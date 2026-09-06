Objetivo, tesoro de Villena: la operación al estilo 'Ocean's Eleven' para convertir tres siglos de historia "en oro fundido"

Tan solo 90 segundos fueron necesarios para robar de una forma quirúrgica uno de los mayores tesoros del Patrimonio Histórico Nacional de la Edad del Bronce, el Tesoro de Villena.

Eran las 5.16h de la madrugada del 27 de agosto, en ese momento saltaba la alarma del polideportivo municipal que se encuentra a las afueras de esta localidad. Hasta ahí se trasladó una patrulla de la Guardia Civil, una maniobra de distracción perfecta para ganar los minutos necesarios para realizar "el robo del siglo".

Mientras tanto, los asaltantes -entre tres y seis- llegaron con dos coches a la explanada del Museo de Villena (MUVI). Primero intentaron entrar por la puerta, pero al no conseguir acceder al interior, rompieron un ventanal lateral y accedieron a través de él.

Tenían claro cuál era el objetivo y no perdieron ni un solo segundo en conseguirlo. En tan solo cuatro minutos consiguieron acceder a la Sala del Tesoro y sustraer la mayor parte del Tesoro de Villena. Para cuando la Guardia Civil llegó al museo a las 5.24h de la mañana, ya habían limpiado casi al completo este conjunto de la Edad del Bronce.

Una operación perfectamente orquestada y coordinada al más puro estilo de Ocean's Eleven con todo lujo de detalle donde se produjo el golpe perfecto, con la sincronización precisa, la tecnología clave para realizarlo y un engaño como trampantojo: la alarma del polideportivo.

Un golpe que muestra que fue ejecutado por profesionales y, por sus características, incluida la rapidez y la precisión, probablemente se estuvo planificando "durante varios meses".

La Guardia Civil sostiene que los ladrones "conocían el objetivo y habían preparado el asalto" para poder ejecutarlo de esta forma. Ahora, según cuentan fuentes policiales a EL ESPAÑOL, la investigación la está llevando a cabo el equipo de Patrimonio de Alicante.

"Son golpes de menos de 8 minutos, saben a lo que van, lo cogen y salen", explica Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad a EL ESPAÑOL. Generalmente "suelen tener una solicitud de mafias o redes de tráfico ilícito de bienes artísticos. Trabajan para una solicitud privada y organizan todo durante meses", sentencia.

Tenían claro lo que querían y era el oro. Lo que los ladrones han dejado, según el propio alcalde, Fulgencio Cerdán, ha sido "las vasijas de plata, un brazalete y algunas partes del bastón de Reyezuelo".

En total se llevaron 11 cuencos, 28 brazaletes, tres botellas y varias piezas de oro, de las 66 que forman este tesoro arqueológico. Además, también consiguieron llevarse tres de las cuatro coronas que hay de la Virgen y el Niño.

Esta nueva generación de ladrones, "cada vez son más violentos, más agresivos y no tienen problema en deteriorar obras de arte para poder hacerse con los objetivos", según explica Cocho.

Una tesis que va en la línea del informe de Europol publicado el día 21 de agosto Changing tactics, changing targets: the evolving nature of museum heists en el que explicaban las nuevas tácticas de los ladrones basadas en asaltos agresivos y de confrontación directa.

Algo que coincide, exactamente, con el modus operandi de estos ladrones que entraron a la fuerza y respondían a este patrón ilustrado por Europol que señala el uso de mazos, hachas o palancas para poder hacerse con el tesoro.

Eso sí, estos nuevos ladrones que ya no son de guante blanco ni, por supuesto, tan elegantes ni sofisticados como los golpes de Danny Ocean y Rusty Ryan que guardaban una especie de espectáculo. Ahora son grotescos e irrumpen a la fuerza.

Eso sí, resultan escurridizos. El equipo especializado de la Guardia Civil -en colaboración con los agentes locales- continúa tratando de esclarecer uno de los "mayores robos de las últimas décadas" y aseguran que "hay movimiento todos los días".

"Se están tomando declaraciones, cogiendo huellas y haciendo las pesquisas oportunas" para poder dar con el grupo de ladrones, aunque todavía "no se han producido detenciones", según cuentan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Reducción de la seguridad al 30%

Seguramente estos ladrones no son amateur y responden a grupos profesionales, organizados, tal y como desliza Europol. Detrás de ellos suele haber otras organizaciones que tratan el "crimen como servicio".

Siguen estrategias de "inteligencia y contrainteligencia" y lo que hacen, según Cocho, es "visitar pueblos que no cuentan, en ocasiones, con las medidas adecuadas" y aprovechan que la policía o la seguridad privada puede "tardar en dar una respuesta rápida", para ejecutar el golpe.

Lo que está claro es "que no hay obra imposible de robar", lo que se puede hacer son "medidas y contra medidas para tratar de minimizar al máximo el riesgo de robo" de cualquier pieza de arte.

Pero lo que pone de relieve este tipo de robos es que "está en auge el robo artístico porque cada vez son más frecuentes", como el que ocurrió en octubre de 2025 cuando se produjo el robo en el Museo del Louvre de París.

Uno de los principales puntos que está generando discordia entre el PSOE que está al frente del ejecutivo regional y el Partido Popular en Les Corts es cómo se pudo producir este robo y depurar responsabilidades.

Desde el Partido Popular, Nando Pastor, ha reclamado que el alcalde socialista, Fulgencio José Cerdán, "detalle pormenorizadamente todas las circunstancias que rodearon el robo del Tesoro y las medidas de seguridad con las que contaba el MUVI".

Y, es que, los presupuestos municipales reflejan que la partida destinada a Seguridad y Vigilancia del Museo pasó de 10.000 euros en 2025 a 3.000 en 2026 con la reducción del 70%.

Así, las investigaciones que se han realizado hasta el momento junto a un informe policial previo dejaban en evidencia que había graves deficiencias en el plan de protección del recinto. Ahora uno de los principales debates es tratar de dilucidar si realmente el museo y el recinto del edificio garantizaban el nivel 3 de seguridad obligatorio para poder albergar la obra en su interior.

Porque el patrimonio de Villena estaba en una cámara acorazada y pasó después de una reforma en el edificio a esta Sala del Tesoro, es decir, a las instalaciones originales en el propio MUVI.

Pero, para poder disuadir a los ladrones y reducir el riesgo tendría que introducirse, tal y como explica el experto en seguridad, "vigilancia 24 horas" y no solo de una persona, sino que haría falta "que estuviese armado, conectado a un sistema de alarmas", lo cual conlleva "un riesgo".

Para Cocho una de las soluciones podría ser "reproducir con copias idénticas las obras y guardar las originales en cámaras acorazadas", algo que no siempre es posible y que conllevaría un gran desembolso de dinero. Además de que una medida de este estilo quita el atractivo que el público quiere ver: el encanto de la obra original.

Aunque otras medidas para tratar de disuadir del robo puede ser "introducir sistemas de detección de movimiento, urnas blindadas, sensores, cierres automáticos en puertas y ventanas, etc".

La incógnita del paradero del oro

Lo único cierto es que la Guardia Civil y el equipo de Patrimonio están tratando de localizar al grupo de ladrones para poder impedir que el tesoro acabe fundido o en las manos inadecuadas y no es pueda recuperar para el disfrute de la humanidad.

Precisamente ahí están las teorías de los diferentes expertos que son una gran incógnita sin resolver, todavía.

Por un lado, está quienes creen que esta sustracción del Tesoro de Villena no tiene otro fin que "el de ser fundido" porque su valor como metal precioso rondaría los 1,7 millones de euros.

"Nadie sustrae un conjunto histórico como el Tesoro de Villena por devoción al arte. Estas bandas no tienen contactos en el mercado para colocar obras milenarias, y venderlas formalmente en subastas oficiales", explica José Luis Gil, codelegado de España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA).

Una visión que comparte la jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional quien teme que con "toda probabilidad el oro ya está convertido en dinero". Aunque, tal y como explica esta investigación no está a cargo de la Policía y, por lo tanto, la incógnita sigue en el aire.

Esta teoría no la comparte Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad, para este experto al ser uno de los robos más importantes a nivel arqueológico de los últimos años, lo más probable es que "no sea fundido en oro, si no que vaya a una colección privada o acabe en manos de varias personas que quieran ampliar su colección de piezas de arte de la Edad del Bronce", explica a EL ESPAÑOL.

Lo que está claro es que todavía no se sabe el paradero de este tesoro y, ahora, la prioridad es dar con los ladrones para poder llegar hasta él.

Y, es que, tal y como destaca Cocho, muchos seguros negocian con los ladrones a cambio de que les devuelvan las piezas, porque lo importante es eso: recuperar las piezas robadas: "El mercado negro de tráfico de piezas de arte no ha dejado de crecer porque hay una gran demanda. Hay fanáticos que se conforman con ver solo ellos esa obra sabiendo que jamás se podrá mostrar a nadie más".