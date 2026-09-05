La atención a los migrantes heridos en reyertas satura las Urgencias en Ceuta, con el triple de pacientes que hace un año

Abajo, la sala de espera antes del triaje en las Urgencias hospitalarias, en plena calle. EE

La actividad asistencial registrada en las Urgencias hospitalarias de Ceuta entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2026 ha experimentado un repunte del 207 % respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Así, del 30 de julio al 1 de agosto de 2026, la actividad asistencial de Urgencias en el hospital ceutí es un 207% de la del mismo periodo de 2025.

Sin embargo, este porcentaje no refleja la totalidad del impacto asistencial inicial.

¿Por qué? Porque durante las primeras jornadas posteriores a la entrada masiva de migrantes, un volumen considerable de atenciones "no llegó a contabilizarse en los sistemas informáticos al ser prestadas directamente en la vía pública", explican fuentes sanitarias a este periódico.

La magnitud de la presión asistencial fue abordada recientemente en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien confirmó que durante los momentos de mayor saturación las guardias médicas y las Urgencias alcanzaron picos de hasta 1.200 asistencias diarias.

Para hacer frente a este colapso, el Ministerio de Sanidad puso en marcha un plan de contingencia con la instalación de puntos de triaje a pie de frontera y la creación de "circuitos asistenciales" diferenciados, destinados a clasificar patologías graves y estructurar la atención y la asistencia.

Precisamente esta semana, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez detalló este plan de contingencia del Ministerio de Sanidad, que habilitó triajes a pie de frontera y estos circuitos asistenciales diferenciados para clasificar patologías graves y ordenar la asistencia.

La aplicación de dichos circuitos en el Hospital Universitario de Ceuta comienzan con la instalación de la sala de espera para migrantes que se ha ubicado directamente en la calle.

Mientras, el cribado inicial se realiza en un espacio reducido que originalmente estaba destinado, según las fuentes consultadas, a la custodia de detenidos y a la contención de pacientes psiquiátricos.

Conocida internamente como zona fast track, es donde se efectúa el triaje previo al paso de los pacientes a las áreas de atención común.

El fast track presenta, según denuncia el personal sanitario, "deficiencias estructurales" que han obligado al propio personal médico a llevar desde sus domicilios "ventiladores" para paliar el ambiente sofocante de la sala.

Fuentes sanitarias de Urgencias del centro hospitalario, que prefieren mantener el anonimato, denuncian la precariedad de este dispositivo y las difíciles condiciones en las que se está desarrollando la labor asistencial.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, facilitó este miércoles que se habían realizado 10.725 asistencias a personas migrantes entre el 31 de julio y el 31 de agosto, de las que el 60 por ciento se han llevado a cabo en Atención Primaria (AP) y el otro 40 por ciento en las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta

El dispositivo sanitario desplegado ha registrado una media diaria de 335 asistencias a migrantes. El pico se produjo el 31 de julio, cuando se realizaron 1.149 atenciones, mientras que en los últimos cinco días de agosto, la actividad se ha estabilizado con 280 asistencias de media.

En lo que respecta a Urgencias hospitalarias, se han atendido un total de 4.250 asistencias, la media ha sido de 133 diarias, un promedio que se ha reducido a 97 en los últimos cinco días de agosto. Todas ellas, referidas a migrantes.

INGESA ha puntualizado que la distribución en varios dispositivos ha permitido atender sobre el terreno "numerosos procesos de carácter leve" y reducir "derivaciones innecesarias al hospital".

No obstante, las fuentes sanitarias consultadas por este periódico advierten que "estos datos tienen truco porque solo están aportando datos de asistencias a migrantes", es decir, no incluyendo "las atenciones de la población ceutí".

Por ello aseveran que los datos "han duplicado ya la media" del mismo mes de 2025 "en torno a un 207%".

También advierten que el número de pacientes ceutíes en Urgencias ha disminuido en torno a un 10%, "más o menos como ocurrió durante la pandemia, que solo acudían cuando estaban enfermos de verdad porque tenían miedo".

En este mes de agosto y septiembre la mayoría de las asistencias sanitarias a migrantes en este mes se han concentrado en heridas y fracturas óseas "producto de peleas entre ellos", si bien su número ha ido disminuyendo.

"Son atenciones que requieren además una asistencia mucho más compleja, y por tanto, necesitan de más tiempo", subrayan, y destacan que están exactamente con el mismo número de puestos en Urgencias que antes de la entrada masiva de finales de julio: siete.