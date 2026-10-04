Matías Prats Jr: "Me cansa que me llamen enchufado, pero mi padre me advirtió. Si amenazan a mi hijo me entran escalofríos"

Matías Prats Jr. (Madrid, 1985) pertenece a la tercera generación de una saga familiar pegada a la información. Su abuelo, su padre y ahora él. Y quizás no sea el último.

"Si lleva la carga genética que llevo yo, es inevitable que mi hijo Matías sea periodista", bromea con EL ESPAÑOL el presentador de Mediaset, recordando que también comparte oficio con su mujer, Claudia Collado.

Mati —como así le conocen en los pasillos de Fuencarral— llega a su encuentro con este periódico sereno, tranquilo.

Después de dos décadas de profesión, el periodista reconoce que se ha quitado el "corsé" y que ha dejado atrás el perfil de prudente que le ha acompañado durante años, para empezar a "mojarse" en sus editoriales en El Desmarque.

También acaba de incorporarse a El Chiringuito de Pedrerol, un registro nuevo para alguien que se define como "reflexivo, analítico y sosegado".

Un cambio de tono que llega acompañado de críticas, insultos y amenazas en redes sociales y que le lleva a hablar abiertamente de la etiqueta de "enchufado" que le acompaña desde sus inicios.

"Mi padre me advirtió: 'te van a llamar enchufado hagas lo que hagas", recuerda, al tiempo que enumera algunos de los inaceptables comentarios que recibe. "Me da un escalofrío cuando leo algo de mi hijo en una amenaza".

Su padre sigue siendo una figura fundamental en su vida. Matías Prats Jr. reivindica su legado y asegura que todavía le ve con "ganas" de seguir trabajando a sus casi 76 años.

El periodista también habla sin rodeos de política: de la vivienda, el caso de Maricarmen, las protestas de los jóvenes en Sol y la situación en Ceuta.

Matías Prats Jr. en el plató de 'El desmarque' Sara Fernández

"Me preocupan no solo los desahucios, sino los jóvenes. Les han quitado la esperanza", afirma.

Y hasta del Mundial 2030 —"Si no le dan a España, yo cogería las maletas y me iría"— y del Balón de Oro: "Estoy convencido de que lo va a ganar Lamine Yamal".

¿Cómo surge la propuesta de ser tertuliano en El Chiringuito? ¿Le llama Pedrerol?

Había muchos rumores que decían que venía a Mediaset. Y mucha gente me decía: 'Tú das el perfil para El Chiringuito'. Y yo respondía: 'Pues no me veo.

Estos tíos tienen mucho estilo pegado, están acostumbrados a bajar al barro, a discutir airadamente. Yo tengo un perfil más reflexivo, más analítico, más sosegado'.

Pero nada más llegar me lo propusieron y les dije que sí, porque es un registro nuevo, porque es un programa de la casa y todos tenemos que arrimar el hombro y porque a mí, la pasión del fútbol y la comunicación se mezcla muy bien.

El Chiringuito hay que hacerlo con pasión. Tú no puedes ir ahí a opinar sin querer molestar a nadie. Tienes que ser tú mismo e intentar que tu opinión valga más que la de los demás.

¿Era seguidor del programa?

Sí. Cualquier seguidor del fútbol y del deporte sabe qué programa es El Chiringuito. Es un programa pionero, líder, con repercusión y recorrido en toda Latinoamérica y Centroamérica.

Me contaban algunos colaboradores que van por Guatemala y les paran por la calle, que se hacen 20 fotos en cada esquina. Yo de momento soy el nuevo de la clase.

¿Le dio algún tipo de consigna Pedrerol?

Nada, no me ha dicho ni mu. Solo que sea yo mismo. Si impostas, mientes o intentas sobreactuar, el público te pilla.

Me quedé un poco sorprendido de ser el primer fichaje, pero para mí es una responsabilidad. Ser la única cara de Mediaset que va a El Chiringuito significa que tengo que dejar el listón alto.

"Nadie se ha sentido atacado, invadido ni sustituido con la llegada de Pedrerol a Mediaset"

Lleva 15 años en Mediaset. ¿Cómo recibe el equipo a Pedrerol, que venía siendo la competencia, el 'verdugo' de Los Manolos?

Tal cual. Es como si el Madrid ahora ficha a Lamine Yamal y le dan la capitanía del equipo. Josep es un comunicador extraordinario y le hemos recibido con los brazos abiertos, porque viene a sumar.

Nunca hemos sentido que venía alguien a quitarnos el puesto. Ha sido un aterrizaje muy natural, nada forzado ni invasivo. Nadie se ha sentido atacado, invadido ni sustituido.

¿Periodismo y forofismo caben en el mismo cajón?

No sé si en el mismo, pero desde luego que periodismo y forofismo caben en la misma habitación.

Lo que a mí me gusta es diferenciarlo. Yo no me quito el traje de periodista allí tampoco. Soy del Atleti, pero no voy a defender al Atleti por tierra, mar y aire pase lo que pase. El rigor y la honestidad no los debes perder nunca.

El forofismo cabe si está claro que estás ejerciendo de forofo. Pero a mí también me gusta la información, y El Chiringuito ha hecho mucho y muy buen periodismo.

Matías Prats Jr. Sara Fernández

Desde hace poco protagoniza editoriales en Noticias Cuatro. ¿Qué ha cambiado para que haya decidido dar este paso y posicionarse de una manera más explícita?

Durante gran parte de mi carrera he sido un periodista muy prudente, muy neutro, muy cuidadoso a la hora de escoger mis palabras, tratando de no ofender, de no mentir ni manipular.

Pero desde hace un tiempo me he dado cuenta de que cuando presentas un programa de deportes, que no solo es información sino también entretenimiento y que genera opinión, tienes que dejar huella.

Creo que me he ganado el derecho a opinar libremente.

La televisión de hoy, y el periodismo en general, exige que te mojes. Yo ahora me he quitado el corsé y me mojo. Digo las cosas que pienso y las digo siempre con mucho respeto. No voy a pasar esa línea roja del insulto y de la broma de mal gusto.

"Soy el primero que reconoce que mi apellido me ha abierto puertas, pero luego me han exigido mucho y nadie me ha regalado nada"

Pero se está llevando muchos palos. ¿Le compensa?

Entiendo que el fútbol, y el deporte en general, tienen un ingrediente que no hay en otras cosas —bueno, en la política sí—, que es la pasión, las filias y las fobias. Eso provoca que a veces las reacciones sean desmesuradas.

No puede ser que yo haga un editorial y en redes sociales tenga 20.000 insultos y amenazas. Me parece exagerado, inmerecido y desproporcionado.

Me da igual que me llamen madridista, atlético, culé o mentiroso. Lo que me fastidia y me cansa es lo de 'enchufado'. Lo de 'enchufado' me va a perseguir toda la vida, soy consciente, lo asumo con naturalidad y deportividad.

Pero llevo ya veintipico años de profesión y me apetece que me insulten de otra manera. Lo de 'enchufado' no lo entiendo. Soy el primero que ha reconocido siempre que mi apellido me ha abierto puertas.

¿Lo ve más como un privilegio?

Sí, porque la primera oportunidad quizás me la dieron a mí antes que a otro sin merecerlo. Pero luego me han exigido mucho y nadie me ha regalado nada. He trabajado mucho, me he formado, he sido buen compañero y un tío humilde en la profesión.

¿Eso lo ha hablado abiertamente con tu padre?

Él me fue preparando desde que me empecé a dedicar a esto. Si es que a él le pasó lo mismo. Él venía de mi abuelo. Yo con mi padre no he currado nunca, no me he cruzado con él en un plató.

¿A propósito o porque no se ha dado la circunstancia?

Se podía haber dado y los dos decidimos que lo mejor era separar caminos, y creo que es un acierto.

Imagínate la que me estaría cayendo si estoy presentando en el mismo sitio que mi padre. Algún día se retirará y a lo mejor puedo ir yo a alguno de esos sitios.

Mi padre me advirtió: 'Matías, te van a llamar enchufado, te van a decir que estás ahí por ser 'hijo de', que no te lo mereces, que eres peor que otros'. Y no me sorprendió.

Lo último que me ha dicho sobre este tema es: 'Hasta el último día te van a seguir llamando enchufado, hagas lo que hagas. Así que despreocúpate y haz caso omiso a los que intentan destruirte'.

"Recibo amenazas como 'no vengas por aquí que te vamos a matar', 'ten cuidado con el coche', 'sabemos en qué colegio está tu hijo'…"

¿En algún momento le han afectado esas críticas de enchufismo?

No. Hay unos días que me hace gracia y hay otros que me hace menos gracia, pero esto no ha hecho que se tambalearan los cimientos de mi pasión y de mi vocación. Es incómodo a veces.

Más que lo de 'enchufado', a mí me incomodan los insultos y las amenazas, sobre todo desde que soy padre. Leer mensajes de 'no vengas por aquí que te vamos a matar', 'ten cuidado con el coche', 'sabemos en qué colegio está tu hijo'…

Hay quien me dice que denuncie. Me da un escalofrío cuando leo algo de mi hijo en una amenaza.

¿Le gustaría que su hijo siguiera los pasos de la familia y se dedicara al periodismo?

Si lleva la carga genética que llevo yo, es inevitable que sea periodista. Aquí se une también el ingrediente de que su madre también es periodista, algo que no había pasado antes en los Matías Prats.

Pero, sinceramente, que haga lo que le dé la gana, lo que le haga feliz. Yo le voy a apoyar al 100%.

Si elige esta profesión le voy a decir: uno, hijo mío, has elegido la profesión más bonita del mundo; dos, esta profesión exige sacrificio y trabajo; y tres, prepárate para lo que se te viene encima, porque ya sería la cuarta generación. Le llamarían enchufado por cuatro.

Matías Prats Jr. durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

¿Qué es lo que más valora de su padre?

Presentar un informativo durante 50 años tiene el mérito de la supervivencia. Pero tiene más lo que ha hecho cuando han pasado cosas gordas en directo como algún atentado de ETA o el 11-S.

Ahí, donde cualquier otro se hubiera puesto nervioso, mantuvo la calma, fue prudente, le ayudó su experiencia y se apoyó en la gente que estaba con él en Nueva York, con Ricardo Ortega, y en Buruaga y Hermida, que llegaron al plató.

Fue capaz de conducir esa narración sin alarmar a todo el mundo, pero siendo consciente de la importancia.

¿Dónde estaba usted mientras su padre gritó aquello de 'La otra torre, Ricardo, la otra torre'?

Yo estaba en casa viendo el informativo y fui absolutamente testigo de todo lo que iba ocurriendo. Desde casa seguramente yo estaba mucho más nervioso que él. ¡Es que a él no le tiemblan ni las piernas ni la voz!

Cuando se acaba el guion, pasa algo en directo y el pilotito rojo está encendido, ahí mi padre es el mejor. Es el mejor porque navega como nadie en aguas turbulentas.

Mi padre sigue vigente, y lo comprobé con el especial que hizo con la visita del Papa, o con las elecciones de EEUU o con lo que ocurrió con Maduro en Venezuela.

Sigue estando rápido y, a pesar de sus casi 76 años, la cabeza le funciona fantásticamente.

"Mi padre sigue estando rápido a sus casi 76 años. Se ha ganado el derecho a decidir su retirada"

¿Ha hablado con él sobre su jubilación o cree que aún le queda cuerda para rato?

Yo ya me he rendido. Le he hecho la pregunta tantas veces y me vacila, me miente, no me contesta.

Él es un veterano de guerra, tiene muchos años, pero goza del cariño, el respeto y la admiración de todo el mundo.

Yo le veo con ganas y eso me da pistas de que todavía tiene cuerda.

¿Imagino a mi padre presentando un telediario con 82 años? No. Yo creo que está en la recta final final de su carrera. ¿Qué le queda, un año, dos, tres como mucho? Se ha ganado el derecho a decidir.

¿Cómo son las Navidades en casa de los Prats?

Mi padre es extraordinariamente generoso, familiar y divertido. Una sobremesa con mi padre es tal cual la gente se pueda imaginar o más.

Mi padre y yo hemos decidido hace mucho tiempo que nos vamos a decir todo. Yo le digo mil veces: 'Te admiro, te quiero, gracias por cuidarme, gracias por la educación que me has dado'.

Somos una familia que nos comunicamos muy bien y tenemos una relación muy sana, muy fluida, muy cercana.

Matías Prats Jr. Sara Fernández

Pero algún rapapolvo le habrá echado...

Se puso muy serio cuando empecé a compatibilizar la carrera con el trabajo en la radio. Vio que empezaba a descompensarse la balanza, que yo tiraba más a la radio que a la carrera y que me empecé a despistar.

Él sabía que si yo no terminaba la carrera me lo iban a reprochar toda la vida. Me convenció y me dijo aquello de 'permíteme que insista, Matías'.

Ha sido un padre muy dialogante, poco estricto, nada mandón. Se enfadaba poco, una vez al año como mucho, y se lo agradezco.

Yo también he sido un buen chaval en líneas generales: buen estudiante, no liaba ninguna muy gorda, algún accidente con el coche feo, pero poco más (risas).

No solo se pone delante de las cámaras. Hábleme de sus otros proyectos lejos de la televisión.

Hace unos años descubrí la vocación por la docencia. Doy clase en la Universidad Villanueva y en la Universidad San Pablo CEU.

Me encanta estar cerca de los chicos y chicas jóvenes, ver cómo vienen las generaciones, y yo les intento transmitir un mensaje absolutamente optimista.

Tampoco he soltado nunca la mano de la radio, que es mi gran pasión. Y he tenido alguna aventura en otros negocios: fundé una clínica de estética y belleza que ya vendí.

Y ahora estoy montando una empresa con unos socios de inversión inmobiliaria. También me gustan mucho los eventos, las presentaciones y las conferencias, porque ahí estoy con el público de cara.

"A Maricarmen la han utilizado. El Gobierno lleva 8 años sin hacer nada y en 4 días han hecho una chapuza"

A propósito de ese proyecto inmobiliario, ¿qué opinión le merece el caso de Mari Carmen?

Tengo la sensación de que los políticos que nos gobiernan y los que hacen oposición están más preocupados de resolver sus problemas que los nuestros.

Para mí es un fracaso como sociedad que haya pasado algo así, pero me pregunto: ¿cuántas Mari Carmen hay en España? ¿Por qué solo hemos hecho caso a una pobre señora de 87 años que va en silla de ruedas, de su casa en Madrid?

Me da a mí que han utilizado la pena para tapar otras muchas cosas.

No puede ser que un Gobierno que lleve ocho años no haya hecho prácticamente nada y que, en cuatro días, a contrarreloj, se hayan reunido para sacar adelante un decreto ley chapucero.

¿No va a solucionar el problema de la vivienda en España?

Creo que a corto plazo va a solucionar el tema de los desahucios, que para mí es clave. No podemos permitir que gente vulnerable se quede fuera de casa.

Pero ¿quién protege también los derechos de la gente que ha trabajado durante toda su vida y que se ha comprado una casa con su esfuerzo?

Hemos tenido muy mala suerte con los políticos que nos ha tocado compartir época con ellos, no están a la altura. Nos merecemos algo mejor: personas mejor formadas, más honestas, más diligentes y expertas.

Matías Prats Jr., en plena entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

A esto se unen los salarios que hay en España, y más en nuestra profesión, donde hay mucha gente mileurista. ¿Entiende las protestas de la gente acampada en Sol?

Quiero entenderlas, y te digo más: hemos tardado mucho en salir a la calle. Yo no sé si este era el momento. Insisto, creo que a Mari Carmen la han utilizado. A mí me preocupan las Maricarmen que hay por toda España.

Ya no solo los desahucios, que son un drama absoluto, un drama humano. Te hablo de los jóvenes: les han quitado lo último que le puedes quitar a una persona humana, que es la esperanza.

No tienen esperanza de poder comprarse una casa. Están absolutamente derrotados y han asumido que ellos no van a poder comprarse una casa de aquí a 20 años.

Eso es una derrota del sistema y de la sociedad en general. Les hemos abandonado, les hemos fallado todos: los políticos, la prensa, las empresas…

¿Pero ve soluciones a corto plazo? Ahora hay elecciones en breve.

¿Quién me garantiza que los otros lo vayan a hacer mejor?

¿Quién me garantiza que los mismos que ahora piden un cambio no estuvieron y tampoco hicieron nada para mejorar la situación de la vivienda?

No confío en la clase política, no me creo a nuestros gobernantes, no se toman en serio sus responsabilidades.

Cuando en el Congreso veo acusaciones de un lado para otro, insultos, dimisiones, 'y tú más', a mí me produce absoluta indignación.

Yo quiero que en el Congreso se legisle, que se hable de las cosas importantes: del precio de la cesta de la compra, de la gasolina, de la vivienda. Y se habla poco y mal. No hay un acuerdo nunca, ni un consenso, ni se sientan, ni se llaman.

El presidente no ha llamado nunca al líder de la oposición en los últimos dos años. Esto es un escándalo. Necesitamos una gran sentada, un proceso de reflexión y arrimar el hombro. Que nos gobiernen los buenos, los mejores.

Eso ya paso con el 15-M, la gente se echó a las calles, y los que llegaron a la política también defraudaron a la sociedad.

Fue una decepción absoluta. ¿Pero qué hacemos, nos quedamos en casa?

Y entono el mea culpa: yo no he salido a manifestarme. Estoy durmiendo en mi casa y tampoco estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas en Sol.

No me siento identificado ni representado, pero por lo menos es gente que tiene amor propio y que sale a la calle a manifestarse.

Nos hubiera ido mejor si en estos últimos cinco años hubiéramos protestado pacíficamente siempre. Pero hay que exigir. Pagamos muchos impuestos, incluso algunos confiscatorios, exageradamente elevados. Nos merecemos más.

¿Por qué le tenemos tanto miedo a Marruecos? ¿Por qué ahora estamos acojonados porque nos quiten la final del Mundial?

¿Qué opina de Ceuta? ¿El Gobierno ha gestionado bien la crisis?

De Ceuta me preocupan los ceutíes. No se puede vivir así, con ese nivel de inseguridad, de incertidumbre. Es muy complicado seguir adelante. Aquí sí que les hemos abandonado todos, no solo el Gobierno.

Además, el hecho de que cada día haya un minuto menos de información sobre Ceuta les hace daño. No podemos olvidarlos porque la situación sigue siendo crítica.

Y a mí no me vale el plazo que dio el presidente del Gobierno: ver la luz al final del túnel a final de año, en diciembre, es mucho tiempo.

Hay algo que no entiendo con Marruecos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a Marruecos? ¿Por qué ahora estamos acojonados, con perdón, porque nos quiten la final del Mundial?

Que alguien nos cuente qué ha pasado con Marruecos, por qué tiene ahora mismo una relación tan cercana con Trump, por qué es un gigante.

Me parece que hay mucho oscurantismo en la relación España-Marruecos y en esta influencia que tiene de repente Marruecos en el mundo. Hay algo que no nos han contado y me gustaría saberlo.

Me gustaría que el presidente nos contara cuáles son sus conversaciones con el rey o el presidente de Marruecos.

Lo de Ceuta ha sido una chapuza. Tuvimos que ser más prudentes y no escuchamos a los que nos advertían.

Matías Prats Jr. Sara Fernández

¿Qué cree que va a pasar con la final del Mundial?

Desde la Federación Española se sigue confiando en que la final se juegue en España. Yo tengo dudas, porque todo lo que me llega es negativo.

Marruecos está haciendo bien las cosas desde su candidatura y desde su posición dominante ahora. Han seducido a Infantino, y este necesita a Marruecos para ser reelegido en la FIFA como presidente de nuevo.

España está pecando de inacción. Llevamos un año sin levantar la voz, sin vender nuestra candidatura, sin anunciar nada. ¡Estamos parados! Hemos dado por hecho que nos van a dar la final del Mundial, pero esto hay que trabajárselo.

Nos han adelantado por la derecha: han convencido a Trump, han liado a Infantino, han construido un estadio de 120.000 espectadores en Casablanca.

Coño, vamos a fardarle, vamos a presumir de lo nuestro, ¡que lo tenemos todo! Y yo insisto: este es el Mundial de España o para mí no es.

Si España pierde la final, ¿sería partidario de retirar la candidatura del Mundial?

Si no nos dan la final, yo cogería las maletas y me iría. Pero hay acuerdos firmados, hay compromisos, y esto no es tan fácil como 'señores, me levanto y me voy y ahí os quedáis'.

Nos merecemos un Mundial en condiciones, pero que sea el Mundial de España. Portugal es un buen compañero de viaje, pero Marruecos no, está utilizando malas artes para ganarse el pan de la FIFA.

"Estoy convencido de que el Balón de Oro lo va a ganar Lamine Yamal; Mbappé es un jeta, no es el líder que fichó el Madrid"

¿Quién cree que va a ganar el Balón de Oro?

Estoy convencido de que lo va a ganar Lamine. Y los que lo voten no se van a equivocar porque este tipo va a ser leyenda del fútbol.

Cuando recitemos dentro de 20 años a los mejores jugadores de la historia, estoy convencido de que diremos: Pelé, Messi, Cristiano, Maradona, Cruyff… Lamine. Va a marcar una época. Y Mbappé seguramente sea segundo.

Otra vez está en la diana después de ser visto en Francia tras lesionarse…

Es que Mbappé es un jeta. Lo que ha hecho no es ni ético ni estético. Yo no dudo de su lesión, dudo de su compromiso con el Madrid. No es el líder que fichó el Madrid.

Tengo la sensación de que él está por encima del bien y del mal, que pasa de puntillas, que si el Madrid gana, bien, y si no, pues yo quiero mi Balón de Oro, pero el mío, no los títulos vuestros.