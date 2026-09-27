Tomás y su esposa, María Luisa, padres del difunto Tomás David, este sábado por la noche, en la plaza de la Ermita de Javalí Nuevo. Badía

Javalí Nuevo exige el arresto de 'El Migalo' por matar a Tomás, maquinista de Renfe: "Tiene que caerle la mayor condena"

Luis conoció a Tomás David en su infancia, en las fiestas de la espuma de Javalí Nuevo: "Éramos unos críos". Este sábado por la noche, Luis hizo de tripas corazón para leer un texto con el que glosar la figura de su difunto amigo, maquinista de Renfe, asesinado de un plomazo por Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo'.

"Es una situación difícil para todos, un mes complicado, trato de hacerme el fuerte, pero es duro saber que 'El Migalo' sigue en libertad", según reflexiona Luis en conversación con el periodista de EL ESPAÑOL, sobre las 21.40 horas de este sábado, antes de colocarse en el atril de la plaza de la Ermita de Javalí Nuevo.

En solo veinte minutos, Luis tendrá que recordar la figura de su querido amigo, con una mezcla de sentimientos de dolor, por su pérdida, pero también de impotencia, ya que su asesino permanece fugado desde un lejano 22 de agosto.

"A Tomás lo conocía desde que era un niño. Era buena persona, siempre preocupado por su familia y por sus amigos, un buen estudiante que aprobó su oposición en Renfe y que tenía un gran futuro como maquinista. Estuvo en México formando a otros maquinistas".

"Su asesinato fue una noticia difícil de asimilar", según prosigue Luis, con un nudo en la garganta. Esta historia ha conmocionado a los vecinos de esta pedanía murciana porque 'El Migalo' era amigo de Tomás David, desde la infancia, como vecinos en la misma calle y compañeros en el Colegio Río Segura.

"Una persona que hace algo de esa magnitud, se define a sí misma. 'El Migalo' tendrá que vivir con eso en su conciencia". Poca conciencia debe tener a tenor de su historial: 30 detenciones por maltratar a tres mujeres, por robos con violencia, por tenencia de armas...

Los padres de Tomás David asesinado por 'El Migalo', este sábado por la noche, en el homenaje a su hijo en Javalí Nuevo.

Los vecinos de Javalí Nuevo dejaron de ver el partido que enfrentaba a España ante Inglaterra, para llenar la plaza de la Ermita para homenajear a Tomás David y clamar por la detención de 'El Migalo' tras sumar 35 días huido de la Justicia.

"Todos los vecinos de Javalí Nuevo están deseando que cojan al asesino de nuestro hijo", subraya Tomás, padre del difunto maquinista de Renfe, sin soltar del brazo a su esposa, María Luisa, de luto riguroso.

"Ver a toda esta gente, nos hace recordar a nuestro hijo, pero nos hace sentir que tenemos su apoyo y que estamos acompañados. Estamos muy agradecidos de ver en esta plaza a todos los vecinos y a los amigos de nuestro hijo", según destaca emocionado Tomás.

A su hijo, muchos de sus allegados le conocían como 'El Gemelo', por ser un calco físico de su hermano Luis y que también trabaja en Renfe. En el centro de la plaza, los vecinos no dejan de colocar ramos de flores en memoria de Tomás David, de encender velas y escribir mensajes de cariño en decenas de post-it.

Una vecina, este sábado por la noche, dejando una vela en la plaza de la Ermita en memoria del difunto Tomás David. Badía

"No sé cuántas veces hemos escrito y borrado este texto porque no sabíamos por dónde empezar", tal y como arranca Luis, la glosa de su difunto amigo, a las diez de la noche, entre un silencio de los presentes que encoge el alma.

"Seguimos preguntándonos cómo se despide a un amigo, creo que nunca podremos hacerlo. A un amigo que no es solo un amigo y que también es un hermano y un familiar, sin ni siquiera llevar tu sangre".

"Amigo, tenías un corazón tan grande que no te cogía en el pecho y una sonrisa en la cara para todo el mundo. Eras ese que se levantaba y te apoyaba en todo momento y tenía ánimos para quien fuera, el amigo que estaba en todas. Ese amigo que jamás imaginarías que tendrías que despedir algún día".

"Ojalá la vida no te hubiese tratado así. Ojalá pudiéramos entender lo que pasó. Pero solo pensamos lo injusta que es la vida y que siempre se lleva a las mejores personas".

En el caso de Tomás David, la vida fue "injusta", tal y como recalca su amigo Luis, el sábado 22 de agosto. Aquel día, se encontraba en la vivienda okupada por 'El Migalo', en el Paraje de Casas Nuevas, y ambos empezaron a discutir, hasta que este último saldó la disputa con un tiro en el pecho a quemarropa.

Luis, con una camiseta negra, este sábado por la noche, antes de leer la glosa funeraria de su difunto amigo Tomás David. Badía

En el homenaje, como era de esperar, no hizo falta recordar unos hechos que todos los vecinos conocen. Tomás David salió de marcha el viernes 21 de agosto, por las Fiestas de San Bartolomé en Librilla, junto a su primo y un amigo.

La noche se alargó hasta el amanecer y acabaron de empalme en Alhama de Murcia, en la bautizada por los vecinos como 'casa de los okupas': la vivienda de 'El Migalo' en el Paraje de Casas Nuevas.

Hubo cubatas, cervezas y alguno consumió cocaína y hachís, hasta que a las cuatro de la tarde de aquel sábado 22, se desató una discusión sin sentido, saldada por 'El Migalo' con la vida de su amigo Tomás David.

Desde entonces, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, le buscan por tierra, mar y aire. Paralelamente, no aminora el sentimiento de impotencia e indignación de los familiares, amigos y compañeros de Renfe de la víctima, profesionales de la compañía ferroviaria que anoche también se acercaron a un homenaje que fue multitudinario.

Prueba de esos sentimientos era el testimonio espontáneo de una vecina que se acercaba al periodista de este diario, para lanzar una reflexión lapidaria: "¿Cómo es posible que 'El Migalo' estuviera en libertad con tantas detenciones a sus espaldas?" "Tiene que caerle la mayor condena", se respondía a sí misma esta mujer, mientras de fondo se escuchaba a Luis.

"Nos quedamos con todo lo que nos has dado. Con los buenos recuerdos y con cada una de tus sonrisas. Con tu bondad y con tu manera de ser. Con cada cosa tuya". "Hay personas que nunca se van, ¿sabes?", se preguntaba Luis, en el texto escrito en memoria de su amigo Tomás David.

El difunto Tomás David, junto a un AVE en la estación de tren en Murcia. Al lado, una imagen de su asesino, Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', en busca y captura por las Fuerzas de Seguridad. Cedidas

La glosa funeraria de Luis emocionó a los asistentes que rompieron con aplausos el silencio sepulcral que reina en la plaza de la Ermita para escucharle. A continuación, habló otra amiga para recordar el "orgullo" y "dedicación" que Tomás David mostraba como maquinista de trenes de mercancías o de transporte de pasajeros, como el AVE.

"Le gustaba viajar y conocer sitios nuevos". "Hoy nos duele que no podemos compartir con él nuevos momentos. Queremos que sepas, Gemelo, que nunca te olvidaremos, que seguirás viajando con nosotros y que siempre te llevaremos en nuestro corazón", advertía esta chica.

"No dejes de sonreír y de cuidar a los tuyos, desde esa estrella que hoy brilla como nunca". "Te echaremos de menos amigos y te recordaremos porque solo se muere cuando se olvida y nosotros nunca te olvidaremos".

Lo mismo le ocurre a Tomás y María Luisa, padres del difunto maquinista de Renfe, los cuales no olvidan quién les ha arrebatado a su hijo: "Esperamos que le caiga la máxima condena por matar a Tomás David".