Policías en Ceuta denuncian condiciones "tercermundistas" 42 días después del asalto: colchones mugrientos y sarna

Han pasado 42 días tras el asalto en Ceuta en el que entraron al menos 70.000 personas. Desde esa fecha, los agentes de la Policía Nacional que se desplazaron para reforzar la seguridad en la ciudad autónoma siguen en condiciones similares a las que denunciaron hace un par de semanas: duermen en colchones manchados y las almohadas están "mugrientas".

Las imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL tienen lugar en el acuartelamiento Teniente Fuentes Pila, del Regimiento Mixto de Artillería 30 de Ceuta.

"Las almohadas con extensas manchas amarillentas, colchones deteriorados, ventanas corroídas y literas envejecidas componen el alojamiento reservado a parte de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial y de las Unidades de Prevención y Reacción", denuncia la Confederación Española de Policía (CEP).

Ventanas corroídas, almohadas sucias y colchones manchados: así son las condiciones en las que duermen los agentes de la Policía Nacional en Ceuta. EL ESPAÑOL

Frente a esa situación, la CEP acusa a Fernando Grande-Marlaska de consentir este trato y añade: "Exigimos el traslado inmediato de los afectados a un alojamiento digno".

La situación no es una novedad. El pasado 18 de agosto, la Confederación Española de Policía había denunciado que los agentes se encontraban durmiendo en estas mismas condiciones y que hasta tenían que compartir un baño entre 70 personas.

"Si los policías siguen alojados así es porque quienes tienen que resolverlo han permitido que la situación se prolongue, acreditando con ello un desprecio intolerable a los servidores públicos que sí están dando la cara donde ellos no aparecen", agrega el comunicado.

Abandono

Durante el tiempo que los agentes han estado en Ceuta, el problema del alojamiento no ha sido el único. En un principio denunciaron que no tenían órdenes claras sobre cuál era su misión.

Ello se veía reflejado en la playa del Trampolín. En su momento, Javier Otero, portavoz del Sindicato de la Policía Nacional, mencionó que se jugaba al gato y al ratón. "El problema de esto está en la dejación y el abandono que ha mantenido constantemente el Ministerio del Interior. No tenemos órdenes por parte de ellos y muy pocos refuerzos para realizar esta atención".

Aparte de eso, Interior les ha otorgado dietas por 77,13 euros, "de las cuales la diferenciación que hace el ministerio son 48,84 para alojamiento y 28,21 para las tres comidas".

Una de las literas en las que duermen los agentes. EL ESPAÑOL

La última actualización de dietas se realizó en 2005. "Por ese precio no puedes conseguir absolutamente nada en alojamiento", añade Otero.

El tiempo ha pasado y, pese a las constantes denuncias por parte de sindicatos de la Policía, todavía no hay mejoras en las condiciones de los agentes.

"La urgencia de los primeros días no puede servir ya de coartada. Un ministerio capaz de movilizar unidades desde distintos puntos de España tiene que ser capaz de proporcionarles una cama limpia. Que a estas alturas siga pendiente algo tan elemental revela una negligencia vergonzosa y una absoluta falta de respeto hacia los funcionarios", afirma la CEP.

La sensación general de los agentes es de abandono. Incluso se confirmaron dos casos de sarna, por lo que se realizaron actuaciones de limpieza y desinfección.

Respuesta

Los agentes de la Policía Nacional que se encuentran en esta situación han pedido una inspección preventiva de riesgos laborales, pero esta fue desestimada.

"A quienes sostienen esa valoración, les exigimos que pisen el terreno, comprueben el estado de las dependencias, duerman en esas camas y expliquen a los compañeros por qué consideran suficiente la calidad de las instalaciones", comenta la CEP.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha mencionado que las instalaciones no pertenecen a la Dirección General de la Policía. Al respecto, el sindicato dijo que la titularidad del edificio no cambia "quién ha enviado allí a los policías ni quién debe procurarles un alojamiento adecuado".

Ante ese escenario, la CEP ha pedido un realojo inmediato de los afectados y que se haga una inspección presencial "urgente" de las condiciones de alojamiento, higiene y descanso.

"A ese maltrato se añade el intento del Gobierno de desacreditar a los profesionales que advirtieron lo que podía ocurrir en Ceuta. La documentación publicada en la web de Moncloa, tras la desclasificación aprobada por el Consejo de Ministros, acredita que hubo información y avisos previos", continúa el comunicado.

Los sindicatos coinciden en que la situación en Ceuta ha afectado la reputación de los profesionales de la seguridad pública y de la seguridad del Estado. Ante eso, señalan: "Marlaska debe dimitir. Los policías no pueden pagar por quienes siguen aferrados al sillón. Que asuman sus responsabilidades y se marchen. La dignidad de nuestros compañeros vale más que la carrera política de todos ellos", finaliza el comunicado de la CEP.