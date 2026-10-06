El maquillaje del Trampolín: la Policía vacía la playa tras 66 días de pasividad y cientos de migrantes huyen a los barrios

A lo largo de este lunes cientos y cientos de inmigrantes abandonaban con sus pocas pertenencias -bolsas de la compra, mochilas o mantas- la playa del Trampolín.

Decían adiós a la policía de una forma simpática y los agentes correspondían de igual modo. La 'Operación Trampolín' estaba llegando a su fin con la totalidad de la playa vacía y toneladas de basura en la arena esperando a que la retirasen los servicios de limpieza con maquinaria pesada.

Al preguntar a uno de los policías del dispositivo por el destino de estos jóvenes, respondían convencidos a EL ESPAÑOL: "Se irán a Marruecos, ¿qué van a hacer sino?", se preguntaban.

Inmigrantes llegan con sus pertenencias del Trampolín a la parte baja de El Príncipe. Iranzu G. Vergara Ceuta

Una creencia que podría ser cierta, pero la realidad estaba siendo otra. Aunque algunos sí que es cierto que regresaban a Marruecos a pie cruzando la frontera, no era la mayoría de los que abandonaba la playa.

Una joven musulmana ceutí iba haciendo poco a poco de traductora para EL ESPAÑOL y preguntando a los chicos que abandonaban la playa en dariya todos daban la misma respuesta: "No, Marruecos, no".

Su objetivo después de estos meses a la intemperie, entre peleas y una insalubridad enorme en el Trampolín no quieren ver cómo se pone fin de una manera tan fácil a lo que ha sido durante este tiempo su sueño: ir a la península o a otros países de Europa.

"Vamos a buscar a dónde ir, pero no vamos a irnos todavía. Vamos a quedarnos aquí todo lo que podamos", aseguraba uno de los chicos que iba cargado con bolsas del Mercadona a EL ESPAÑOL.

Como él, la mayoría de los que abandonaban a pie y de forma voluntaria la playa tampoco tenían pensado abandonar España.

La voz de alarma empezó a correr entre los inmigrantes después de producirse la primera fase de la 'Operación Trampolín'.

Sabían que después de llevarles al Centro de Atención de Extranjeros (CATE) en la frontera, la Policía Nacional les explicaba que si les filiaban y se iniciaba el proceso de solicitud de asilo, corrían el grave riesgo de ser expulsados de España con la prohibición de entrar en suelo español o europeo en los próximos cinco años.

Muchos no querían ese destino para poder entrar más adelante y, por eso, decidían en masa abandonar el país y volver a Marruecos. Aunque algunos sí que preferían continuar con el proceso y ver qué es lo que ocurre hasta el final.

Pero el boca a boca empezó a llegar a la playa del Trampolín y después de realizar las primeras "pastillas" o grupos de personas que iban a la frontera y no les llevaban a campamentos, la alerta empezó a difundirse entre los inmigrantes.

Un grupo de inmigrantes de la playa del Trampolín busca refugio en las barriadas. Iranzu G. Vergara Ceuta

Al no poder desalojar la playa al completo en un solo día, los inmigrantes que quedaban ahí tenían dos opciones: quedarse y formar parte del mismo mecanismo que el resto de migrantes o irse del asentamiento a otra parte de la ciudad y esconderse.

No son pocos los que entre el domingo y el lunes han optado por la segunda opción. Quedarse en Ceuta escondidos durante algo más de tiempo para esperar "a que se vacíe todo un poco más y, entonces sí, iniciar los procedimientos correspondientes", pero todo "cuando haya sitio en los campamentos y menos gente", relata uno de los inmigrantes del Trampolín a EL ESPAÑOL.

Este joven, al igual que otros cientos de inmigrantes, han salido de las playas y han ido hacia las barriadas periféricas de Ceuta para tratar de buscar ahí un refugio hasta que se vuelvan a calmar las aguas.

Al principio, los que han tratado de evitar ese control policial y que les llevasen en autobuses a la frontera, han burlado la medida subiendo a los montes.

Pero ahí la mayoría no quería quedarse por miedo a que les viesen los militares que suelen hacer patrullas y entrenamientos por esas zonas y les sacasen de estas zonas.

Con la ciudad prácticamente blindada, sin apenas sitio en los campamentos y con miedo a ser devueltos a Marruecos, muchos han optado por acudir a las barriadas de la periferia de mayoría musulmana y tratar de buscar ahí un refugio.

El problema no ha tardado en llegar. Conforme llegaban ondanadas de inmigrantes cargados portando sus enseres de la playa, los inmigrantes que también entraron con la invasión pero que llevan meses viviendo en estos barrios y conviviendo con los vecinos han procedido a echarles.

Algunos llegaban a plena luz del día a la barriada de Los Rosales, una de las ubicaciones de la periferia de Ceuta de mayoría musulmana. Allí entraban con mantas sobre el hombro, cargados con bolsas de compra resistentes y mochilas a las barriadas. Una vez caída la noche muchos de ellos han buscado refugio en los montes de estos barrios o en el campo que bordea las barriadas.

Es ahí, en mitad de la noche cuando EL ESPAÑOL habla con uno de los inmigrantes del Trampolín que había llegado hasta la plaza de Los Rosales, es decir, hasta el corazón. En estos barrios no hay espacio para la prensa y, realmente, tampoco para cualquier persona que no se de ahí.

Para poder acceder y quedarte en las barriadas de la periferia alguien de dentro tienen que permitir el acceso.

Eran los propios inmigrantes los que les pedían a los recién llegados del Trampolín que abandonasen esas calles porque no quieren violencia, ni peleas o problemas con los vecinos que les acogen en sus calles y les dan de comer desde el inicio de la invasión.

Ellos cuentan a EL ESPAÑOL que han estado meses en las calles, pasándolo mal y sufriendo la situación y no quieren que ahora por culpa de los nuevos que quieren meterse, les echen a todos.

Los vecinos conocen a los que están en sus barriadas y junto con los inmigrantes que tienen "acogidos", han conseguido disipar la presión de las subidas de estos inmigrantes hacia las barriadas.

El problema para los vecinos está en la inseguridad. No saben quiénes son los que suben desde la playa del Trampolín, ni si van a generar peleas o si va a haber violencia o robos en sus calles. Por eso, prefieren tenerlos fuera de las barriadas a los nuevos.

EL ESPAÑOL consigue hablar a través de la traducción de una de las vecinas con uno de los inmigrantes del Trampolín que había llegado hasta la barriada. Para él no había duda y llega a asegurar a EL ESPAÑOL que "se han escondido casi más de los que se han ido estos días".

Cuenta que "se han ido a los barrios como La Pantera, Los Rosales, Sidi Embarek y El Príncipe", pero al preguntarles sobre si algunos habían huido al monte y continuaban ahí responden que no quieren estar en el monte "porque ahí suelen ir los militares y hay miedo de ellos y de lo que pueden hacer", relatan a EL ESPAÑOL

Los vecinos que llevan meses soportando la carga migratoria han dado un golpe encima de la mesa y han conseguido junto a sus 'inmigrantes' que no entren más ajenos en la barriada de Los Rosales.

Algo parecido ha ocurrido en El Príncipe donde también cientos de inmigrantes han subido para tratar de buscar ahí un refugio donde esperar a que pase la tormenta y llegue su turno para tener más posibilidades de quedarse en España.

De hecho, el trasiego de inmigrantes de la playa continuaba pasadas las 12 de la noche cuando grupos de inmigrantes de unos 4 o 5 portaban sus pertenencias en mochilas y bolsas en busca de otro lugar para quedarse.

"Vamos a intentar quedarnos hasta el final, a ver qué pasa o si hay menos gente y podemos quedarnos", explica uno de ellos a EL ESPAÑOL.

Así las barriadas vuelven a ser golpeadas por el efecto de la inmigración. La gestión por fases de la playa del Trampolín y las salidas masivas de alrededor de mil personas de las que estaban en la playa, han provocado que se haya producido la estampida hacia escondites en otros puntos de Ceuta.

Pero, el problema precisamente no termina con los escondites de cientos de ellos en las calles y pisos de las barriadas, sino que no se sabe cuántos inmigrantes hay en Ceuta y, seguramente, "no se llegue a saber nunca", según explican agentes a EL ESPAÑOL.

La cara B de la 'Operación Trampolín' que parecía ser un gran plan de acción policial y de seguridad y defensa sin precedentes pero al que se le olvidó contemplar la opción del boca a boca de los propios inmigrantes y de su huida de esta zona a otros puntos para refugiarse y evitar ser llevados a la frontera con pocas o ninguna opción de quedarse.

Una operación imponente y con gran halo de majestuosidad y espectacularidad que ha acaparado las miradas en la playa vacía donde parece que acaba la presencia de inmigrantes ilegales, pero tan solo es una parcela.

Todavía queda de las duchas en la zona del Guano hasta uno de los barrios, Benzú que sigue lleno de asentamientos y de chabolas en la playa. Pero, además, la otra parte del dispositivo es -sin duda- la huida de cientos de inmigrantes.

Así, mientras despista el gran despliegue de más de 350 agentes, 61 toneladas de basura y un gran número de vehículos que han desmantelado el campamento ilegal con 3.000 personas; por otro lado, los inmigrantes al no tener apenas presencia policial nocturna han decidido huir a las barriadas y los montes aledaños para resguardarse ahí y evitar volver a Marruecos.