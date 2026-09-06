Fouad Buchta, el ceutí creador de oros olímpicos: "Esto ha sido una invasión y la única que ha dicho la verdad es Robles"

Fouad Buchta (Ceuta, 1973) es un palista y entrenador de piragüismo. Como deportista, ha sido campeón de España y subcampeón del mundo y dos veces preseleccionado para los JJOO en la modalidad K-1 1000 metros.

También formó parte del grupo de suplentes que se preparó durante un mes y medio en Washington antes de los Juegos de Atlanta.

Tras su retirada, orientó su carrera como técnico de élite. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue el entrenador del palista de Belice Amado Cruz.

También entrenó al argelino Brahim Guendouz, con quien logró la medalla de oro en K-1 200 metros de los Juegos Paralímpicos de París 2024, la primera presea paralímpica de la historia para un kayak de África.

Desde hace años ejerce como entrenador de piragüismo en el Real Círculo de Labradores de Sevilla; Es además diplomado en Magisterio, especialidad de Educación Física

Y además de todo esto, es musulmán, ceutí y del PP: es el secretario de Deportes en la ejecutiva de Juanma Moreno.

Nacido en la Playa Benítez, reside habitualmente en Sevilla, aunque se escapa casi todos los fines de semana a su casa del Príncipe Felipe, uno de los barrios caballas más afectados por la presencia de migrantes.

"Los tengo en primera línea, porque estamos justo al lado de la frontera", explica a EL ESPAÑOL.

A Fouad lo ocurrido los días 30 y 31 de julio le pilló en el Campeonato de España de Piragüismo, en Asturias.

"Esto que ha pasado era inimaginable", valora. "Es verdad que siempre a través de la frontera ha habido pases, pero pocos. A lo mejor 1.000 personas, 2.000... en un año entero. Pero no una avalancha de esta índole".

Pregunta.- En la península, para determinados actores políticos hay hasta una batalla semántica. ¿Cómo califica lo ocurrido? ¿Crisis migratoria o invasión?

Respuesta:- Esto ha sido una invasión, no hay que darle más vueltas. En Marruecos no se mueve nada sin los militares y la policía. En la península puede haber otro punto de vista pero no aquí: la policía y los militares marroquíes controlan desde la frontera hasta Castillejos.

"¿Que con qué fin ha hecho esto han hecho esto? Unos unos dicen que es para provocar una crisis de Gobierno, otro que es un chantaje... Todo eso es interpretable y y discutible, pero que ha sido una invasión, está más claro que el agua".

Buchta sostiene que "esto que está pasando en Ceuta no es ni de derechas ni de izquierdas. Los caballas lo que queremos es que se cumpla la ley y la Constitución. Y entraron ochenta mil y se han ido muchos, pero aquí quedan miles".

Asevera que "entiendo la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre las entradas a nado que imposibilitan las devoluciones en caliente porque el mar no es una barrera física, pero es que también entraron por el espigón".

Porque, continúa, "el espigón sí es una barrera física. Da igual si es de veinte metros de longitud o cien metros de longitud: se lo han saltado".

La gestión

Sobre el mes transcurrido desde la invasión y la puesta en marcha de un plan de choque, el Consejo Extraordinario de Seguridad Nacional y un mando único operativo anunciados por Pedro Sánchez tras su vacaciones, asevera, tajante, que "aquí, del gobierno la única que ha dicho la verdad ha sido Margarita Robles".

Además, destaca que, por inacción u omisión, en la ciudad "el primero que tiene que irse es el delegado del Gobierno en Ceuta, el General de Zona de la Guardia Civil y el comisario de la Policía Nacional. Y luego, los ministros".

Fouad, con Juan Vivas, en el Congreso Nacional del PP. Cedida

Sobre la situación de los caballas, "estamos divididos, porque sabemos que si se van a la península puede generar un efecto llamada, pero tampoco los queremos aquí".

La solución "para las cuatro culturas" que integran la sociedad ceutí "es que todos se vuelvan a sus países de orígenes. Todo lo demás lo demás va a generar un efecto llamada".

Abunda Fouad Buchta en que "si se envían a la península, en unas semanas se plantan en la frontera veinte mil migrantes y del Sahel para arriba. porque saben que si entran en Ceuta se les traslada al continente europeo".

Algo, sostiene, que supondría que "Marlaska y el Gobierno quedarían mal porque ellos dijeron que no iba a llevar ni uno".

Así, para la sociedad caballa "es una situación jodida. Esto tiene difícil solución, no va a ser a corto plazo y va a ser dolorosa".

Con un trato constante y fluido con el presidente de la Ciudad Autónoma, subraya que "ya le transmití a Juan Vivas que en sus mensajes aludiera a la importancia a la paciencia y sensatez de los caballas".

P.- ¿Qué solución habría?

R.- Traer a 300 funcionarios que agilizasen las filiaciones y a cincuenta jueces que firmasen los expedientes de expulsión.

Ceuta "siempre ha sido una ciudad muy abierta y siempre ha abrigado a personas inmigrantes, pero con su pasaporte y su espacio para todos. Una inmigración controlada, pero no esto".

Como musulmán, recoge el sentir de una comunidad "que tiene que estar demostrando continuamente su españolidad", y que "tiene miedo e incertidumbre porque ha llegado gente nueva de la península y los meten en el mismo saco de los que han venido".

Así, sostiene que "el mayor tesoro de Ceuta es la convivencia, sus culturas sus religiones y sus fiestas. Siempre nos hemos tratado con respeto, hemos jugado juntos, estudiado juntos y nos hemos llevado bien. Y de lo que está ocurriendo también se están aprovechando muchos partidos políticos".