Belén, pareja de Josep Juanpere, ocultó que le dio un brebaje para una dolencia: investigada por homicidio imprudente

Marc siempre tuvo dudas sobre la muerte de su padre, el afamado arquitecto catalán Josep Juanpere Miret. Una fuente de los Mossos d'Esquadra subraya a EL ESPAÑOL que "al hijo no le convenció que su padre falleciera de un infarto y es una de las personas que ha impulsado la investigación".

"La familia del fallecido presionó para que se investigara", insiste esta misma fuente. Las sospechas sobre el origen del paro cardíaco que acabó con la vida del arquitecto comenzaron prácticamente desde el principio.

Juanpere murió el 26 de diciembre de 2025, en plena Navidad, en su residencia de Baqueira, una muerte inesperada que conmocionó a buena parte de la burguesía catalana.

Josep Juanpere, cofundador de GCA Architects y una de las figuras de referencia de la arquitectura corporativa catalana, murió el 26 de diciembre de 2025 en Baqueira. E. E.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fue movilizado aquel 26 de diciembre, festividad de San Esteban, y ya entonces se produjo un hecho que terminaría resultando relevante para la investigación. "El médico del SEM que le asistió no quiso firmar una muerte natural", prosigue la misma fuente de los Mossos d'Esquadra.

Poco después, el médico forense encargado de practicar la autopsia advirtió de que el cuadro tampoco parecía el habitual. "Más que un infarto, detalló una lesión cardíaca producida por una posible intoxicación", explica en Barcelona a este periódico otra fuente cercana a la investigación.

En ese punto aparece una figura central en las pesquisas: Belén, pareja sentimental de Juanpere, licenciada en Derecho, con un máster en Derecho de las Telecomunicaciones y una larga trayectoria profesional en compañías del sector, según recoge su perfil de LinkedIn.

Procedente de una familia acomodada con intereses hoteleros e inmobiliarios, conoció a Juanpere a través de un amigo común. Mantenían desde hacía aproximadamente dos años una relación sentimental, aunque cada uno conservaba su residencia y nunca llegaron a casarse, como se publicó erróneamente en algunos medios.

Josep Juanpere (d), durante el entierro de Isak Andic, en diciembre de 2024; un año después, él moriría en extrañas circunstancias. E. E.

"Josep cambió mucho últimamente con ella. Dejó de venir a muchas de nuestras actividades. Podría decirte que hacía tiempo que no le veía. Desde el inicio de su relación y después, con el fallecimiento de Isak, hubo un distanciamiento", relata a EL ESPAÑOL uno de sus amigos íntimos.

Juanpere había llevado hasta entonces una vida especialmente activa. Era un gran aficionado a los deportes de montaña y frecuentaba Baqueira durante el invierno para esquiar, una costumbre que explica también su presencia habitual en el valle y la relación estrecha que mantenía con aquel entorno.

Otras fuentes describen a Belén como una mujer con predilección por los productos de medicina natural y de herbolario. Lo que terminó situándola en el centro de las dudas de la familia de Juanpere, sin embargo, fue la "actitud extraña" que, según distintos testimonios, mantuvo durante las últimas horas de vida del arquitecto.

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave del caso, ingresado en coma inducido: su versión contradecía la de la pareja

Últimas horas

Juanpere había ingresado el 24 de diciembre, día de Nochebuena, en el Hospital Comarcal Val d'Aran aquejado de fuertes molestias estomacales. Permaneció allí varias horas en observación y recibió el alta al día siguiente.

Su sobrino Alex, con quien mantenía una relación muy estrecha desde el fallecimiento de su madre —hermana de Josep—, había estado pendiente de él durante aquellos días.

La mañana del 26 de diciembre trató de telefonearle para conocer cómo se encontraba, pero Juanpere no descolgó el teléfono. Belén tampoco respondió a sus llamadas ni a sus mensajes.

Aquella mañana Juanpere tenía previsto salir a esquiar con unos amigos, pero nunca apareció. La ausencia terminó inquietando al grupo, que contactó con Alex para preguntarle si sabía algo de su tío.

El hospital comarcal Val d'Aran en el que ingresó el arquitecto antes de fallecer. CONSELL GENERAU D'ARAN

Después de intentar comunicarse insistentemente con ambos sin éxito, el sobrino decidió acudir a la vivienda de la Vall de Ruda acompañado por una amiga del arquitecto. Al llegar llamaron repetidamente a la puerta. Nadie respondió. Fue entonces cuando accedieron a la vivienda utilizando unas llaves de Juanpere.

La amiga que acompañaba a Alex entró en una de las habitaciones y encontró al arquitecto sin vida sobre la cama. A su lado se encontraba Belén, muy nerviosa y alterada, asegurando que estaba tratando de resucitarlo.

Hay un elemento de aquella escena que los investigadores consideran especialmente relevante: hasta entonces, la pareja de Juanpere no había avisado a los servicios de emergencias. Tampoco había respondido a las numerosas llamadas que había recibido durante aquella mañana.

Fue tras el hallazgo cuando se solicitó asistencia al Sistema d'Emergències Mèdiques. El facultativo desplazado hasta la vivienda confirmó la muerte del arquitecto, pero se negó a certificarla como natural. "No quiso pillarse los dedos porque el panorama era raro", resumen fuentes conocedoras de aquellas primeras actuaciones.

"Al no firmar el médico el deceso porque no vinculaba el infarto a patologías previas, se trató como una muerte biológica y se inició el protocolo de autopsia", explican las mismas fuentes.

Durante las primeras pesquisas llegó a contemplarse que el paro cardíaco pudiera estar relacionado con una posible negligencia médica, dado que Juanpere había acudido al hospital apenas dos días antes y había recibido el alta, aunque esa vía fue descartada pronto.

Relato con lagunas

Las miradas comenzaron entonces a dirigirse hacia Belén. "El comportamiento de la pareja era raro y había lagunas en su relato", recalcan fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Señalan las explicaciones ofrecidas para justificar por qué no respondió al teléfono durante aquella mañana, por qué no abrió la puerta cuando llegaron a la vivienda y, sobre todo, por qué no había solicitado asistencia sanitaria pese a encontrarse junto a Juanpere.

Los investigadores y el entorno familiar repararon además en su conducta después de la muerte. Belén abandonó Baqueira y regresó a Madrid, y algunos allegados de Juanpere la percibieron distante durante el funeral celebrado pocos días después en el Tanatori de Sant Gervasi.

El Tanatori de Sant Gervasi donde el arquitecto recibió su último adiós. Google Maps

Por allí desfiló una parte relevante de la sociedad catalana para despedir al cofundador de GCA Architects, estudio que creó junto a Antonio Puig y desde el que participó en proyectos como las sedes de Cuatrecasas, las torres de Puig en L'Hospitalet, el Hotel Arts o distintos trabajos para Mango, Pronovias, NH y Ferrovial.

El Tanatori de Sant Gervasi, donde el arquitecto recibió su último adiós. Aquel 30 de diciembre de 2025, en la sala 1 ƒaera velado el empresario Carles Vilarrubí, directivo y uno de los fundadores de Catalunya Ràdio. En la sala 2 se despedía a Josep Juanpere Miret. Después del entierro, Belén regresó de nuevo a Madrid.

La investigación

La familia de Juanpere asegura que después perdió prácticamente el contacto con la mujer con la que el arquitecto había compartido los dos últimos años de su vida.

Esa circunstancia también quedó registrada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que ya había centrado parte de sus pesquisas en Belén mientras Marc, hijo del fallecido, mantenía su empeño en conocer qué había sucedido.

"El hijo ha mantenido contacto periódico con los juzgados de Vielha", señalan fuentes policiales. El primer informe forense no detectó tóxicos de forma concluyente, aunque sí dejó, según estas fuentes, "resultados llamativos" y "dudas" sobre las causas del episodio cardíaco que acabó con la vida del cofundador de GCA Architects.

El informe tuvo que ser ampliado y los investigadores comenzaron a entrevistarse con familiares y personas del círculo social del arquitecto. Con el avance de las diligencias fue cobrando peso una hipótesis concreta.

"El fallecido pudo haber ingerido algún tipo de sustancia o producto, como alguna medicina natural o de herbolario, creyendo que eso iba a ayudarle con los dolores que sufría, pero pudo generarle una reacción adversa y un paro cardíaco", explican fuentes próximas a las pesquisas.

Testigo en coma

Su sobrino, uno de los testigos fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante aquellos días en Baqueira, tampoco puede aclarar ahora las incógnitas que continúan abiertas. Alex permanece ingresado en coma inducido en una clínica privada de Barcelona a causa de una dolencia respiratoria.

Los investigadores habían hablado con él en numerosas ocasiones desde la muerte de su tío. A sus amigos les confesaba que aquella sucesión de declaraciones le impedía cerrar el duelo por Juanpere, que se había convertido en uno de sus principales vínculos familiares tras la muerte de su madre.

Su hospitalización deja temporalmente fuera de las pesquisas a una de las personas que puede reconstruir de primera mano buena parte de lo sucedido durante aquellos días y, especialmente, los intentos por contactar con Juanpere y Belén antes de acudir a la vivienda acompañado por una amiga del arquitecto.

Información omitida

La hipótesis que manejan los investigadores sitúa el foco en la posibilidad de que Belén, cuya afición por productos alternativos han mencionado varias personas de su entorno, pudiera haber omitido en sus primeras declaraciones que proporcionó alguna sustancia a Juanpere con la intención de aliviar sus molestias.

La investigación trata ahora de determinar qué ocurrió exactamente y si esa eventual administración pudo tener relación con su muerte."En un caso así, se analiza el móvil del difunto para ver las conversaciones que mantuvo con su pareja antes de fallecer.

También se analizan todas las búsquedas realizadas en Google sobre productos medicinales", explica a este periódico un integrante de la División de Investigación Criminal. "En la autopsia tuvo que salir algo", añade este veterano agente de la DIC.

La detención

Las pesquisas desembocaron este miércoles, alrededor de las ocho de la mañana, en la detención de Belén en una exclusiva zona de Madrid. Agentes de los Mossos d'Esquadra, acompañados por miembros de la Policía Nacional, procedieron a su arresto nueve meses después de aquella muerte inicialmente atribuida a un episodio cardíaco.

Los investigadores practicaron además registros en propiedades vinculadas a la arrestada en Madrid y Málaga en busca de documentación y otros elementos relacionados con el caso. "La investigación pasó de una muerte biológica a un homicidio", resumen fuentes próximas al caso.

Belén será puesta este viernes a disposición del Juzgado de Vielha, donde tendrá la oportunidad de explicar las "contradicciones" que los Mossos aseguran haber detectado en su relato sobre las últimas horas de Josep Juanpere y, entre ellas, una cuestión que ha adquirido especial relevancia en las pesquisas: por qué permaneció junto al arquitecto sin llamar a los servicios de emergencias.

El magistrado deberá decidir entonces su situación procesal y determinar bajo qué calificación continúan las diligencias, entre las posibilidades que se barajan hasta ahora: un homicidio por imprudencia o una eventual omisión del deber de socorro.