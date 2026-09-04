Cristina y Jesús "vivían de alquileres" con 28 perros y cuidaban entre basura a sus hijas hasta que murió su bebé

Cristina y Jesús perdieron la tutela de sus dos primeros hijos porque la Generalitat Valenciana detectó que existía "una situación de riesgo para los menores" si seguían al cuidado de sus padres. La pareja se mudó al pueblo natal de ella en Tarragona, tuvo otras tres niñas y un bebé, en un domicilio plagado de basura y 28 perros.

Tal dato evidencia que ni Cristina ni Jesús enmendaron su conducta como padres porque sus tres niñas iban con ronchas al colegio y los Mossos han localizado muerto a su bebé, Nizan, en un domicilio familiar que parecía un estercolero más que una casa donde criar a unos niños inocentes.

"El matrimonio llegó en 2019 a Santa Bárbara", según detalla una persona vinculada al Ayuntamiento de este pueblo de Tarragona.

Cristina S. C., de 29 años, "pertenece a una familia de constructores con propiedades, como un bloque con diez pisos de alquiler". De hecho, este cargo municipal afirma que "no trabajaban" ni Cristina ni su pareja, Jesús A. R., de 35 años, y natural de Castellón.

Solo tenían la obligación de cuidar de sus tres hijas, de entre 3 y 6 añitos, así como de Nizan: un bebé muy celebrado en Santa Bárbara, uno de los pueblos de la España vaciada, cuyo Consistorio adoptó la costumbre de hacer una recepción oficial a los padres que alumbrasen al primer niño del año para fomentar la natalidad.

El pequeño Nizan fue el primer bebé de 2025, pesó dos kilos y medio cuando llegó al mundo un 14 de enero. Aquel año, su mamá, Cristina, fue recibida por el entonces alcalde de Santa Bárbara, Antonio Ollés, y otros tres concejales, siendo premiada con una cesta con enseres básicos para el cuidado de su pequeño.

Pero ni Nizan recibió la atención debida ni sus tres hermanas vivían como princesas, a la vista del estado que presentaba el domicilio familiar: un bloque de cuatro plantas y un sótano colmatados por la suciedad. "El olor era nauseabundo", subraya un integrante del retén que entró en la bautizada como casa de los horrores.

El bloque donde residía el matrimonio en Santa Bárbara con sus tres hijas y el bebé fallecido. P. M.

El viernes 28 de agosto, los Mossos d'Esquadra tuvieron que estrenar sus trajes NBQ de riesgo químico y biológico, para adentrarse en la casa de los horrores, junto a varios bomberos y miembros de la Associació Engrescats -una protectora de animales-.

"Parecía que había pasado un tsunami por la casa: no pisabas el suelo, solo pisabas cosas y bolsas de basura acumuladas", ejemplifica de forma gráfica un integrante del citado retén. "Íbamos con botas de agua y mascarillas con oxígeno".

El operativo se montó después de que el abuelo paterno denunciara la desaparición del pequeño Nizan ante la Policía Nacional. "La madre del bebé llamó a su suegro para contarle que el niño había muerto y lo enterraron en una caja de zapatos en su casa de Santa Bárbara", tal y como explican dos fuentes policiales.

"Nos temíamos que los perros se habían comido al niño", subrayan estas fuentes policiales. Todo ello, debido a que Cristina y Jesús tenían una colección de 28 perros de raza, en estado de desnutrición y un can solo atiende a sus instintos más básicos.

"La prioridad del viernes era sacar a los perros del bloque y empezar a limpiar, para buscar al bebé", según confirma este miembro del retén.

"Todo estaba oscuro y los muebles estaban tirados por el suelo, en las escaleras había un colchón... Me llamó la atención que entre tanta suciedad había una televisión en su sitio, colgada en una pared, y una habitación pintada de color rosa para las niñas". El otro aspecto llamativo de la casa era la extensa "colección de perros de raza" de Cristina y Jesús.

Uno de los perros rescatado de la casa de los horrores de Santa Bárbara donde ha muerto un bebé.

El matrimonio tenía un doberman, un husky siberiano, un chihuahua, un lulú de pomerania... Los perros estaban ordenados por pedigrí en cada planta, los de raza peligrosa atados con cadenas, pero todos tenían una cosa en común: "Estaban desnutridos, presentaban síntomas de enfermedades, como otitis, dermatitis...".

"Nos encontramos a cinco canes fallecidos, en estado de descomposición". Pero ni rastro del cadáver del bebé.

El alcalde de Santa Bárbara, Josep Lluís Gimeno, confirma que los servicios sociales del Consell Comarcal del Montsià tenía abierto un expediente a la familia. Aunque la pregunta que todo el mundo se hace es otra: ¿Cómo es posible que 4 menores vivieran en condiciones deplorables desde 2019?

La pregunta se hace más insoportable por tres motivos. El primero, Cristina y Jesús ya habían protagonizado un mal precedente porque hace seis años perdieron la custodia de sus dos primeros hijos por no prestarles unos cuidados adecuados.

"La Generalitat Valenciana asumió la tutela de los dos niños porque los servicios sociales municipales alertaron sobre una situación de riesgo para los menores y en ese momento se actuó y se dictó el desamparo de los pequeños", según confirma una fuente de la Generalitat. Estos hijos no regresaron jamás junto a Cristina y Jesús porque "fueron adoptados por otra familia".

En segundo lugar, la casa de los horrores está a solo 34 metros del Ayuntamiento de Santa Bárbara y los residentes del carrer Major olían a diario el hedor que salía del domicilio familiar de Cristina y Jesús donde vivían cuatro menores.

Y tercero, la madre de los niños "tenía pendiente un señalamiento de averiguación de domicilio y paradero de la Ertzaintza en Vitoria, para ser citada a declarar en un juzgado por un delito de estafa", tal y como recalcan fuentes policiales.

De ahí la rapidez con la que Policía Nacional y Mossos d'Esquadra se movieron el viernes 28 en sus respectivas comunidades autónoma. Aunque lo cierto es que el sistema ya le había fallado a Nizan: un bebé desprotegido que ha perdido la vida bajo la 'tutela' de sus padres, los cuales fueron detenidos cinco días después mientras huían.

Estación del Norte en la capital del Turia. Comunitat Valenciana

"La pareja fue arrestada en la Estación del Norte en Valencia tras fugarse el pasado fin de semana de Tarragona: iban con maletas", según explican fuentes policiales. "El arresto se produjo el miércoles y fueron trasladados a los calabozos del Complejo Policial de Zapadores. Ni lloraron ni articularon palabra: solo estaban cabizbajos".

"El jueves fueron trasladados a Tarragona". El juez los esperaba para ir a la casa de los horrores de Santa Bárbara para buscar los restos mortales del bebé y hacer una reconstrucción de los hechos. Padre y madre entraron por separado, para ver si incurrían en contradicciones sobre la muerte del pobre Nizan.

Cristina se puso un EPI (Equipo de Protección Individual) para ocultar su identidad a los periodistas que había al otro lado del precinto de los Mossos. Ella permaneció unos quince minutos en el bloque y luego entró Jesús -sin EPI- durante media hora. Después una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó que habían localizado los restos mortales de Nizan:

"En relación a la investigación residenciada en la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Amposta, sobre la desaparición de un bebé, informamos que en el día de hoy los detenidos en Valencia, han sido puestos a disposición del juez titular de la citada plaza; han prestado declaración; y se ha practicado la inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bárbara".

"Se han encontrado restos humanos compatibles con la búsqueda, por tanto, se ha practicado el levantamiento del cadáver; y se mantiene la situación de detenidos para la mujer y el hombre, padres del bebé desaparecido, para realizar mañana otras diligencias necesarias antes de practicar el trámite sobre su situación personal en el procedimiento. La causa sigue bajo secreto de sumario".

La Consellería de Servicios Sociales ha dictado la situación de desamparo de las otras tres hijas del matrimonio, de entre 3 y 6 años, asumiendo su tutela a través del Centro Social Virgen de Benlloch en Castellón. Lo que evidencia otro fallo del sistema porque se perdió la pista de las menores después de que sus padres se mudaran a Tarragona cuando perdieron la custodia de sus otros dos hijos.

"La familia se traslada fuera de la Comunidad Valenciana y de las tres niñas no tenemos información hasta que el abuelo da la voz de alarma". Es decir, el viernes 28 de agosto cuando el anciano es informado por su nuera de que han dado sepultura a Nizan en una caja de zapatos en su casa de Santa Bárbara.

El precinto de los Mossos al bloque inspeccionado este jueves. P. M.

Como dice el refranero, 'el uno por el otro, la casa sin barrer', ya que el Ayuntamiento de Santa Bárbara no fue contundente, pese a que la comunidad educativa alertó del estado de las niñas y los vecinos del carrer Major se quejaban de la peste que salía del domicilio familiar y de la acumulación de perros.

"El colegio de las niñas informó de una situación anómala de las menores", tal y como reconoce una persona vinculada al Consistorio. "Hubo actuaciones en el domicilio por los perros". "Los padres no recibían ayudas sociales porque se supone que vivían de los alquileres".

Las niñas han dejado atrás el infierno de basura por el que han pasado en Santa Bárbara: un pueblo de la margen derecha del río Ebro, cuyos 4.000 vecinos están conmocionados por la muerte de Nizan. "En este momento, se está valorando la familia extensa para que puedan hacerse cargo de las tres niñas", subraya una fuente de la Generalitat Valenciana.

El abuelo paterno podría asumir su tutela. Lo que está claro es que el anciano ha sido clave para destapar la muerte de su propio nieto. La autopsia deberá determinar cuándo murió, ya que parece poco creíble que el cuerpo de un niño de 18 meses entre en una caja de zapatos. Otro dato de interés forense es aclarar si el pequeño sufrió una muerte violenta o murió por una enfermedad a la vista del entorno insalubre donde vivía.

Perrera de los horrores

Los padres del bebé, Cristina y Jesús, estaban más obsesionados por los perros que por la crianza de sus propios hijos. Prueba de ello es que se ha descubierto que en Castellón alquilaron una finca donde tenían otros 31 canes en estado famélico. "Parece ser que montaron una perrera y tenían a los animales sin comer, sin agua...", según enumera una fuente de una protectora que busca una solución para estos canes.

Tal era la aparente fijación de la pareja por los perros que se investiga si los robaban a sus propietarios porque todos eran de raza y tenían chip. De momento, se ha confirmado que Cristina y Jesús, con ingresos suficientes por sus lazos familiares inmobiliarios, "habían robado un beagle y un yorkshire". La guinda al despropósito de unos padres que no supieron ocuparse de su bebé: Nizan.