Gonzo ('Salvados'): "El Gobierno no puede salir bien parado de la gestión de Ceuta. Debió aparecer desde el minuto uno"

"¿Qué sentido tiene repetir en Salvados lo que ya están haciendo otros con Ceuta? Iremos cuando tengamos algo que nadie más pueda contar".

Así de contundente se muestra Gonzo en conversación con EL ESPAÑOL, al responder por qué el programa arranca la temporada dedicando una doble emisión a Rita Barberá y no a la invasión de la ciudad autónoma.

"Pudiendo abrir temporada con un programa de sello Salvados, con una trama casi shakesperiana, ¿por qué no lo íbamos a hacer?", explica el presentador y director del formato de laSexta, que cumple 18 años en antena.

"No vamos a dejar de ser Salvados por atender a gente que lo único que quiere hacer es picarnos", añade.

Este domingo, Salvados construye un retrato poliédrico de la que fuese alcaldesa de Valencia, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte. El programa cuenta con el testimonio de Francisco Camps, José Manuel García-Margallo o Joan Ribó, entre otros.

El presentador de 'Salvados' Gonzo. Atresmedia

El periodista gallego, no obstante, se muestra crítico con la gestión del Gobierno al considerar que no actuó desde el "minuto uno" ante una situación como la de Ceuta, en la que debía garantizarse el Estado de derecho.

Gonzo también se moja sobre la otra polémica del verano: Ayuso y el ático de Chamberí. "Que ahí hay algo que ocultar está claro", dice, y añade que cree que "algo se ha roto dentro del PP de Madrid".

Volviendo a Salvados, el espacio de Atresmedia también ahondará en figuras de la talla como Joaquín Reyes, Miguel Ríos y Almudena Cid en próximas entregas.

¿Por qué Salvados arranca temporada con Rita Barberá?

Se cumplen 10 años de su muerte y su historia abarca lo más llamativo de la política, los amores y los odios, y las mayores traiciones. Tuvo un final que es una auténtica tragedia.

Pudiendo abrir temporada con un programa de sello Salvados, con una trama casi shakesperiana, ¿por qué no lo íbamos a hacer?

Además, en la investigación supimos que todavía hay causas judiciales de personajes de la época de Rita Barberá que están abiertas y de las que en estas semanas puede haber novedades. Nos fuimos de vacaciones diciendo: 'Es la mejor apuesta que tenemos para arrancar temporada'.

El auge y la caída de la alcaldesa más famosa de España: Rita Barberá.



El próximo domingo, ESTRENO DE TEMPORADA. pic.twitter.com/yPnL1NBkfo — Salvados (@salvadostv) August 30, 2026

El programa ha recibido críticas por no abrir el curso con Ceuta. Jordi Évole salió al paso diciendo que nadie marca la "agenda" y la "línea editorial" de Salvados y que sumarse a la "invasión mediática" no va con el formato.

El primer tema del que hablamos cuando empezamos a trabajar es Ceuta, evidentemente. Pero si no puedes hacer algo mejor que lo que se está haciendo o aportar nada nuevo, no vamos a dejar de ser Salvados por atender a gente que lo único que quiere hacer es picarnos.

Las decisiones sobre lo que hace Salvados las toma el equipo del programa y laSexta. Pero yo ahí hago mía la decisión como director de programa de si no tenemos nada que aportar a lo que se está haciendo, no lo hagamos.

¿Cuántas horas de televisión al día hay sobre lo que está pasando en Ceuta? Insisto, somos Salvados y si Salvados es lo que es y lleva los años que lleva en antena, es por aportar siempre algo más, algo distinto.

No somos un programa que se emita cada día, somos un programa que se emite los domingos a las 9:30 de la noche, por lo que podemos tener más margen para preparar algo con más tiempo, a diferencia de compañeros que hacen uno diario.

¿Qué sentido tiene repetir un tipo de contenido en el que insisto, no podemos aportar nada más? No significa que digamos: 'Bueno, pues nada, nos olvidamos de Ceuta'.

Llevamos trabajando desde el primer día que nos incorporamos después de vacaciones en poder hacer un programa que tenga como contexto la cuestión social o estratégica. Cuando creamos que lo tenemos y que sea algo que nadie más puede tener, iremos con ello.

"¿Qué sentido tiene repetir en 'Salvados' lo que ya están haciendo otros con Ceuta? Iremos cuando tengamos algo que nadie más pueda contar"

¿Qué valoración hace del periodismo que se está haciendo en Ceuta?

Entiendo que cuando vuelves de vacaciones tienes que engancharte de nuevo al trabajo y conseguir que la gente se interese por tu propuesta. Eso ocurre en radio y televisión, especialmente en los programas de actualidad diaria.

Recuerdo años en los que todo empezaba desde casa y otros en los que se arrancaba en un parque de generadores.

Ese día [el primer día del curso televisivo], Susanna Griso y Ana Rosa también tenían en su programa al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Es normal: son espacios que informan de la actualidad.

Otra cuestión es hasta dónde se llega para mantener un tema en pantalla y seguir generando minutos sobre él. He visto cosas buenísimas y me he sentido bien informado sobre lo ocurrido en Ceuta, pero también otras que me han generado rechazo.

El periodista y presentador de 'Salvados' Gonzo. Atresmedia

¿Por ejemplo?

Yo no voy a señalar a otros compañeros en público, ni poner nombres ni apellidos, como no me gusta que lo hagan sobre mi equipo y sobre mi trabajo. Pero sí que como espectador he visto cosas que me han generado rechazo porque considero que no es información.

¿Qué le parece la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis?

Estoy como el resto de ciudadanos, intentando enterarnos bien de todo lo que ha pasado. Lo que no se puede dejar de criticar es que el Gobierno no aparezca desde el minuto uno cuando se da una situación así.

Hay que atender a quienes llegan y dar respuesta a una ciudad como Ceuta, que de repente recibe a una cantidad tan grande de personas. Las vidas necesitan seguridad, rutina y previsibilidad; eso también es un Estado de derecho.

Ahora mismo los ciudadanos de Ceuta te dicen que esta situación no forma parte de sus planes de vida. En ese sentido, creo que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una respuesta social.

La propia Margarita Robles lo ha reconocido al pedir perdón por haber llegado tarde y haber hecho las cosas peor de lo que deberían. Luego está, por supuesto, la cuestión política.

"Como espectador he visto cosas de Ceuta que me han generado rechazo, pero no voy a poner nombres ni apellidos"

¿Cree que puede haber consecuencias políticas después de revelarse el informe de la Policía sobre Ceuta que apunta directamente a Marruecos?

No tengo ni idea. Me llama mucho la atención todo lo que sale, pero también cómo se ha actuado desde el propio organismo que hace ese informe, que, por cierto enhorabuena a la compañera de EL ESPAÑOL María Peral.

Que mientras el presidente del Gobierno está hablando de excusar a Marruecos, pueda estar presentándose un informe de un organismo de fronteras en un juzgado diciendo que sí había informes que señalan directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes, pues todo esto llama la atención.

Que el Ministerio del Interior diga que no tenía conocimiento y que todavía no sepamos si el director general de la Policía conocía un informe elaborado por un organismo de la propia Policía, a mí me interesa por las consecuencias que pueda tener. Quiero enterarme bien de todo lo que ha pasado.

Evidentemente, en el momento en el que hablamos [la entrevista tuvo lugar este pasado miércoles], el Gobierno no puede salir ni mucho menos bien parado de toda esta gestión.

Gonzo en el 20º aniversario de laSexta. GTRES

La otra polémica que ha marcado la agenda informativa del verano ha sido el ático de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué le parecen sus explicaciones? ¿Qué opinión le merece?

Que ahí hay algo que ocultar está claro. Si hasta en tu propio partido te dicen que quedan explicaciones por dar… A mí me flipa que se pidan seis millones de euros por un ático que no deja de ser un piso en una calle de Madrid.

Lo peor de todo esto es que la gente termine pasando de la política y deje de confiar en cargos tan importantes como la presidencia de la comunidad autónoma en la que vive. Ese es el verdadero peligro: empezar a pensar que quien pide tu voto solo quiere pegarse la vida padre.

La sensación que me deja sobre el ático es que algo se ha roto dentro del PP de Madrid. Por cómo salió la información, parece que los cuchillos han vuelto a volar y hay una guerra interna.

Y, en ese sentido, vuelvo a aquella famosa frase de Churchill: 'En política tienes rivales, enemigos y, después, a los hijos de puta de tu propio partido'.

"La sensación que me deja el ático de Ayuso es que algo se ha roto en el PP de Madrid"

¿Qué supone estar al frente de un programa como Salvados, que lleva 18 años en antena?

Un privilegio y una suerte. Después de ocho años, también hay una sensación de rutina y de estar instalado en una realidad que probablemente ni imaginaba cuando acepté hacer Salvados.

Sobre todo, la satisfacción de haber cumplido un objetivo: darle larga vida a un formato fundamental en la historia reciente de la televisión de nuestro país.

¿Busca Salvados que las investigaciones que realizan tengan consecuencias legales?

Depende. En el caso de Rita Barberá no, otras sí. La temporada pasada hicimos un programa que era el caso Goodyear donde ahí sí era la intención.

Nosotros no somos abogados, somos periodistas y contamos historias. La intención que tenemos es informar y, en alguna entrevista, entretener más que informar. Hacemos un programa de televisión.

Pero, si nos encontramos un caso como el de Goodyear, donde aparecen nuevas pruebas que puedan cambiar la realidad oficial, nos lanzamos a ello. También pasó con el programa sobre la DANA de Valencia.

Gonzo entrevistó a Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana para 'Salvados' el pasado noviembre. Atresmedia

La entrevista a Salomé Pradas fue el programa más visto de Salvados desde tu llegada. ¿Es una de las entrevistas de las que se siente más orgulloso?

Que consiguiera el dato más alto que ha hecho Salvados en los últimos años, eso significa que la historia interesó. No es orgullo, sino alegría y sensación de ser un afortunado por el equipo que tengo.

Pero cuando consigues contar algo que le mejora la vida a la gente, ahí sí que me siento orgulloso y puedo sacar pecho aunque luego el programa haya tenido mala audiencia.

¿Cree que la polarización está castigando a las audiencias de laSexta?

Los datos de audiencia responden a muchos factores. La polarización y el clima político y social, en una cadena donde la información es tan importante, evidentemente influyen, pero no son los únicos.

Ha habido otros momentos de mucha tensión política y social en los que laSexta despuntaba y tenía grandes datos de audiencia.

Además, otras cadenas que en su momento despreciaron la información han entendido que muchas veces el interés de la gente está precisamente en la actualidad. No somos los únicos en este escenario, y los aciertos de otras cadenas también pueden condicionar nuestros datos.

"La polarización influye en las audiencias de laSexta, pero no es el único factor"

¿Cómo lleva las críticas en redes sociales? ¿Se mete mucho en ellas?

He cerrado mi cuenta de Twitter y prácticamente no entro en Instagram porque dejé de sentir que me aportaban algo positivo o que podía aprender en ellas.

Ojalá algún día pueda decir: 'Hostia, me vuelvo a abrir una cuenta en Twitter porque creo que vuelve a ser un sitio que merece la pena'.

Es una cuestión de dónde me cunde más el tiempo, y hoy me cunde mucho más fuera de las redes sociales. Yo respeto mucho a los que siguen estando en ellas, pero por mi forma de ser y de entender el trabajo, prefiero no estar.