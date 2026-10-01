Adrián, grabado por las cámaras de seguridad de la sala de estudio de Sangonera la Seca, el 11 de junio, colándose en el baño de mujeres. Al lado, un detalle de la zona donde colocaba el 'boli-espía'. CNP

El colegio de Lorca donde dará clase Adrián que grababa con 'boli-espía' a opositoras: "Hay preocupación, tenemos niños"

El director y el jefe de estudios del Colegio Alfonso X El Sabio de Lorca se han personado este jueves en la Consejería de Educación, en la víspera de la incorporación de Adrián: el docente interino investigado por colocar un 'boli-espía' en un aseo, para grabar a compañeras de oposición, y que ha obtenido una plaza en este centro.

De forma oficial, el director de este colegio declina pronunciarse y emplaza a este diario a dirigirse a la Consejería de Educación. Pero de puertas para adentro una persona relevante de la comunidad educativa explica el "sentir" del Colegio Alfonso X El Sabio de Lorca, ante la inminente incorporación de Adrián a la plantilla.

"Estamos todos preocupados, no solo por las compañeras docentes sino también porque tenemos niños menores de edad".

Adrián se incorpora este viernes para cubrir una baja de Educación Primaria y tres días después, el próximo lunes, está citado para declarar en la Ciudad de la Justicia como investigado.

En el juzgado deberá responder por un delito de descubrimiento de secretos, por grabar –supuestamente– con un ‘boli-espía’ a compañeras de oposición que se preparaban el temario de Primaria, junto a Adrián, en la sala de estudio de Sangonera la Seca y cuyas partes íntimas fueron filmadas cuando iban al aseo.

"No es solo por lo que haya podido ocurrir con esas chicas adultas, este es un centro con niños y hay una sensación de preocupación bastante importante en el colegio", insiste esta persona que trabaja en el Alfonso X El Sabio de Lorca.

Las imágenes del bolígrafo cámara con el que un profesor grabó a opositoras en el baño de una sala de estudio en Murcia.

Este colegio público -según su propia página web- cuenta con 438 alumnos en Primaria y desde la Asociación de Madres y Padres avanzan que están sobre el caso: "Vamos a estudiar el tema en una reunión con el resto de miembros del AMPA".

El director y el jefe de estudios se han desplazado este jueves a Murcia, para reunirse de urgencia con responsables de la Consejería. De forma extraoficial se traslada a EL ESPAÑOL que la postura del colegio es velar porque la incorporación de Adrián no afecte a la dinámica de la plantilla docente ni de los alumnos.

"Tenemos medidas encima de la mesa, estamos viendo cómo gestionar la situación". "Pase lo que pase, a nivel interno, se van a tomar medidas de prevención". "Nos preocupa como centro que pueda pasar algo", según explica esta persona que trabaja en el colegio.

Este diario se ha dirigido a la Consejería de Educación, para conocer su postura sobre el caso. Un portavoz del consejero Víctor Marín avanza que "se están estudiando las medidas legales a su alcance, para actuar preventivamente, en tanto no se resuelva el proceso judicial".

Desde la Consejería recuerdan que "la pertenencia a las listas de personal interino y la adjudicación de plazas por orden de puntuación son derechos de quienes las integran. Un procedimiento judicial abierto no equivale a una condena y la Administración no puede excluir a nadie de la lista por estar investigado".

El bolígrafo con cámara oculta que una de las opositoras descubrió en el aseo. CNP

Lo cierto es que Adrián, de 26 años, se ganó un hueco en la bolsa de interinos porque ya había ejercido como docente en Cartagena y aprobó la última oposición de Primaria con más de un 10,5.

La convocatoria se celebró el 20 de junio: diez días antes de que la Policía Nacional arrestara a Adrián como el supuesto dueño del bolígrafo fisgón, equipado con cámara HD y tarjeta de memoria, que fue descubierto por una opositora en el aseo de mujeres de la sala de estudio de Sangonera la Seca

"Tiene un derecho laboral adquirido en una oposición", según confirma un delegado sindical de Educación en la Región de Murcia. "Pero parece sorprendente que en la Consejería de Educación no se hayan reunido con él en estos meses, para buscar alguna alternativa a su incorporación a las aulas".

La sensación de "incredulidad" que verbaliza este delegado sindical es la que reina entre algunos miembros del Colegio Alfonso X El Sabio de Lorca. Allí se incorpora Adrián, entre otros motivos, porque también le ampara la presunción de inocencia: no está condenado.

De forma que Adrián puede firmar el documento que todos los docentes están obligados a presentar, acreditando que no tienen antecedentes de naturaleza sexual ni por abusos a menores.

"Al final, él es un docente en activo, aunque no lo entendemos si su situación [legal] es esa", según lamenta esta persona que trabaja en el colegio de marras. "Él tiene su derecho como cualquier trabajador y en los centros no podemos decidir quién viene o no viene".

"La Consejería de Educación no ha comunicado a nivel oficial al centro la situación legal de este muchacho". "Entendemos que ese tipo de decisiones se deberían de adoptar desde la Consejería de Educación, si este muchacho tiene pendiente un caso [penal]". "Es algo que no es muy común, no suele pasar en los centros".

"El problema lo debería solucionar la Consejería de Educación porque en un centro público nos adjudican interinos y debería ser la Consejería la que interponga las medidas oportunas".

El Colegio Alfonso X El Sabio de Lorca. Google Maps

El abogado Antonio Gea representa a las cuatro opositoras que denunciaron a Adrián, como víctimas del 'boli-espía', y explica que "no vamos a plantear ninguna acción contra el investigado, por su incorporación a la docencia, porque la Consejería de Educación es la competente en esa materia".

"Nosotros nos vamos a centrar en conocer si hay más víctimas de grabaciones y en aclarar cuál es la finalidad de esas imágenes, para disfrute personal, para su difusión en canales de pornografía o para su comercialización", según advierte el letrado del despacho Gea Abogados.

Todo ello, debido a que en el informe de la Policía Nacional, sobre el polígrafo fisgón de Adrián (Murcia, 2000), se advierte de la presencia de una imagen del año 2020 y no se descarta que grabara a chicas de 16 años porque en las salas de estudio se admite la entrada de estudiantes de instituto.

“Existe el riesgo cierto y fundado de que el dispositivo intervenido haya capturado, grabado o almacenado, imágenes de contenido íntimo de dichas menores de edad, si el mismo ha sido instalado en otras ocasiones, puesto que el mismo ya contiene una imagen de fecha 3 de febrero de 2020, en una sala de estudio o biblioteca”, tal y como refleja el informe.

La puerta abierta del aseo femenino de la Sala de Estudio de Sangonera la Seca, este martes, donde una opositora descubrió la presencia de un bolígrafo espía. Badía

El debate sobre la incorporación del interino Adrián a las aulas del Colegio Alfonso X El Sabio de Lorca, ya se ha instalado en el seno de su comunidad educativa.

Prueba de ello es la reflexión que lanza una madre de un alumno que cursa Primaria: "Hay que confiar en la investigación y que se prueben los hechos, pero sí tengo cierta preocupación porque es un tema muy delicado".

"Estamos hablando de menores, no sabemos lo que este chico ha hecho con esas imágenes que grabó, desde cuándo lo estaba haciendo, si lo ha hecho también con menores de edad y no se me pasaría por la cabeza dejar a mi hijo en manos de una persona que está siendo investigada por esos supuestos delitos", según advierte esta madre de este centro lorquino.

"¿Quién no te dice que lo vuelve a hacer en el baño del colegio? Pero claro, mientras que no se le juzgue, aquí no ha pasado nada".