar de permisos: "Estaba con un tercer grado, nada más cumplir la cuarta parte de su condena de 25 años, una auténtica barbaridad".

Óscar Jesús permanecía en la cárcel desde el 07 de enero de 2013, por el homicidio de una familiar a martillazos. A tenor de los hechos que ha protagonizado al volante es evidente que no está preparado para reinsertarse y le tocará volver a ver la vida a través de los barrotes de Fontcalent.