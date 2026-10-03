Isabel Rodríguez, la ministra hija de albañil con 3 viviendas y senadora a los 22 años: "Se compró la primera casa a los 23"

El martes en la rueda de prensa, tras el consejo de ministros, estuvo buscando folios traspapelados mientras hablaba. Su comparecencia era la central de la convocatoria: los decretos de vivienda para regular el mercado.

Luego lanzó una confesión: "Tengo un cacao...".

La nefasta intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, solo fue el primer acto de una semana negra originada por el desahucio, firme desde hacía meses por el Supremo, de Maricarmen Abascal, una anciana que vivía en un piso de renta antigua en el barrio de El Retiro.

Acuciado por el desahucio y las protestas en Sol, el Gobierno sacó del cajón un documento de trabajo. Y entre el apoyo que necesita de sus socios de gobierno, a su izquierda, y los de legislatura, en la derecha nacionalista, optó por trocear el llamado 'decreto maricarmen'.

Tras aquel cacao y con los textos provisionales, porque los definitivos no existían, al rechazo de ambos decretos ayer, se encuentra el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez.

La ministra sí supo llamar a la empresa propietaria del piso de Maricarmen como "pyme buitre, muy buitre, muy carroñera", cuando Urbagestión, con varias vías de negocio modestas y esa única vivienda, ya había alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para que la anciana regresara pagando un 30% de su pensión.

Cabe reseñar que Isabel Rodríguez tiene un 200% más viviendas que Urbagestión. Tiene, en concreto, tres: una adquirida en 2004, otra, en 2011 y otra en 2018.

El 14 de marzo de 2004 se convirtió en la senadora más joven de España. Tenía 22 años. No fue su único récord. Ocho meses después llegar a la Cámara Alta firmó la compra de su primera vivienda, de 110 metros cuadrados, en Puertollano.

Era el 19 de noviembre, ya había cumplido los 23 y además, compró el garaje, de 6 metros cuadrados.

Fue el mismo año en el que acabó la carrera de Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Nunca la ha ejercido

Isabel Rodríguez García cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública y en la política representativa en los ámbitos autonómico, municipal y estatal.

Hasta 2007 ejerció como senadora por la provincia de Ciudad Real en las Cortes Generales. Entre 2007 y 2008 se ocupó de la Dirección del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha.

Luego durante tres años fue la portavoz del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la última etapa de José María Barreda.

Entre 2011 y 2019, tres legislaturas, fue diputada en el Congreso por Ciudad Real.

Entre 2019 y 2021 ejerció como alcaldesa del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real).

Fuentes vinculadas al PSOE castellanomanchego precisan que sacó "un magnífico resultado". Y que, hasta su llegada al Ministerio, Isabel era "un producto clásico de la fábrica del PSOE de Castilla La Mancha".

Baste decir que nunca apoyó a Pedro Sánchez en las Primarias del PSOE. "Apoyó a Madina y a Susana".

No fue hasta 2021 cuando Pedro Sánchez, en un giro estratégico que aunó designar mujeres y apostar por el municipalismo, la nombró ministra de Política Territorial. Luego, portavoz del Gobierno de España.

En 2023 la designa Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, manteniendo su condición de Diputada en el Congreso.

El producto político clásico, refieren las fuentes consultadas, "cuando llega al Gobierno de España en 2021, pues su trayectoria cambia". Lo que no ha cambiado es su relación con Emiliano García-Page, que sigue siendo buena. "Mejor que con otras ministras".

Trabajadora y humilde

Isabel es la mayor de tres hermanas. Nació en 1981 en Abenójar, a 47 kilómetros de Ciudad Real. Su padre, José Manuel, era albañil y también trabajó en el campo. Luego la familia acabó regentando el bar del abuelo Silvino, Escalón 2000, ya desaparecido.

Cursó sus primeros estudios en el colegio público Nuestra Señora de la Encarnación, en Abenójar. El bachillerato lo hizo en el IES Atenea de Ciudad Real, y luego se matriculó en Derecho.

Tras la barra del Escalón 2000 estuvo Isabel, alternando los estudios con el trabajo, hasta que el PSOE local la fue a buscar.

Isabel Rodríguez, en su etapa como portavoz de Gobierno de la Junta. EE

Está casada con Iván Molinero Camacho y tiene dos hijos. Además de la casa adquirida en 2004, en marzo de 2011 y también al 50% compró una casa de 187 metros cuadrados en Abenójar, donde suele pasar los veranos.

Esta segunda vivienda la adquirió justo antes de convertirse en diputada al Congreso por Ciudad Real, según la declaración de bienes presentada en la cámara autonómica castellanomanchega, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El pueblo de Abenójar la acoge con cariño cada vez que va, algo que hace en familia con muchísima asiduidad. "Es una vecina más, aunque por ser ministra, es nuestra vecina más ilustre. Viene a ver a sus padres, que tienen la casa cerca de la suya, y a su abuela".

Allí certifican que la familia es "muy trabajadora" y de origen humilde. "Su tío es también albañil y todavía hace cositas por el pueblo".

La tercera vivienda

Posteriormente en 2018, Isabel adquirió su tercera vivienda en la provincia de Ciudad Real y también su garaje correspondiente. La declaración de bienes presentada en 2023 no recoge ni la ubicación ni los metros, aunque sí que se ubica en la provincia de Ciudad Real.

Lo que sí aparece reflejado es que esta última, a diferencia de las otras dos, que son al 50%, es suya al cien por cien.

También percibe rentas procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles por un importe global de 5.130 euros anuales.

Lo que no ha variado en 2023 es que posee el mismo Seat Ibiza, comprado en 2006, y el mismo Volkswagen Passat que declaró en 2011 y que había comprado un año antes.

Tiene además un plan de pensiones y en diciembre de 2023 tenía tres hipotecas: dos concedidas en 2004, por un importe inicial de 88.400,00 euros, con un saldo pendiente de 39.510,21 euros y un segundo por un importe inicial de 17.400 euros, con un saldo pendiente de 8.447,75 euros.

En 2020 rubricó otro crédito hipotecario por un importe inicial de 90.000 euros, con un saldo pendiente de 87.042,68 euros.

Iván Molinero Camacho, su marido, es de Puertollano y también militó en el PSOE. De hecho, ambos se conocieron en Juventudes Socialistas.

En Abenójar tuvo dos empresas, Romo Abenójar y Roipa Abenójar, dedicadas a los servicios de limpieza, servicios jurídicos, contabilidad y asesoría fiscal. Luego, en Puertollano, montó una correduría de seguros que liquidó en el año 2016.

Tras la conclusión de su etapa en el tejido empresarial local, encaminó su carrera corporativa hacia la gestión de recursos humanos y cumplimiento en grandes compañías del sector privado.

Así, el mismo año en el que su mujer fue nombrada ministra empezó a trabajar en Solaria Energía y Medio Ambiente, una firma que cotiza en el IBEX 35, donde desempeñó funciones en el área de seguridad y salud laboral, pasando posteriormente a ejercer la responsabilidad de HR Business Partner.

Desde julio de 2024 es el gerente de Recursos Humanos de la multinacional TSL en España. La compañía ejecuta proyectos internacionales de construcción e ingeniería de alta tecnología en España y la Unión Europea. En Madrid está especialmente centrada en la construcción de centros de datos e instalaciones industriales.

En Puertollano la recuerdan por su paso fugaz por la política local como alcaldesa. Tras su desastrosa rueda de prensa y el varapalo del rechazo a los dos decretos de vivienda, fuentes políticas aseguran que "empezó muy joven y siempre ha tenido puestos cómodos, lucidos y con pocas responsabilidades".

Siempre "estuvo muy protegida por el PSOE, y su periplo como alcaldesa fue mínimo. Y aquí, en la política regional y provincial, pues llegado el caso te pueden considerar un semidios, pero en Madrid es distinto".

"El mayor problema"

En su intervención en el Congreso, y como ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez aseveró que la vivienda es "el mayor problema de la ciudadanía española".

Según las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidas por Electomanía, el periodo liderado por Pedro Sánchez se sitúa en la última posición en volumen de vivienda de protección oficial (VPO) entregada en España desde 1981.

Con un acumulado de 78.735 viviendas protegidas terminadas entre 2018 y 2025, esta cifra representa apenas el 3,2% del total de las más de 2,4 millones de VPO finalizadas en las últimas cuatro décadas.

Rodríguez, durante la rueda de prensa presentando los dos decretos. Efe

Incluso situándose por debajo del balance global de mandatos más breves o marcados por severas recesiones económicas, este desempeño refleja el suelo histórico del ritmo constructivo del parque residencial protegido.

Al analizar la métrica en términos de media anual, la brecha se hace aún más evidente. Durante los ocho años asignados al Gobierno de Sánchez, la producción media apenas alcanza las 9.842 viviendas protegidas al año.

Este promedio es el más bajo registrado por cualquier jefe del Ejecutivo en la democracia reciente, quedando sensiblemente por detrás de las 17.571 unidades anuales de la etapa de Mariano Rajoy o de las más de 60.000 y 80.000 logradas en las etapas de Zapatero, Aznar o Felipe González.

Cabe reseñar que desde 2018 a 2025, el último recogido en el informe, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido tres ministros de Vivienda. El primero fue José Luis Ábalos, que asumió la cartera integrándola en el Ministerio de Fomento hasta su caída, en 2021.

La segunda fue, desde 2021 a 2023, Raquel Sánchez Jiménez. Y desde noviembre de 2023 a hoy, y ya restablecido como ministerio independiente, Isabel Rodríguez.