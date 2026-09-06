El puerto de Ceuta que acogerá a migrantes registró en agosto 1.163 intrusiones para robar y colarse en el ferri a la Península

El informe emitido por el Jefe División de Protección e Infraestructuras Críticas de la Autoridad Portuaria de Ceuta cuantificó que del día 1 al 31 de agosto tuvieron lugar en los diques de Poniente y Cañonero Dato un total de 1.163 incidencias de seguridad.

En concreto, 560 en el Dique de Poniente y otras 603 en Cañonero Dato. Son todas "intrusiones de personas no autorizadas" al recinto portuario.

Todas estas incidencias de protección "son atendidas y registradas durante las 24 horas por el servicio de Policía Portuaria, emitiendo su correspondiente informe de incidencias diario".

El documento fue aportado en el Consejo de Administracion del ente donde, por 11 votos a 4 se rechazó la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones para ceder dos parcelas en zona portuaria para albergar un campamento con mil plazas para migrantes.

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge, a modo de comparativa, las intrusiones registradas por la Policía Portuaria en los meses de enero a agosto "exclusivamente en la Instalación del Dique de Poniente".

Así, y solo en ese lugar, en enero la Policía Portuaria detectó 22 intrusiones; en febrero, 17; en marzo, 0; en abril, 5; en mayo, 0; en junio 2 y en julio 11. En total, 57 en 7 meses, de enero a julio.

En agosto, las cifras se dispararon hasta un total de 560 en esa instalación, pero además añade "603 intrusiones adicionales en el Muelle Cañonero Dato procedentes del Dique de Poniente". Es decir, 1.163 entradas de personas no autorizadas.

La cifra supone un incremento de un 1.940 % con respecto a los siete meses anteriores.

Cabe recordar que la invasión de migrantes, a nado, rodeando el espigón y a través de la frontera ceutí tuvo lugar los días 30 y 31 de agosto.

Se trata de intrusiones para tratar de subirse a los ferris que van a la península, pero también acceder a vehículos de transporte, como camiones, con el mismo fin.

De hecho, las imágenes que abren este reportaje recogen a dos migrantes corriendo por el puerto ceutí y trepando por las estachas de un ferry de Balearia con dirección a la península. Fueron grabadas ayer.

Entre las incidencias figuran, "daños en infraestructuras, la búsqueda y apertura de cuadros de luz para móviles, las roturas de zonas y barreras de acceso, y tratan de introducirse en barcos, camiones o caravanas que embarcan", explica una fuente consultada.

Las mismas fuentes cercanas a la Autoridad Portuaria abundan en que este millar de entradas se ha producido en un mes en el que el recinto portuario "se ha blindado en cuanto a seguridad", tras la invasión, con lo que la instalación de un campamento "va a incrementar aún más las cifras".

Este documento técnico es uno de los muchos aportados por la Autoridad Portuaria de Ceuta y que sirvieron para evaluar -y rechazar- la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones en el Consejo de Administración.

La petición realizada por la Secretaría de Estado de Migraciones recoge la instalación temporal de "carpas y espacios para zonas de descanso, enfermería, dispensario, bancos para intervención social y sanitarios" así como espacios para el personal que los atienda y una caseta de seguridad.

También detalla, en su apartado segundo, que "el dispositivo atenderá las necesidades básicas de los migrantes" en lo referido a "la habitación, la alimentación, la higiene y la asistencia médica, en régimen abierto".

Impacto operativo

El Dique de Poniente cuenta con una explanada de 106.000 m², cuatro zonas de atraque, vía de acceso, operaciones de bunkering, control aduanero y servicios de amarre.

Los terrenos objeto del Real Decreto 706/2026, en las que se está instalando el campamento, se ubican al suroeste, "junto al punto de control de acceso".

Así, el documento recoge que los principales riesgos para la zona portuaria van a ser "intrusiones a buques de carga, robos y, sobre todo, peligro para instalaciones críticas colindantes de almacenamiento de combustible: Ducar II (con capacidad para 42.000 toneladas de combustible) y Endesa,

También figuran "sus líneas conductoras hasta los atraques". En este punto, los técnicos sostienen que "los tanques de almacenamiento de combustible (...) colindan con las parcelas seleccionadas, existiendo interdependencias con operadores del sector energético (Dúcar y Endesa) que reciben sus productos a través de la instalación portuaria".

A este respecto, las conclusiones señalan que "la ocupación [de este espacio con un campamento para migrantes] aumentaría considerablemente el riesgo de sabotaje sobre dichas instalaciones, con riesgo para el abastecimiento de la central eléctrica que suministra a toda la ciudad"

El responsable de seguridad no consideró viable instalar la zona de acogida sin que exista "un refuerzo de seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona exterior e interior del dique".

También, "un Plan de Respuesta ante riesgos y la revisión del Plan de Apoyo Operativo asignado al Puerto de Ceuta".

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria rechazó la cesión el pasado viernes. Al día siguiente, se les notificó por carta la ocupación de los terrenos y la toma de control del Puerto de Ceuta por parte del Gobierno..

Se hizo a través de una carta con el texto del Real Decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el ministro Óscar Puente.