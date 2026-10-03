'Operación Trampolín': la Policía desembarca tanquetas en Ceuta para desalojar a los invasores de la playa antes de la visita del Rey

Ceuta se blinda apenas dos semanas antes de la visita del Rey Felipe VI y la Reina Letizia a la ciudad autónoma.

La ciudad ha reforzado su dispositivo de seguridad que había hasta el momento con la llegada de tres vehículos de la Policía Nacional, en concreto de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Se trata de dos BMR y un Vamtac S3 que se encuentran guardados en un acuartelamiento militar hasta nueva orden, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Tanquetas llegan a Ceuta para apoyar el dispositivo policial. Iranzu G. Vergara Ceuta

Este tipo de vehículos sirven para "despejar cualquier tipo de manifestación o multitud". Es decir, se utilizan para dar soporte y apoyo a las unidades desplegadas sobre el terreno en las actuaciones que requieran una mayor protección para los policías.

Por eso, estas tanquetas llegan en un momento clave para la ciudad donde está previsto que en los próximos días y semanas se lleven a cabo diferentes dispositivos de seguridad de gran envergadura.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL estas tres tanquetas han llegado a Ceuta "para usarse con la visita del Rey", donde la ciudad se blindará por completo para dar la máxima seguridad a los monarcas durante su estancia.

No se trata del único dispositivo policial que se va a producir en los próximos días en la ciudad autónoma. Uno de los que está a punto de acontecer es el desmantelamiento del asentamiento ilegal de la playa del Trampolín que lleva dos meses en pie generando numerosos conflictos.

Este tipo de tanquetas han llegado para generar una "demostración de fuerza y seguridad" ante la llegada del Rey, pero al estar en la ciudad "podrían usarse, en caso de requerirse, para intervenir en la playa del Trampolín" en el momento en que se produzca el desmantelamiento, según explican fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Tanquetas a su llegada al puerto de Ceuta. E.E. Ceuta

Aunque no habían llegado, en un primer momento, con este fin al considerar que no se precisan este tipo de vehículos blindados para estas actuaciones en las playas.

Ahora la ciudad está en una fase de construcción de nuevos campamentos como el de Caballerizas, Fuerte Mendizábal o ampliación de Sidi Embarek para tratar disponer lo antes posible de nuevas plazas para acoger a los inmigrantes ilegales que se encuentran en la playa.

Por eso, la retirada de las chabolas de esta zona se prevé que sea parcializada y no de golpe, algo similar a lo que ocurrió con la playa de Benítez.

Se prevé que el desmantelamiento se produzca en los próximos días. En un principio, se había puesto como fecha el próximo 15 de octubre y, aunque todavía no hay nada firme, se espera "que eso esté vacío antes de esa fecha", explican a EL ESPAÑOL.

Esto se debe a que según relatan fuentes policiales, "dos o tres días antes de la visita de los reyes, no se va a mover nada ni a nadie porque tiene que estar la ciudad controlada", por razones obvias de seguridad.

Por eso, de producirse el desalojo de alguno de los sectores de la playa del Trampolín debería realizarse antes de esa fecha para poder garantizar máxima seguridad en la ciudad.

Así, la llegada de estas tanquetas formarán parte del operativo de seguridad que viene llevando a cabo la Unidad de Intervención Policial (UIP) en los últimos meses en Ceuta. Una unidad que está siendo la encargada de actuar para mantener el orden público en escenarios donde se precisa de una mayor protección.

Efectivos materiales y humanos

La llegada de estas tanquetas BMR y el Vamtac S3 permiten ofrecer un mayor nivel de protección a los vehículos que llevan custodiando las playas y la ciudad en los últimos dos meses.

Sin embargo, este tipo de vehículos solo se usan en "espacios grandes abiertos, como plazas, por eso en Ceuta no pueden usarse en casi ningún espacio al ser todo calles pequeñas", relatan.

Todo ello forma parte del despliegue de seguridad de la ciudad destinado a los dos próximos focos claros, entre otras actuaciones: la visita del Rey y el desmantelamiento del Trampolín.

Pero, además de los medios materiales en la ciudad autónoma también se encuentran desplegados un gran número de agentes en diferentes unidades para mantener la seguridad en esta crisis.

En concreto, sobre el terreno se encuentran 6 grupos de la UIP formados por 50 agentes cada uno y un grupo de UPR de 30 policías junto con los GRS de la Guardia Civil.

Unos efectivos que están dando respuesta a las diferentes demandas de orden público que van surgiendo en la ciudad y con un dispositivo permanente en los puntos calientes como la playa del Trampolín.

De momento, no han llegado refuerzos a la ciudad autónoma aunque "se espera que lleguen más equipos" en los próximos días para dar un refuerzo de seguridad a los agentes que están ya desplegados sobre el terreno.

Especialmente se trata de nuevas unidades de la UIP que llegan a la ciudad para intervenir en diferentes actuaciones que requieran de su presencia en esta situación.

La presencia de todas estas unidades y medios forman parte de los nuevos dispositivos de seguridad que están a punto de producirse en la ciudad en los próximos días.

De hecho, la llegada de los monarcas implica que la ciudad autónoma tenga que tomar nuevas medidas de protección contando con perímetros de seguridad adicionales para poder garantizar la seguridad de los Reyes en todo momento durante la visita.

Con todo, Ceuta trata de reforzar estas últimas semanas la presencia policial en la ciudad para dar respuesta a los operativos que están a punto de acontecer.

Así el objetivo no es otro que el de blindarse al máximo posible para adaptar la respuesta de seguridad a la realidad de una ciudad cambiante en medio de la crisis migratoria que atraviesa desde hace dos meses.