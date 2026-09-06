El informe de la autoridad portuaria que ignoró Puente: el campamento aumenta el riesgo de sabotajes y de cortes de luz

La decisión firmada por el ministro Óscar Puente para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar la instalación de un campamento para acoger a unos 1.000 migrantes no solo ha pasado por encima de la votación del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Tampoco ha tenido en cuenta el informe técnico de la Autoridad Portuaria, que alerta detalladamente que "en la zona inmediata existen concesiones activas de uso complementario dedicadas a logística y almacenaje".

El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, detalla que entre estas concesiones figuran, además de ENDESA, la factoría Dúcar I, con un almacén con capacidad de 42.000 toneladas de combustible para suministro de buques.

También figuran "sus líneas conductoras hasta los atraques". En este punto, los técnicos sostienen que "los tanques de almacenamiento de combustible (...) colindan con las parcelas seleccionadas, existiendo interdependencias con operadores del sector energético (Dúcar y Endesa) que reciben sus productos a través de la instalación portuaria".

A este respecto, las conclusiones señalan que "la ocupación [de este espacio con un campamento para migrantes] aumentaría considerablemente el riesgo de sabotaje sobre dichas instalaciones, con riesgo para el abastecimiento de la central eléctrica que suministra a toda la ciudad".

Asimismo, el documento hace constar que "ni las Evaluaciones de Protección del Puerto y de la Instalación Portuaria, ni los Planes de Protección Portuarios, ni el Plan de Protección Específico de la infraestructura crítica, todos en vigor, contemplaron en ningún caso los riesgos derivados de la instalación de un recurso de esta naturaleza en las zonas adyacentes al recinto".

Incidencias

A las objeciones en materia energética se suman serios condicionantes urbanísticos y de convivencia ciudadana.

El texto cita expresamente que "los dos accesos a las parcelas conectan con uno de los principales núcleos comerciales de la ciudad, y la zona es contigua a un centro de educación infantil y primaria y a una pista deportiva frecuentada diariamente por centenares de menores".

La sola tramitación de esta medida ya ha desatado rechazo en la zona. Según el informe, "se han producido ya protestas de la comunidad portuaria, concesionarios y vecindario", con cortes de tráfico en la salida de Poniente y en Cañonero Dato que han generado los primeros retrasos en las rotaciones de los ferris de pasaje con la península".

Una de las infrastructuras cercanas es el almacén del Banco de Alimentos. EFE

Paralelamente, la Autoridad Portuaria anticipó escenarios de sobreocupación y recuerda en su informe técnico que "se advierte del riesgo de asentamientos ilegales en las proximidades (escolleras) cuando se agote la capacidad del dispositivo, con el precedente de la crisis migratoria de mayo de 2021".

En aquel entonces la ocupación de las escolleras provocó que se interrumpieran "las operaciones de suministro a buques".

Intrusiones crecientes

Esta preocupación se fundamenta además en la reciente evolución delictiva. Porque el documento detalla además las incidencias de protección registradas por la Policía Portuaria en la instalación Dique de Poniente desde la invasión.

Así, de 11 en el mes de julio han pasado a 560 en el mes de agosto, documentándose además 603 incidencias en el Muelle Cañonero Dato durante el mismo mes, con origen en buena parte "en intrusiones producidas en la primera instalación".

La postura expresada por los técnicos concluye de forma tajante estimando que "se considera no recomendable la instalación de una zona de acogimiento de inmigrantes en la zona portuaria".

La instalación del campamento en el recinto portuario empezó tambièn ayer. EFE

Abunda en que, de acordarse, "resultaría imprescindible un reforzamiento adecuado de la seguridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un plan de respuesta ante situaciones de riesgo".

El dictamen cierra remarcando una conclusión final: que "no se considera viable la instalación sin un reforzamiento adecuado de la seguridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tanto en la zona exterior como en el interior del Dique de Poniente".

Además, inciden en la necesidad de "un plan de respuesta ante situaciones de riesgo y la revisión del Plan de Apoyo Operativo asignado al puerto de Ceuta".

Pérdida de fondos FEDER

Cabe reseñar que en los terrenos estaba prevista la realización de una obra de urbanización de la ampliación del Muelle de Poniente-1, ayudas europeas de los Fondos FEDER e incluida en el Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria 2026-2027.

Los trabajos comenzaban este mismo mes, a ejecutarse en un plazo de 8 meses. Los Fondos FEDER, que ascienden a 3,3 millones de euros,

La inversión de fondos europeos asciende a más de 3,3 millones de euros.

Así, la imposibilidad de realizar estas obras en plazo por la ocupación de parte de los terrenos con el campamento para migrantes conllevaría la pérdida de estos fondos de financiación europeos, causando un enorme perjuicio a la Autoridad Portuaria ceutí.

Del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, celebrado el viernes, votaron en contra de la propuesta de cesión los sindicatos UGT y CCOO, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresario.

Tambiñen lo hicieron los vocales representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma (3 el PP, 1 MDYC y 2 el PSOE), además del presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel.

Frente a estos 11 votos en contra, a favor de la cesión se expresaron el capitán del Marítimo, el representante de la Delegación del Gobierno en Ceuta, el vocal de Puertos del Estado y el abogado del Estado, todos ellos con cargos vinculados al Gobierno central.

Pese a este criterio desfavorable y al bloqueo institucional reflejado en la votación, el Ministerio de Transportes hizo ayer uso de sus competencias estatales para autorizar la ocupación temporal de las parcelas amparándose en la situación de emergencia.

La instalación del campamento comenzó tambén a efectuarse ayer.

En la publicación de la medida hoy en el Boletín Oficial del Estado recoge en su artículo 5 que "aun pudiendo la ocupación temporal incrementar determinados riesgos asociados a infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria, concurren razones de interés general" para haber tomado las instalaciones.