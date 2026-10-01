Cientos de menores salen de sus escondites en Ceuta por el rumor de que serán filiados: "Saben que viene Sira Rego"

El barrio de El Príncipe ha vivido este jueves una avalancha de menores migrantes después de que se extendiera por distintos puntos de Ceuta el mensaje de que serían filiados y acogidos en centros este mismo día.

Los menores han empezado a salir de todas las barriadas donde estaban durmiendo hasta ahora, y de la playa del Trampolín para acudir hasta este punto para que les filien.

De hecho, el alcance ha sido tal que muchas mujeres y familias que tenían a menores en sus barrios o casas han acudido a este punto para dejarles y que les filien.

Una de ellas preguntaba a EL ESPAÑOL desconcertada: "¿Pero esto es seguro? Yo he traído a una menor conmigo para que le den una solución".

Estas declaraciones de la ministra han desbordado a los vecinos del barrio que están al límite y critican que "todo siempre que se lo coma la periferia".

"Si no se los llevan vamos a llevarlos nosotros en marcha hasta la Delegación del Gobierno y que se hagan cargo de ellos", denuncian a EL ESPAÑOL las vecinas voluntarias que han acudido al campo de fútbol de El Príncipe.

En esta misma zona, hasta hace unos días estaba instalado el campamento de mujeres y niñas, y han provocado una situación de caos que los vecinos y voluntarios intentan gestionar como pueden.

Todo ha comenzado durante la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al barrio. Un grupo de unos 20 o 30 menores se ha acercado a la ministra para pedirle una solución a su situación.

Rego les ha trasladado que se había encontrado una fórmula para intentar agilizar los trámites y les ha asegurado que se están "coordinando con los servicios de menores para que pudieran ser filiados y acogidos en centros".

Al marcharse Rego de la Asociación de vecinos, han empezado a aparecer cientos y cientos de menores migrantes que estaban escondidos.

Lo que eran unas 20 personas pasaron a ser alrededor de un centenar y, en cuestión de minutos, el mensaje comenzó a correr entre los menores de las distintas barriadas y a alcanzar ser casi "un millar".

Cientos de menores se concentran en el campo de fútbol de El Príncipe tras difundirse el rumor de que serían filiados este jueves. Iranzu G. Vergara EE

Han llegado jóvenes desde El Príncipe, Los Rosales, El Trampolín y Sidi Embarek, además de algunos de los que se encontraban en la zona de la playa participando en las protestas de los últimos días.

No había una convocatoria ni un dispositivo organizado para recibirlos. Ha sido el boca a boca el que ha provocado la concentración.

Los menores se han ido desplazando hacia el campo de fútbol convencidos de que allí podrían ser identificados y avanzar en los trámites para entrar en el sistema de acogida. A medida que se corría la voz, la llegada de nuevos grupos se hacía cada vez mayor.

Una vez dentro, los menores se han organizado en seis filas dobles que ocupan prácticamente la totalidad del terreno de juego, mientras en el exterior las inmediaciones permanecen llenas de chavales esperando para entrar.

A simple vista, son cientos y los vecinos, que se encuentran sobre el terreno, calculan que la concentración podría acercarse incluso al millar.

Los vecinos de El Príncipe que ya habían participado en la organización del anterior campamento de mujeres y niñas han vuelto a ponerse al frente de la situación. Pero denuncian que ya no pueden más.

Unos 500 menores se concentran en el campo de fútbol de El Príncipe tras difundirse que serían filiados hoy, después de la visita de Sira Rego al barrio. Iranzu G. Vergara EE

Un grupo de cinco o seis personas controla el acceso al campo y pide documentación a los menores antes de dejarles entrar.

Algunos muestran sus documentos verdes para acreditar su edad y otros enseñan los papeles directamente desde el teléfono móvil.

Entre quienes están tratando de poner orden se encuentra Rahma, hermana de Ahmed, presidente de la barriada del Príncipe. Como voluntaria, lleva buena parte de la mañana ayudando a organizar las colas y a gestionar la llegada de los menores.

La situación, explica, se ha desbordado en cuestión de minutos. "Todo el mundo está subiendo aquí, pero yo creo que los policías no van a afiliar a toda esta gente. Eran 40 personas, pero mira cuántas somos ahora", cuenta Rahma a este periódico.

A su alrededor, las filas no dejan de crecer. "Hay colas de dos en dos. Hay mucha, mucha gente", relata.

Los vecinos denuncian el estrés y la sensación de agonía que han vivido ante la avalancha. Han pasado de intentar atender a unas pocas decenas de menores a encontrarse con cientos de jóvenes dentro y fuera del recinto, sin que existiera una organización previa ni información clara sobre cómo iba a desarrollarse el proceso.

Cientos de menores se agolpan en el campo de fútbol de El Príncipe tras la visita de Sira Rego.

"Nosotros no le podemos prometer nada. Dicen: '¿Y dónde nos van a llevar?'. Y les digo que yo tampoco lo sé", cuenta Rahma.

Denuncia el efecto llamada, ya que "todos están viniendo y los están trayendo hasta aquí", pero ironiza "que venga la ministra" ante tal caos generado.

Un altercado entre algunos de los menores ha obligado a cerrar provisionalmente la puerta de acceso al recinto, mientras los vecinos y voluntarios tratan de mantener el control de la situación.

Por el momento, ningún efectivo de la Policía se ha trasladado hasta el campo de fútbol, pese a la concentración multitudinaria que se ha formado en el lugar.

"Que se los lleve Mohamed VI, que ya vale de esto", gritaba uno de los vecinos voluntarios ante el estrés sufrido por la avalancha de menores.

Una situación insostenible que los vecinos no saben cómo resolver y tratan de gestionar lo mejor que pueden. Eso sí, denuncian que una vez más "están solos" enfrentando este problema.

La policía sin conocimiento

Al cabo de una hora desde que los menores estaban en este campo de fútbol, los vecinos han llevado agua a los menores proporcionados por una ONG.

Un hecho que ha provocado un tumulto y una pelea entre ellos, por una botella de agua.

Ante esta pelea los vecinos que se encuentran de forma voluntaria coordinando la situación han cerrado las puertas del campo y expulsado a los miembros de la trifulca.

Tras este suceso, ha acudido la Policía Nacional a la llamada de la pelea y se ha encontrado con alrededor de un millar de menores congregados.

Los agentes no tenían constancia de que algo así se estaba produciendo y se han quedado desconcertados al encontrarse tal escena.

De hecho, dos furgones de la Policía Nacional han estacionado en las inmediaciones y, hasta el momento, tratan de encontrar una solución a la situación que se está viviendo en el campamento.