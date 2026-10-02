Un grupo de inmigrantes en el asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta, EFE

Sanidad alerta de que el agua de la playa del Trampolín es un polvorín de contagios por "contaminación fecal relevante"

La playa del Trampolín se ha convertido en caldo de cultivo de infecciones por exposición a bacterias: enterococos fecales. En esa zona del litoral de Ceuta, a diario, las ONG reparten 4.000 raciones de comida a inmigrantes en situación irregular, con lo cual, existe riesgo de contagio para las autoridades sanitarias.

Así lo refleja un informe de la Consejería de Sanidad al que ha accedido EL ESPAÑOL: "Multitud de grupos de inmigrantes se han asentado en la playa del Trampolín, donde desarrollan actividades cotidianas y realizan sus necesidades fisiológicas diarias, por lo que es preciso valorar la situación desde una perspectiva de protección de la salud pública y de prevención de la exposición a posibles contaminantes microbiológicos".

"Por este motivo, el Laboratorio de Salud Pública de Ceuta ha considerado necesario intensificar la vigilancia sanitaria y ambiental de las aguas costeras, correspondientes a dichas zonas de asentamiento, procediendo a la realización de los análisis pertinentes".

En las muestras tomadas en la playa del Trampolín, convertida en un asentamiento ilegal, los resultados reflejaban una "calidad buena" del agua los días 12 y 19 de agosto. Del 24 de agosto al 16 de septiembre, pasó a ser de "calidad suficiente", pero los días 23, 25 y 28 de septiembre saltaron las alarmas.

"En la Playa del Trampolín hay concentraciones muy elevadas de enterococos intestinales y Escherichia coli, claramente superiores a los valores de referencia establecidos para aguas costeras en el RD 1341/2007 sobre la gestión de la calidad de aguas de baño", tal y como refleja el informe de la Consejería de Sanidad de Ceuta.

Los resultados de enterococos fecales en las mediciones de la playa del Trampolín. Consejería de Sanidad de Ceuta

Los técnicos sanitarios de la ciudad autónoma alertan de que existe "un grave riesgo para la salud" para los 4.000 inmigrantes que hacen su vida en este asentamiento, ubicado en la playa del Trampolín donde no se ve a un solo turista desde julio.

"La persistencia de valores elevados en tres jornadas diferentes, así como los resultados obtenidos en la zona de escollera, constituyen un indicador de contaminación fecal relevante desde el punto de vista sanitario", tal y como concluye el informe.

"En consecuencia, y aún cuando la Playa del Trampolín no esté formalmente declarada como zona de baño y estos resultados aislados no permitan establecer una clasificación reglamentaria de la calidad del agua, se considera que existe un riesgo sanitario potencial asociado al contacto directo con el agua contaminada, especialmente ante una exposición frecuente o prolongada".

"Dicha circunstancia supone un grave riesgo para la salud de las personas que se encuentran en dicho asentamiento", insiste la Consejería de Sanidad.

Piden el desalojo

La exposición diaria a las bacterias que contiene el agua de la playa del Trampolín puede provocar infecciones gastrointestinales, como diarrea acuosa, colitis hemorrágica, cólicos abdominales, incluso en casos extremos: insuficiencia renal aguda, destrucción de glóbulos rojos y problemas de coagulación.

De hecho, una fuente del gobierno de la ciudad autónoma confirma a este diario que "se ha pedido que se desaloje la playa" al Ministerio de Migraciones y a la Delegación del Gobierno.

Todo ello, debido a que el propio informe remarca que el Gobierno de Ceuta no tiene competencias para desalojar a los miles de inmigrantes que han tomado la playa del Trampolín.

"No teniendo esta Administración competencia en materia de inmigración, para adoptar medidas dirigidas a impedir el uso como asentamiento de este espacio público de titularidad del dominio público marítimo terrestre, deberán adoptarse las medidas oportunas, para garantizar la salud de los inmigrantes de la zona y prevenir los riesgos sanitarios derivados de la contaminación microbiológica detectada".